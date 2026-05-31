Óriási baj van Kínában, ami korábban aranybánya volt, most kínlódás a nyugati multiknak - betiltják az óvszerreklámokat
A Durex óvszerek kínai értékesítése jelentősen visszaesett, miután a kormány megszüntette a termékek régóta fennálló adómentességét, és szigorította a fogamzásgátlók reklámozását. A lépések egy szélesebb körű program részét képezik, amelynek célja Kína születési rátájának növelése.
A Financial Times által látott Jefferies-becslések szerint a Reckitt brit fogyasztási cikkeket gyártó vállalat tulajdonában lévő Durex eladásai az idei első negyedévben öt százalékkal csökkentek Kínában. Ez éles fordulat a tavalyi évhez képest, amikor a márka forgalma több mint negyven százalékkal bővült az országban.
A Jefferies elemzői szerint a visszaesés fő oka az új reklámszabályozás. Ennek nyomán a TikTok anyavállalata, a ByteDance tulajdonában álló Douyin
tavaly októberben betiltotta az óvszerek videós értékesítési kampányait.
A szigorítások egy olyan időszakban érkeztek, amikor Kína minden eddiginél nagyobb erőfeszítéseket tesz a születésszám emelésére. Az országban 2025-ben mindössze 7,92 millió gyermek született, ami kevesebb mint fele a 2015-ös adatnak.
Tragikus demográfiai válság közeleg
A közelgő demográfiai válság miatt
- Peking 2016-ban feladta az egykepolitikát, majd
- 2021-ben már három gyermek vállalását is engedélyezte a családoknak.
- Tavaly emellett támogatási rendszert vezettek be: a három év alatti gyermekek után a családok évente 3600 jüan (531 dollár) állami támogatást kapnak.
Az év elején egy másik fontos változás is életbe lépett:
megszűnt az óvszerekre vonatkozó, még 1993-ban bevezetett áfamentesség.
Az óvszerekre jelenleg 13 százalékos áfakulcs vonatkozik Kínában.
A Durex óvszerek eladása adta piaci növekedés egyharmadát
A Dettol és a Nurofen márkákat is gyártó Reckitt a kínai óvszerpiac több mint harminc százalékát ellenőrzi. A Jefferies becslése szerint
a Durex adta a vállalat feltörekvő piacokon elért növekedésének mintegy harmadát 2025-ben.
A Reckitt feltörekvő piacokon elért árbevétele az első negyedévben 7,6 százalékkal nőtt, szemben a 2025-ös 14,6 százalékos bővüléssel. Kris Licht vezérigazgató áprilisban elemzőknek azt mondta, hogy a Durex kínai értékesítése elmaradt a várakozásoktól az áfa bevezetése és a versenytársak agresszívebb promóciós tevékenysége miatt.
A márkára további nyomást helyezhet a Hormuzi-szoros lezárásának gazdasági hatása is.
A világ óvszereinek mintegy ötödét gyártó malajziai Karex áprilisban közölte, hogy a megugró gyártási költségek miatt akár harminc százalékkal is emelheti árait.
A lassulás érzékenyen érinti a Reckittet, amely stratégiai piacnak tekinti Kínát. A vállalat Sanghajban globális kutatás-fejlesztési központot nyitott, és kifejezetten a kínai piac számára fejlesztett olyan termékeket, mint a hialuronsavval síkosított óvszerek.
Dolgoznak az algoritmusok
A tavaly szigorított szabályok következtében az élő videós értékesítések immár a kínai reklámtörvények hatálya alá tartoznak, az óvszerek marketingjét pedig fokozott ellenőrzésnek vetik alá. David Hayes, a Jefferies elemzője szerint emiatt az élő közvetítéseken keresztüli óvszerértékesítés – amely korábban fontos csatorna volt a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok számára – a jövőben korlátozott marad.
Az elemző szerint egy, az új szabályoknak megfelelő élő közvetítés „már nem képes érdemben bevonni a fogyasztókat: nincsenek termékbemutatók, közelképek, állítások vagy interakciók”.
A Reckitthez közel álló forrás szerint a szigorúbb marketingelőírások valóban lassították a növekedést, de nem utalnak a kereslet tartós, szerkezeti gyengülésére.
Az algoritmusok elkezdték háttérbe sorolni a szexuális jellegű tartalmakat. Ennek következtében a Durexhez kapcsolódó tartalmak egy része is kisebb láthatóságot kapott a kínai közösségi platformokon
– mondta a forrás, hozzátéve, hogy a vállalat alkalmazkodik az új környezethez.