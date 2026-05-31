Óriási baj van Kínában, ami korábban aranybánya volt, most kínlódás a nyugati multiknak - betiltják az óvszerreklámokat

A Durex óvszerek kínai értékesítése jelentősen visszaesett, miután a kormány megszüntette a termékek régóta fennálló adómentességét, és szigorította a fogamzásgátlók reklámozását. A lépések egy szélesebb körű program részét képezik, amelynek célja Kína születési rátájának növelése.

Hamisított és lefoglalt Durex óvszerek a kínai hatóságok raktárában - az eredeti se nagyon fogy / Fotó: Imaginechina via AFP

A Financial Times által látott Jefferies-becslések szerint a Reckitt brit fogyasztási cikkeket gyártó vállalat tulajdonában lévő Durex eladásai az idei első negyedévben öt százalékkal csökkentek Kínában. Ez éles fordulat a tavalyi évhez képest, amikor a márka forgalma több mint negyven százalékkal bővült az országban.

A Jefferies elemzői szerint a visszaesés fő oka az új reklámszabályozás. Ennek nyomán a TikTok anyavállalata, a ByteDance tulajdonában álló Douyin

tavaly októberben betiltotta az óvszerek videós értékesítési kampányait.

A szigorítások egy olyan időszakban érkeztek, amikor Kína minden eddiginél nagyobb erőfeszítéseket tesz a születésszám emelésére. Az országban 2025-ben mindössze 7,92 millió gyermek született, ami kevesebb mint fele a 2015-ös adatnak.

Tragikus demográfiai válság közeleg

A közelgő demográfiai válság miatt

Peking 2016-ban feladta az egykepolitikát, majd

2021-ben már három gyermek vállalását is engedélyezte a családoknak.

Tavaly emellett támogatási rendszert vezettek be: a három év alatti gyermekek után a családok évente 3600 jüan (531 dollár) állami támogatást kapnak.

Az év elején egy másik fontos változás is életbe lépett:

megszűnt az óvszerekre vonatkozó, még 1993-ban bevezetett áfamentesség.

Az óvszerekre jelenleg 13 százalékos áfakulcs vonatkozik Kínában.

A Durex óvszerek eladása adta piaci növekedés egyharmadát

A Dettol és a Nurofen márkákat is gyártó Reckitt a kínai óvszerpiac több mint harminc százalékát ellenőrzi. A Jefferies becslése szerint

a Durex adta a vállalat feltörekvő piacokon elért növekedésének mintegy harmadát 2025-ben.

A Reckitt feltörekvő piacokon elért árbevétele az első negyedévben 7,6 százalékkal nőtt, szemben a 2025-ös 14,6 százalékos bővüléssel. Kris Licht vezérigazgató áprilisban elemzőknek azt mondta, hogy a Durex kínai értékesítése elmaradt a várakozásoktól az áfa bevezetése és a versenytársak agresszívebb promóciós tevékenysége miatt.