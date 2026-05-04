Drónokkal támadta Ukrajna Moszkva belvárosát: a magyar nagykövetség közelében található felhőkarcolóban is kár keletkezett

Az ukrán hadsereg nagyszabású offenzívát hajtott végre Oroszország ellen az éjszaka folyamán. A hadművelet során több Moszkva környéki települést is támadás ért, néhány drón pedig a Kremlhöz kényelmetlenül közel csapódott be.

Ukrán drónok csapódtak a Moszfilm toronyházba / Fotó: AFP

Amit a dróntámadásról tudni lehet

Az ukrán hadsereg május 4-én éjszaka összehangolt dróntámadásokat hajtott végre Oroszország ellen. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelem 117 merevszárnyú drónt fogott el és semmisített meg az ország területe felett. Moszkva városa mellet Asztrahány, Belgorod, Voronyezs, Volgográd, Kaluga, és Kursz régiók is a célpontok között voltak.

A beszámolók szerint néhány drónnak sikerült elérni az orosz fővárost, melyek közül egy a Kremltől hét kilométerre található luxuslakóépületbe csapódott. Az érintett felhőkarcoló a város egyik előkelő negyedében, diplomáciai rezidenciák és nagykövetségek közvetlen szomszédságában fekszik, ahonnan az orosz védelmi minisztérium épülete három, míg a Vörös tér csupán hét kilométerre található.

Hajnali egy óra körül a helyiek egy alacsonyan repülő drónra lettek figyelmesek ezután pedig hangos robbanásokat hallottak

− olvasható internetes beszámolókban.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közösségimédia-felületén megerősítette, hogy egy drón valóban a Moszfilm toronyba csapódott, továbbá arról számolt be, hogy két másik pilóta nélküli eszközt a védelmi minisztérium légvédelmi eszközei megsemmisítetek, de a roncsok a város utcáira zuhantak.

Szigorú biztonsági intézkedések, hiányos kommunikáció

Moszkva álláspontja szerint a dróntámadást az ukrán hadsereg hajtotta végre, ám a cikk írásának időpontjáig ezt kijevi források nem erősítették meg, de hasonló akció már korábban is történt. Az elmúlt néhány hónapban Ukrajna több olyan hadműveletet hajtott végre, melyek az orosz kritikus infrastruktúra elemeit célozták. Nemrégiben a permi olajfinomítót érte találat, mely az ország egyik legnagyobbja és évente 13 millió tonna üzemanyag előállítására képes.

Az esetre válaszul az orosz légügyi hatóság forgalmi korlátozásokat vezetett be a Penzában, Szaratovban, Uljanovszkban, Szamarában és Orenburgban található repterekre.

Mindeközben az orosz főváros gőzerővel készül a május 9-én megrendezésre kerülő győzelem napi ünnepségre, amit minden évben katonai parádéval ünnepelnek. A helyzet komolyságát jól példázza, hogy a védelmi minisztérium közlése szerint a hagyományoktól eltérően az idei felvonuláson nem mutatnak majd be haditechnikai eszközöket.