Deviza
EUR/HUF361,27 +0,07% USD/HUF310,56 -0,09% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF395,26 +0,12% PLN/HUF85,13 +0,18% RON/HUF69,43 +0,13% CZK/HUF14,85 +0,06% EUR/HUF361,27 +0,07% USD/HUF310,56 -0,09% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF395,26 +0,12% PLN/HUF85,13 +0,18% RON/HUF69,43 +0,13% CZK/HUF14,85 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Latin-Amerika
Trump
Egyesült Államok
Kína
Dél-Amerika

Trump csak most eszmél rá, hogy vereséget szenvedett: nemet mondott Amerikának egy teljes kontinens, Kínát választotta – még egy utolsó esély maradt

Donald Trump elnök látványos lépésekkel igyekszik visszaszerezni Washington vezető szerepét a nyugati féltekén, azonban a részletek ennél jóval összetettebb képet mutatnak. A stratégia ugyanis egy régi valósággal ütközik: Latin-Amerika gazdaságilag már mélyen Kínához kötődik. Hamarosan azonban választást tartanak több kulcsországban is.
Hornyák Szabolcs
2026.05.18, 08:00

Donald Trump elnök kormányzata tavaly ősszel közzétette nemzetbiztonsági stratégiáját, amelynek középpontjában sokak meglepetésére nem a Kínával való globális vetélkedés vagy az európai biztonság fenntartása állt, hanem a nyugati félteke. A 33 oldalas dokumentum szerint az amerikai külpolitika elsőrendű célja az, hogy az Egyesült Államok ismét meghatározó erő legyen az amerikai kontinensen Kanadától Tűzföldig.

Vintage,World,Globe,On,Wooden,Table,With,Soft,Natural,Light Donald Trump visszahódítaná Latin-Amerikát, de Kína már berendezkedett – több száz milliárd dollárnyi oka van rá, hogy maradjon
Donald Trump Latin-Amerikát akarja, de Kínát nem lehet kiszorítani / Fotó: Alan Tarch / Shutterstock

A stratégia a 19. század eleji Monroe-doktrínára épít, amely az idegen hatalmak kiszorítását célozta a térségből. Trump azonban továbbment: az új dokumentum szerint a riválisok a félteke stratégiai nyersanyagait és kulcsfontosságú eszközeit sem vehetik ellenőrzésük alá.

Aaron David Miller, az amerikai külpolitika veterán elemzője egyértelműen fogalmazott a dokumentum megjelenésekor: az üzenet lényege az, hogy aki tiszteletben tartja Washington érdekszféráját, azt az Egyesült Államok békén hagyja. Hozzátette: a stratégia szemléletében és stílusában mélyen Donald Trumpra vall.

A szavakból tettek lettek 

A dokumentum közzétételé után az Egyesült Államok gyakorlatban is megmutatta az új stratégia működését. Január 3-án hajnalban az amerikai különleges erők rajtaütöttek Nicolás Maduro venezuelai elnökön Caracasban. Madurót a feleségével együtt az Egyesült Államokba hurcolták, ahol kábítószer-csempészés vádjával büntetőeljárás folyik ellene.

Venezuela új vezetője Delcy Rodríguez korábbi alelnök lett, aki megnyitotta az országot az amerikai olajipari befektetések előtt. Ezt követően a kínai befolyás a venezuelai energiaszektorban számottevően csökkent. A látványos venezuelai akció után a Fehér Ház figyelme Kuba felé fordult.

Washington mélyreható politikai és gazdasági változásokat követel Havannától.

Ennek érdekében olajblokáddal sújtotta a szigetországot, és vámokkal fenyegette meg a szállítani kész államokat. Kubába ugyan érkezett némi orosz olaj, de a karibi ország az összeomlás szélére került. A venezuelai és kubai lépések mellett Trump a térség szélesebb átrendezésén is dolgozik: márciusban a Miami melletti dorali üdülőjében tucatnyi, zömmel jobboldali latin-amerikai vezetővel tartott csúcstalálkozót.

Az amerikai elnök a kínai gazdasági jelenlét visszaszorítására és a drogkartellekkel szembeni közös katonai fellépésre szólított fel. Trump bejelentette egy 17 országból álló koalíció létrehozását is, amelynek célja a régióban tomboló bűnszervezetek felszámolása. A kezdeményezésnek azonban van egy szembeötlő hiányossága: Washington nem hívta meg Kolumbia, Mexikó és Brazília vezetőit.

Ennek oka, hogy a három ország baloldali kormánya elutasítja a trumpi megközelítést.

Kolumbiában nyáron, Brazíliában októberben tartanak elnökválasztást, és mindkét országban szoros verseny várható. Ha Amerika-barát jelöltek nyernének, az erősíthetné a Trump által létrehozott koalíciót. Mexikó azonban Claudia Sheinbaum elnöksége alatt határozottan elutasítja, hogy az Egyesült Államok katonai erőt vessen be a mexikói kartellekkel szemben.

Hiába a látványos akciók, Kínát nem lehet kiszorítani

A kínai befolyás visszaszorítása terén Washington részsikereket könyvelhet el: Panama alkotmánybírósága megsemmisítette a hongkongi CK Hutchison cég szerződését, amely a Panama-csatorna két kikötőjét üzemeltette évtizedek óta. A gazdasági realitásokat ugyanakkor nehéz figyelmen kívül hagyni: Brazília többet exportál Kínába, mint Európába és az Egyesült Államokba együttesen.

A latin-amerikai–kínai kétoldalú kereskedelem volumene 2000 és 2024 között a negyvenszeresére duzzadt: a 12 milliárd dolláros forgalom mára meghaladja az 518 milliárd dollárt. Az Argentínát vezető Javier Milei, bár lelkes Trump-szimpatizáns, gondosan ügyel arra, hogy ne tegye kockára országa kapcsolatát Pekinggel.

Brazília ellenáll az amerikai nyomásnak is: Washington azt szeretné, ha Brazília kritikus ásványkincseit kizárólag az Egyesült Államoknak tartaná fenn, de a legnagyobb latin-amerikai ország ezt visszautasítja. „Legyen szó az Egyesült Államokról vagy Kínáról, ásványkincseinket nem tartjuk fenn egyetlen országnak” – szögezte le Celso Amorim, a brazil elnök külpolitikai tanácsadója.

Christopher Sabatini, a londoni Chatham House latin-amerikanistája szerint az Amerikai Pajzs nem Monroe-doktrína és nem is valódi multilaterális szövetség, inkább Trump személyes politikai projektje, amely elsősorban az elnökhöz való hozzáférést kínálja a csatlakozóknak.

Fordított agyelszívás  – most Kína csábítja a szakembereket és a tehetségeket az Egyesült Államokból

A kínai tehetségek számára évtizedeken keresztül az jelentette a sikert, ha az Egyesült Államok technológiai szektorában tudtak karriert befutni. Ez a helyzet most megváltozott, egyre többen térnek haza, hogy támogassák Peking erőfeszítéseit saját Szilícium-völgy fejlesztésében. A fordított agyelszívás egyre több olyan fiatalt is visszacsábít, aki külföldön szerzett diplomát.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu