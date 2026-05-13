Deviza
EUR/HUF357,14 -0,14% USD/HUF304,32 -0,15% GBP/HUF412,2 -0,08% CHF/HUF390,02 -0,12% PLN/HUF83,99 -0,13% RON/HUF68,67 -0,11% CZK/HUF14,68 -0,14% EUR/HUF357,14 -0,14% USD/HUF304,32 -0,15% GBP/HUF412,2 -0,08% CHF/HUF390,02 -0,12% PLN/HUF83,99 -0,13% RON/HUF68,67 -0,11% CZK/HUF14,68 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kínai-amerikai kapcsolatok
Donald Trump
Hszi Csin-ping

Sorsdöntő találkozóra készül Donald Trump Pekingben: amerikai cégek garmadája kíséri az amerikai elnököt

Nem minden amerikai szektor remél megállapodást. Visszafogott várakozások előzik meg Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozóját.
M. Cs.
2026.05.13, 06:00

Az amerikai gazdasági élet színe-java, a legnagyobb cégek vezetői kísérik el Donald Trump elnököt pekingi útjára. A csúcstalálkozón témák széles körét vitatja majd meg a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője, és az eredményt aggódva lesi az amerikai autóipar, energetikai szektor és a szójatermelők is – de nem ugyanazokból az okokból.

Donald Trump
Az amerikai légierő szállítógépei már megérkeztek Pekingbe Donald Trump elnök látogatása előtt / Fotó: AFP

Donald Trumpnak az iráni háború gazdasági következményei és népszerűtlensége miatt kétségbeesetten szüksége van valamilyen sikerre, de ezt szakértők szerint aligha fogja elérni csütörtöki-pénteki pekingi tárgyalásain, amelyeken 

kérdések széles körét vitatja majd meg kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel.

A témák között szerepel a kereskedelem, a mesterséges intelligencia, az exportellenőrzés, a kritikus fontosságú ásványok, Tajvan és az iráni háború, de kérdés, hogy milyen eredményekkel zárul a csúcstalálkozó. A várakozások nem túl nagyok.

Donald Trump nem viszi magával a Nvidia vezérét

Az amerikai elnök mindenesetre mindent megtesz a siker érdekében, a CNBC tudósítása szerint meghívta a pekingi delegációba a legnagyobb vállalatok vezetőit, köztük 

  • Elon Muskot, a Tesla, 
  • Tim Cookot, az Apple, 
  • Larry Finket, a BlackRock, 
  • valamint Kelly Ortberget, a Boeing 

vezérigazgatóját.

Emellett várhatóan elkíséri majd Trumpot a kínai fővárosba többek között a Blackstone, a Citigroup, a Goldman Sachs és a Cargill vezetője is – nem lesz ott viszont Jensen Huang, a Nvidia vezérigazgatója, valamint a General Motors, a Disney és az Alphabet képviselői sem, pedig vannak érdekeltségeik Kínában.

Elemzők arra számítanak, hogy a csúcstalálkozón születhetnek megállapodások, például több amerikai agrár és energiaipari termék vásárlásáról, bár ezek inkább szimbolikusak lehetnek.

Az amerikai szójatermesztők nem reménykedhetnek

A Reutersnek nyilatkozó illetékesek, kereskedők és elemzők szerint a csúcson születhet valamiféle megállapodás arról, hogy Kína a jövőben több amerikai gabonát és húst vásárol, de nagyobb szójamegrendelésre nem számítanak a tavaly októberi után, pedig a Fehér Ház erre szeretne kicsikarni ígéretet.

Soybean
Az amerikai szója helyét már elfoglalta Kínában a brazil / Fotó: CFOTO via AFP

A szója ugyanis az Egyesült Államok legfontosabb agrárterméke, és Kína volt a legnagyobb piaca Trump első vámháborúja előtt, azóta azonban az amerikai gazdák 41 százalékos piaci részesedése húsz százalékra csökkent, elfoglalták a helyüket a brazilok és az argentinok.

A diverzifikálás érdekében 

Peking drasztikusan csökkentette a teljes amerikai agrárimportot,

amelynek az értéke 2024-ben csupán 16,5 milliárd dollár volt, és ebből a szója tett ki 12 milliárd dollárt.

Több amerikai energia? Honnan?

Amerikai tisztviselők szerint születhet megállapodás a csúcson az amerikai energiaexport növeléséről is Kínába. 2024-ben Peking 8,4 milliárd dollár értékben vásárolt amerikai olajat és cseppfolyósított földgázt (LNG), a importot azonban szinte teljesen leállította a vámháború.

Kérdés azonban, hogy mennyi realizálódhat bármilyen megállapodásból, mivel Kína viszonylag könnyen átvészeli a Hormuzi-szoros zárlata okozta energiasokkot a megújulók fejlesztésének és a felhalmozott tartalékoknak köszönhetően.

Bár Kína a világ legnagyobb olajimportőre, a behozatal a negyedével csökkent az iráni háború kitörése óta, amit senki nem ért, LNG-ből pedig még exportra is jut.

US Oil Production As Trump Strikes Iran
Az Egyesült Államok már nemigen tudja fokozni az olajexportot / Fotó: Eddie Seal

Az Egyesült Államokat viszont gyakorlatilag kiszipolyozza a világ a Hormuzi-szoros lezárása óta. Az olajexport tovább már nem nagyon fokozható, a jelenlegi ütem tarthatatlan, gyorsan fogynak a tartalékok.

Áprilisban az amerikai olajkivitel 5,2 millió hordóra ugrott, 

a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta,

miután a világ minden részéről özönlenek a tankerek az ország kikötőibe.

Az autógyártók azért imádkoznak, hogy ne legyen megállapodás

A mezőgazdasági termelőkkel éppen ellentétesek az amerikai autóipar reményei, a nagy cégek vezetői a kongresszus tagjaival együtt azt próbálják elérni Trumpnál, hogy ezen a téren hirtelen ötlettől vezérelve ne egyezzen meg Hszivel, ne nyissa meg a világ legnagyobb autópiacát a kínaiak előtt.

Van okuk az aggodalomra, mert Trump már jelezte: nyitott arra, hogy a kínai autógyártók az Egyesült Államokban hozzanak létre üzemeket.

FLAGS / Drapeaux
Nem előzi meg túlzott várakozás a csúcstalálkozót / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Ha ide akarnak jönni, gyárat építeni, munkásokat felvenni, az nagyszerű” – mondta az elnök a külföldi autógyártókról januári beszédében a Detroit Economic Clubban. „Imádom ezt. Hadd jöjjön Kína. Hadd jöjjön Japán. Fognak is, és építeni fognak gyárakat, de a mi munkaerőnket használják majd” – ígérte.

Sokáig nem is sikerül majd távol tartani őket, mert Peking ezen a területen is a bevált módszert alkalmazza: szép lassan szivárog be, így ma már több mint száz kínai autógyár és alkatrészgyártó van valamilyen formában jelen az Egyesült Államokban.

A képviselőházban kétpárti törvényjavaslattal megtiltanák a teljes iparág együttműködését kínai vállalatokkal. 

A Reuters értesülése szerint a javaslat széles körű támogatást élvez, és még az idén elfogadhatják.

Az autógyártók is mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a kínaiak Európához és Mexikóhoz hasonló térnyerését, ez azonban nem könnyű, mert  az országban lassan megfizethetetlen az autó, nincs a piacon 20 ezer dollárnál olcsóbb, így különösen veszélyezteti őket az olcsó kínai konkurencia.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu