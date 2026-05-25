Deviza
EUR/HUF356,76 -0,32% USD/HUF306,37 -0,34% GBP/HUF413,56 -0,21% CHF/HUF392 -0,24% PLN/HUF84,3 -0,17% RON/HUF68,07 -0,21% CZK/HUF14,71 -0,16% EUR/HUF356,76 -0,32% USD/HUF306,37 -0,34% GBP/HUF413,56 -0,21% CHF/HUF392 -0,24% PLN/HUF84,3 -0,17% RON/HUF68,07 -0,21% CZK/HUF14,71 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
drón
műholdhálózat
orosz-ukrán háború

Drónpánik: az oroszok többezer drónt tudnak egyszerre vezérelni műholdas kapcsolattal

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter a „Vosztok” haderőcsoport egyik vezetési pontján tartott egyeztetést, ahol a parancsnoki jelentések középpontjában a drónok harctéri alkalmazásának átalakítása állt. A beszámolók szerint az orosz haderő a pilóta nélküli eszközök (drónok) kezelőegységeit hazai gyártású műholdas kommunikációs állomásokhoz és a csoport saját adatátviteli hálózatához kapcsolja.
Csókási Annamária
2026.05.25, 14:04

Felgyorsítaná a drónműveleteket az orosz hadsereg, amit a felderítési adatok hatékonyabb feldolgozásával és az elfogódrónok bevetésének automatizálásával indokol.

Swarm,Of,Delta-wing-shaped, drón Military,Attack,Drones,In,The,Sky,
Moszkva magyarázatot is talált a műholdas drónkapcsolat szükségességére / Fotó: FoxPictures

Lefelé csepeg az információ: jön a drónhadtest

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Belouszov a „Vosztok” haderőcsoport parancsnokától, Andrej Ivanajev vezérezredestől kapott jelentést a fejlesztésekről. A beszámoló alapján a drónkezelő egységeket olyan műholdas kommunikációs állomásokhoz csatlakoztatják, amelyeket Oroszországban gyártottak, és amelyek a haderőcsoport szállítási, illetve adatátviteli hálózatához is kapcsolódnak – fogalmazott a Vedmosztyi. A közlésből nem derül ki, pontosan hány egységet érint az átállás, és az sem, hogy a rendszer milyen műszaki paraméterekkel működik.

A drónos hadviselés az orosz–ukrán háború leggyorsabban fejlődő területe. 

A fronton mindkét fél nagy számban használ felderítő-, támadó- és FPV-drónokat, miközben egyre fontosabbá válik, hogy a kezelők gyorsan kapjanak céladatokat, és a zavarás ellenére is fenntartható legyen az irányítás. Az orosz közlés alapján Moszkva most arra törekszik, hogy a különálló érzékelőket, radarokat, kezelőszemélyzetet és elfogódrónokat egy egységesebb rendszerbe szervezze.

Egyszerre azonosítják a kilépő és berepülő drónokat

Valerij Csernis vezérőrnagy, a Vosztok légvédelmi erőinek vezetője arról számolt be, hogy a kisebb radarok adatai egy közös hardver- és szoftverrendszerbe futnak be. Az orosz fél szerint ez lehetővé teszi a légi célok valós idejű azonosítását, jellemzőik meghatározását, majd azt, hogy egy adott elfogódrón-kezelő egység konkrét megsemmisítési feladatot kapjon. A Kommerszant beszámolója szerint Belouszov ennek nyomán utasítást adott arra, hogy az új típusú elfogódrónokat is illesszék be ebbe az egységes rendszerbe.

A „hatékonyabb” hadviselés óriási pusztítást jelent

Az orosz hadvezetés a háború ötödik évében már csökkenteni próbálja a döntési- és reakcióidőt. Egy dróntámadás vagy felderítőeszköz észlelésekor a legnagyobb kihívás nem a célpont felismerése, hanem az, hogy az információ 

elég gyorsan jusson el a megfelelő kezelőhöz 

vagy légvédelmi egységhez. Ha a radaradatok, a kommunikációs csatornák és az elfogódrónok irányítása valóban egy rendszerben jelenik meg, az növelheti az orosz erők esélyét a kisebb, gyorsan mozgó légi célok ellen. A műholdas kommunikációs kapcsolat javíthatja a hatótávolságot és a kapcsolattartást azokban a körzetekben, ahol a hagyományos rádióösszeköttetés vagy a földi hálózat sérülékenyebb. Ezzel párhuzamosan viszont a rendszer új támadási felületet is jelenthet: az adatkapcsolatok, a vezérlőszoftverek és a műholdas kommunikáció zavarása vagy támadása önmagában is célponttá válhat az ellenfél számára.

Az ukrán haderő sem maradhat le 

Ukrán oldalról a hasonló fejlesztések várhatóan a zavaróeszközök, a megtévesztő célok és az elektronikai hadviselés szerepét növelik. Ha az orosz haderő több radaradatot és drónműveletet képes egy rendszerben kezelni, akkor az ukrán erők számára még fontosabbá válhat a kommunikációs láncok megszakítása, a céladatok torzítása, illetve az elfogódrónok elleni védekezés. Ebből kirajzolódik, hogy a fronton 

  • már nem különálló drónokról, 
  • hanem egymással összekapcsolt érzékelő-, kommunikációs és csapásmérő rendszerekről szól a verseny.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu