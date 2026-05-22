Égő dróndarabok közt kapkodhatjuk a fejünket ebben a NATO-országban: román vadászgépek üldözik az ukrán drónokat – egyet már sikerült elkapni
Észtország déli részén rendkívüli légi riasztást rendeltek el kedden, május 19-én, miután egy drón belépett az ország légterébe. Az észt védelmi erők 12 órakor EE-Alarm üzenetet küldtek ki a lakosságnak, amelyben lehetséges légi veszélyre figyelmeztettek. A riasztás Tartu, Jogeva, Viljandi, Valga, Voru és Polva megyét érintette.
Ha drónt lát, riassza a 112-t!
A hatóságok arra kérték az említett térségek lakóit, hogy ha drónt látnak, azonnal keressenek fedezéket, és hívják a 112-es segélyhívót. A riasztásban további tájékozódási pontként a kriis.ee oldalt és az 1247-es információs vonalat jelölték meg. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a Delfinek megerősítette, hogy egy drón hatolt be Észtország légterébe. A pilóta nélküli eszközt a balti légtérrendészeti erők semmisítették meg a Vortsjärv-tó térségében. A miniszter kiemelte: ez volt az első alkalom, hogy
Észtország maga lőtt ki egy drónt.
Pevkur tájékoztatása szerint a drón nagy valószínűséggel ukrán eredetű lehetett, és oroszországi célpontok felé tarthatott. A pontos körülményeket az észt légierő és a belbiztonsági szolgálat, a KaPo vizsgálja.
Pevkur az eset utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy az észt radar- és légierőrendszerek még azelőtt észlelték a lehetséges légi fenyegetést, hogy az megközelítette volna az érintett térséget. A miniszter szerint a drón belépése után minden előre egyeztetett eljárást életbe léptettek. A balti légtérrendészeti erők felszálltak, majd román F–16-os vadászgépek lelőtték a drónt. A pilóta nélküli eszköz mocsaras területre zuhant, a roncsok felkutatása pedig a tájékoztatás idején még tartott.
Nincs nyúlka-piszka
Pevkur arra kérte a lakosságot, hogy ha valaki füstöt vagy dróndarabokat lát a térségben, ne érintse meg azokat. Az észt védelmi miniszter külön megköszönte Romániának és Lettországnak az együttműködést és az információcserét. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna ebben az esetben nem kért engedélyt Észtország légterének használatára.
Az észt tárcavezető azt mondta: ismét megerősítették, hogy Észtország légterét csak a szövetségeseik használhatják engedéllyel, Ukrajna pedig ilyen engedélyt nem kért. A miniszter hozzátette, hogy az ukrán védelmi miniszter bocsánatot kért az eset miatt.
Észtország NATO-tagállamként a balti légtérrendészeti rendszer része, miközben a térség közvetlenül érintett az orosz–ukrán háború biztonsági következményeiben. A mostani incidens így egyszerre vet fel katonai, légvédelmi és diplomáciai kérdéseket. Az észt hatóságok előbb lakossági riasztást adtak ki, majd a balti légtérrendészeti erők bevonásával semlegesítették a drónt. A végleges következtetésekre még várni kell, mert a roncsok felkutatása és a KaPo vizsgálata még folyamatban van.
Az ukrán drónokat átengedik?
A balti államok közösen utasították vissza azokat az orosz állításokat, amelyek szerint megnyitották volna légterüket az Ukrajna felől Oroszország ellen indított drónok előtt. Észtország, Lettország és Litvánia államfői csütörtöki közös levelükben a Kreml dezinformációs kampányának nevezték a vádakat, amelyek szerintük azt a célt szolgálják, hogy
eltereljék a nemzetközi figyelmet Oroszország Ukrajna elleni háborújáról.
Margus Tsahkna észt külügyminiszter emiatt be is kérette Oroszország tallinni vezető diplomatáját, hangsúlyozva, hogy Észtország már többször cáfolta az orosz állításokat. A vita hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben több, Ukrajna által orosz célpontok ellen indított, de a balti hatóságok szerint az orosz elektronikai hadviselés miatt letért drón sértette meg Észtország, Lettország, Litvánia és Finnország légterét.