Elsötétült az ég, akkora drónrajt küldött Ukrajna Moszkvára: Putyinék gyilkos fegyverének esélye sem volt, ez már másik szint
A támadás a jelentés alapján Ukrajna egyik legnagyobb, Oroszország belső területei ellen végrehajtott összehangolt drónművelete volt a háború során. A drónrajok több irányból közelítették meg Moszkvát, miközben Nyugat- és Közép-Oroszországban légiriadót rendeltek el. A felvételek szerint alacsonyan repülő drónokat láttak Himki, Lobnya és Naro-Fominszk térségében is, mielőtt több eszköz elérte volna a főváros környéki célpontokat.
Határmenti térségek energiaközpontjait támadták
Az orosz fél szerint a légvédelmi rakétarendszerek és az elektronikai hadviselési egységek százával fogták el a támadó eszközöket. A közlésben Belgorod, Kurszk és Brjanszk határ menti térségei, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger feletti légtér is szerepelt. A Kyiv Independent állítása szerint, hogy geolokációs adatok és szemtanúi felvételek alapján több csapásmérő drón átjutott a Moszkvát védő
- Pancir
- és Sz–400-as
rendszerek rétegein.
A támadás egyik kiemelt célpontja a moszkvai olajfinomító volt a Kapotnya városrészben. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester megerősítette, hogy a létesítményt találat érte, a robbanásban pedig 12 munkás megsérült. A beszámoló szerint a csapások célja Moszkva helyi energiatartalékainak és üzemanyag-ellátási infrastruktúrájának meggyengítése lehetett.
Olajtárolókat ért a dróntámadás
A fővárostól északnyugatra a Solnyecsnogorszk közelében, Durykino falunál található olajtároló állomást is találat érte. Az Astra nevű független forrás nyílt forrású elemzése szerint a létesítmény óriási dróncsapást szenvedett el. A terminál a Moszkvát körülvevő fontos vezetékgyűrűkhöz kapcsolódik, és kereskedelmi benzin, valamint katonai felhasználású
dízel tárolására és elosztására szolgál.
Az energetikai infrastruktúra mellett az ukrán drónok a zelenográdi Elma Technológiai Parkot is elérték. A zárt közigazgatási övezetben fekvő létesítményt a beszámoló Oroszország hazai mikroelektronikai iparának egyik központjaként írja le. A Szosznovaja fasorról készült, összevetett videófelvételek alapján nagy tűz ütött ki a védett területen belül.
Több mint száz vállalatot ért találat egyszerre
Az Elma-komplexumban több mint 150 vállalati szereplő működik, összesen 60 ezer négyzetméteren. A beszámoló szerint a parkban elektronikai alkatrészek, mérő- és vezérlőberendezések, informatikai útvonalválasztó rendszerek, valamint fejlett katonai optikai eszközök gyártásával foglalkoznak. A létesítményt 2025 májusában már támadás érte, de azóta helyreállította gyártási kapacitását.
A műveletekkel párhuzamosan dróntámadások állították le a Gazprom asztraháni gázfeldolgozó egységének motorüzemanyag-gyártó sorait, míg a Rosznyefty rjazanyi olajfinomítóját ért találat után a beszámoló szerint mérgező, „fekete esőként” leírt csapadék hullott a városra.
A moszkvai célpontok elleni támadás azt jelzi, hogy Ukrajna továbbra is az orosz háborús gazdaság ipari és energetikai hátországát próbálja nyomás alatt tartani. A csapások katonai jelentősége mellett gazdasági üzenete is erős: a beszámoló alapján Kijev azt kívánja demonstrálni, hogy még a kiemelten védett moszkvai ipari övezet sem tekinthető teljesen biztonságosnak a nagy hatótávolságú drónműveletekkel szemben.