Elvis öröksége után Drakula legendájából is üzletet csinálnának ugyanazok az amerikaiak, a helyszín közeli

Elvis öröksége után Drakula legendájából is üzletet csinálnának ugyanazok az amerikaiak

Az Elvis Presley egykori birtokát, Gracelandet is működtető amerikai Ad Populum csoporthoz tartozó vállalat szerzett többségi részesedést a törcsvári kastélyt múzeumként üzemeltető cégben. A Drakula-kastélyként ismert erdélyi műemlék Románia egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente több mint egymillióan keresnek fel.
VG/MTI
2026.05.08, 15:22
Frissítve: 2026.05.08, 15:36

Amerikai befektető többségi tulajdonába került a Drakula-kastélyként közismert törcsvári (Bran) kastély; a műemléket múzeumként működtető cég mostanáig az utolsó román király, I. Mihály leszármazottainak és rokonainak a tulajdonában volt.

Elvis öröksége után Drakula legendájából is üzletet csinálhatnak / Fotó: Wikipedia

Drakula várát is meghódította az amerikai turisztikai üzlet

A román sajtóban megjelent hírek szerint az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz tartozó QAVAH Co. Inc. 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) SRL-ben.

Az Ad Populum működteti Elves Presley egykori birtokát, Gracelandet – emlékeztet az Economedia.

A CADB kisebbségi része továbbra is a román királyi család örököseinek tulajdonában maradt. A tranzakció eredményeként a korábban 33,34 százalékos részvénycsomagot birtokló Habsburg-Lotharingiai Dominic nagyherceg tulajdonrésze 6,67 százalékra csökkent. A fennmaradó 13,33 százalék a Holzhausen és a Sandhofer családok hét tagja között oszlik meg.

A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

A 80 főt foglalkoztató CADB 2009. évi bejegyzése óta folyamatosan nyereséges, 2024-ben 61,976 millió lej (mintegy 4,2 milliárd forint) árbevétel mellett 30,152 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) nettó profitot ért el.

A Brassótól mintegy 30 kilométerre, a Déli-Kárpátok lábánál fekvő törcsvári várkastély 1377-ben, I. Lajos magyar király engedélyével épült, feladata a határ védelme és a közelében elhaladó kereskedelmi út ellenőrzése volt. A vár Brassó városának tulajdonában volt 1916-ig, amikor a városi tanács koronázási ajándékként Zita magyar királynénak adományozta. A trianoni diktátumot követően Brassó városa a kastélyt Mária román királynőnek ajándékozta.

A Drakula-kastélyként is emlegetett, 1948-ban államosított műemlék 2009-ben, restitúció révén került vissza a román királyi család tulajdonába. Jelenleg múzeum működik benne, a leglátogatottabb romániai idegenforgalmi látványosságok egyike, évente egymilliónál többen keresik fel.

A hírhedten kegyetlen Vlad Tepes havasalföldi vajda ezen a vidéken élt a 15. században, és a fáma szerint néhány hónapig a kastélyban raboskodott. Bram Stoker róla mintázta híres hősét, Drakula grófot, akinek halhatatlanságához a Christoper Lee főszereplésével forgatott filmek is hozzájárultak.

Eurómilliárdokat várnak Drakulától tíz év alatt, gigaprojektet indítanak a nevével

Egymilliárd euróból valósulna meg Romániában, Bukarest közelében egy Drakula tematikájú üdülőfalu és élménypark, mely a legendákkal övezett erdélyi gróf alakjának turisztikai vonzerejét kihasználva válna üzletileg sikeres vállalkozássá. A modellezések alapján a Drakula Land nevű élménypark a megnyitását követő évtizedben 5 milliárd euróval járulhat hozzá Románia GDP-jéhez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
