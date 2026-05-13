Sorsdöntő találkozóra készül Donald Trump Pekingben: amerikai cégek garmadája kíséri az amerikai elnököt

Az amerikai gazdasági élet színe-java, a legnagyobb cégek vezetői kísérik el Donald Trump elnököt pekingi útjára. A csúcstalálkozón témák széles körét vitatja majd meg a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője, és az eredményt aggódva lesi az amerikai autóipar, energetikai szektor és a szójatermelők is – de nem ugyanazokból az okokból.

Az amerikai légierő szállítógépei már megérkeztek Pekingbe Donald Trump elnök látogatása előtt / Fotó: AFP

Donald Trumpnak az iráni háború gazdasági következményei és népszerűtlensége miatt kétségbeesetten szüksége van valamilyen sikerre, de ezt szakértők szerint aligha fogja elérni csütörtöki-pénteki pekingi tárgyalásain, amelyeken

kérdések széles körét vitatja majd meg kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel.

A témák között szerepel a kereskedelem, a mesterséges intelligencia, az exportellenőrzés, a kritikus fontosságú ásványok, Tajvan és az iráni háború, de kérdés, hogy milyen eredményekkel zárul a csúcstalálkozó. A várakozások nem túl nagyok.

Donald Trump nem viszi magával a Nvidia vezérét

Az amerikai elnök mindenesetre mindent megtesz a siker érdekében, a CNBC tudósítása szerint meghívta a pekingi delegációba a legnagyobb vállalatok vezetőit, köztük

Elon Muskot, a Tesla,

Tim Cookot, az Apple,

Larry Finket, a BlackRock,

valamint Kelly Ortberget, a Boeing

vezérigazgatóját.

Emellett várhatóan elkíséri majd Trumpot a kínai fővárosba többek között a Blackstone, a Citigroup, a Goldman Sachs és a Cargill vezetője is – nem lesz ott viszont Jensen Huang, a Nvidia vezérigazgatója, valamint a General Motors, a Disney és az Alphabet képviselői sem, pedig vannak érdekeltségeik Kínában.

Elemzők arra számítanak, hogy a csúcstalálkozón születhetnek megállapodások, például több amerikai agrár és energiaipari termék vásárlásáról, bár ezek inkább szimbolikusak lehetnek.

Az amerikai szójatermesztők nem reménykedhetnek

A Reutersnek nyilatkozó illetékesek, kereskedők és elemzők szerint a csúcson születhet valamiféle megállapodás arról, hogy Kína a jövőben több amerikai gabonát és húst vásárol, de nagyobb szójamegrendelésre nem számítanak a tavaly októberi után, pedig a Fehér Ház erre szeretne kicsikarni ígéretet.