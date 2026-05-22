Olyan metró épül egy európai nagyvárosban, amelyhez már vezető sem kell

Kiírták a közbeszerzési eljárást Dublin régóta tervezett automatizált metróvonalára, amely jelentős hatást gyakorolhat az ír főváros tömegközlekedésére, többek között azért, mert jelenleg csupán buszjárat üzemel a belső városrészek és a repülőtér között.
Világgazdaság
Frissítve: 2026.05.22, 11:00

Dublin régóta tervezett automatizált metrórendszere egy lépéssel közelebb kerül a megvalósításhoz – írta meg az Origo. A Railway Gazette információi szerint ugyanis a Transport Infrastructure Ireland elindította a közbeszerzési eljárást, ami azt jelenti, hogy megnyílt a pályázati lehetőség Dublin hatalmas, 9,5 milliárd eurós (kb. 3800 milliárd forint) MetroLink elnevezésű projektjének legnagyobb szerződésére.

Dublin régóta tervezett automatizált metrórendszere közelebb került a megvalósításhoz / Fotó: Unsplash

A fejlesztés célja, hogy gyors, környezetbarát összeköttetést biztosítson a dublini repülőtér és

  • az Irish Rail, 
  • a DART, vagyis elővárosi vasúthálózat, 
  • illetve a busz- és a villamoshálózatok között.  

A leendő metróvonal stratégiai jelentőségű a dublini repülőtér szempontjából, hiszen oda jelenleg csak buszjáratok közlekednek.

Világszínvonalú közlekedési infrastruktúrát épít Dublin

A TimeOut magazin kiemeli, hogy a hét év alatt megvalósuló beruházásban a kivitelező feladata lesz a sínpálya kiépítése, a felsővezetékes energiaellátó rendszerek, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a gépészeti és elektromos munkák elvégzése, például az alagutak szellőztetésének megoldása, továbbá a mozgólépcsők kialakítása. 

Darragh O’Brien közlekedési miniszter a fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte, hogy az egyértelmű jelzése annak a törekvésüknek, hogy világszínvonalú, fenntartható közlekedési infrastruktúrát hozzanak létre.

