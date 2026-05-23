Menekülnek Dubajból a gazdag külföldiek, egy nyugat-európai nagyváros is a célpontok között

Az élet Dubajban olyan csodálatos volt, mielőtt kitört az iráni háború, amennyire egy külföldi számára csak lehet. A magániskolák jók, a strandok szépek, a repülőjáratok sűrű összeköttetést biztosítanak a világ többi részével, sőt a hitetlenek (a nem muszlimok) még alkoholt is fogyaszthatnak – írja az Economist.

Menekülnek Dubajból a gazdag külföldiek / Fotó: AFP

Kiűzetés a dubaji paradicsomból

A külföldieknek ráadásul jövedelemadót sem kell fizetniük, így még hírből sem ismerik a bosszantó pénzügyi ellenőrzéseket. A városban nincs megkülönböztetés, a kínai kriptomilliomosok együtt bulizhatnak az orosz oligarchákkal, nyugati bankárokkal, arab ingatlanmogulokkal, vagy akár az izraeli vállalkozókkal is.

Mindez persze továbbra is igaz, közel három hónappal azután, hogy Amerika és Izrael megtámadta Iránt, ám ezeket az előnyöket most már mérlegelni kell annak a kockázatnak a fényében, hogy iráni rakéták és drónok záporozhatnak a szállodákra, társasházakra, vagy – ahogy az május 18-án történt – akár az emírségek egyetlen atomerőművére is.

Bár a támadások nagy részét sikerült elhárítania a légvédelemnek, az itt élő külföldiek egy része mégis szedte a sátorfáját, és felült valamelyik Amerikába vagy Európába tartó repülőre.

Nem kevés tehetős emberről van szó, hiszen a becslések szerint a háború előtt az Egyesült Arab Emírségek 12 millió lakosából 3-4 millió lehetett – családtagokkal együtt számolva – gazdag külföldi, közülük pedig több mint 240 ezer dollármilliomos volt.

Sokan abban reménykednek, hogy visszatérhetnek, amint az ellenségeskedés megszűnik, ám ahogy a konfliktus elhúzódik, kénytelenek egy új, békésebb menedéket keresni. Vajon merre tartanak?

Közel három tucat ország versenyez a gazdagok kegyeiért

Jean-Francois Harvey, a Harvey Law Group, egy letelepedést segítő, globális ügyvédi iroda munkatársa szerint ma már több mint 35 ország versenyez a gazdagokért és a vállalkozó szelleműekért.

Az olyan régóta vonzó célpontok mellett, mint például Új-Zéland – amely a világ végén van, ezért többnyire önellátó és távol esik az esetlegesen nukleáris összecsapásba bonyolódó nagyhatalmaktól – vagy Málta, ma már a befektetőknek állandó letelepedést kínáló Maldív-szigetek vagy a gazdag külföldieknek állampolgárságot adó Argentína is megjelent a színen.