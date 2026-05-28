Várhelyi megoldotta okosban – dühöngnek az EU-biztosok, fél Kína rajtuk kacag az e-autóik miatt
Ha bolygót mentenél, autóipart zöldítenél, mutass példát – és ezt tette az Európai Bizottság. Hogy, hogy nem, a példamutatás az ellenkezőjére fordult – tárta fel a Politico. Az EU-biztosok csapatban panaszkodnak az e-autókra. Ketten azonban megmenekültek a problémától: Ursula von der Leyen elnök hivatalból, a magyar biztos, Várhelyi Olivér pedig a brüsszelita lap értesülése szerint megtalálta a kerülő megoldást.
Von der Leyen forradalma: példát kell mutatni, csakhogy a példa pont félrement
Ursula Von der Leyen 2019-ben kezdődött első elnöki ciklusának „forradalma” volt a planétamentő zöldátalakulás bejelentése, amelynek egyben az európai autóipart is az élre kellett volna repítenie – miért nem ez történt, most ne elemezzük, az EU-biztosok sztorija azonban tanulságos.
Erről az ambícióról az eddigi kétes siker ellenére nem mondott le azután sem az EU, hogy az elnök asszony második ciklusa már a fegyverkezésre és Ukrajnára helyezte át a hangsúlyt, a jelenleg zajló energiaválság pedig még ráerősített a villamosításba menekülést sürgető hangokra.
Az autóipar bezöldítése hatalmas fejlesztési igénnyel és átalakítási költséggel jár, miközben a kínai versenytársak folyton egy lépéssel előrébb járnak és az európai gyártókat az uniós iránymutatás és az amerikai vámpolitika csavarai sem kifejezetten segítik.
De ha ez a cél, hogy nézne ki, ha a brüsszeli bürokraták megtartanák benzines-dízeles szolgálati autójukat. Még első ciklusában, 2022-ben maga von der Leyen kezdeményezte – és a tervet tavaly decemberben megerősítették, hogy
- a bizottság 128 járműből álló flottáját 2027-re teljesen zéró emisszióssá alakítsák.
- A 2027 már közel, de a cél elérése is: egy bizottsági szóvivő szerint a flotta körülbelül 80 százaléka már most elektromos.
Az EU-biztosok azonban a fejüket fogják – állítja a Politico.
Strasbourgot egy kicsit közelebb is tehették volna Brüsszelhez
Az alaphelyzet pedig az EU-biztosokat illetően a következő. Nekik rendszeresen kell ingázniuk Brüsszel (az Európai Bizottság központja) és Strasbourg (az Európai parlament székhelye) között. A szolgálati autót többek közt erre használják.
Nomármost, a történelem folyamán úgy alakult, hogy Strasbourg Brüsszeltől mintegy 440 kilométerre települt, pontosabban fordítva, mert a belga főváros vagy ezer évvel fiatalabb. Ezt a távot alig kevesebb mint öt óra alatt teszi meg az autó, ámde sajna az e-autók akkuja ennyit pont nem bír.
Ennek következtében meg kell állni, és körülbelül 20-30 percig tölteni az akkut, ami az amúgy is hosszú, ötórás autóutat még fárasztóbbá teszi – panaszolták a Politicónak összesen nyolc kabinet tisztviselői.
Az út menti töltési szünet egyre nagyobb irritáció forrásává vált Ursula von der Leyen legfelsőbb csapatának egyes tagjai számára
– fogalmazott a lapnak három biztos kabinetjének tisztviselője.
Nomármost, aki húzódozik e-autót vásárolni, annak az egyik legtipikusabb érve, hogy bizonytalan a töltést illetően. Ez az úgynevezett „hatótávszorongás”.
Ismeretes, hogy Von der Leyen zöldforradalma az autózás területén gyorsabban hódítja meg az ázsiaiak, mint az európaiak szívét. Ha a cél az európai autós e-átállás felgyorsítása, a bizottsági példamutatás ön-lábonlövésnek bizonyult.
A kínaiak mindig egy lépéssel előrébb, de a hócipője az európaiaknak telt meg
Miért pattant ki most az ügy, hogyan és miért talált rá az egyébként brüsszelita lap, nem tudjuk kibogozni. De ha úgy fogalmazunk: ezen a ponton pattant ki szikraként a kínaiakkal szemben lemaradó európai autóiparban évek óta halmozódó feszültség, nagyot nem tévedhetünk, és a lap sem tagadja.
A német ipar Magyarországra is ránehezedő gyengélkedése gyakori témánk, egy hete számoltunk be egy másik tantörténetről ez ügyben.
Az EU-biztosok baja is megoldható lenne hasonló módszerrel, a kínai gyártók számos típust kínálnak, amellyel valószínűleg a csúcsbürokratáknak nem kellene megállniuk Strasbourgig, emellett szupergyors töltőket fejlesztettek ki. Ezeknek kellene az európai megfelelője, és a legjobb lenne persze, ha mindig a kínaiak járnának egy lépéssel hátrébb. Persze van másik fajta megoldás is: kínai elektromos autókkal is fel lehet szerelni a brüsszeli bizottságot – csak ugye, az milyen példa lenne?
A flottában most nagy BMW-modellek is vannak, amelyek az egyik idézett tisztviselő szerint kevéssé alkalmasak hosszú távú utakra újratöltés nélkül. A bizottság nem erősítette meg, pontosan milyen modelleket használ a flotta.
Az e-autók és Brüsszel: ketten megúszták a problémát
A 80 százalékos átállás még nem 100 százalék, a panaszkodó biztosok nevét a Politico nem közli, de két nevet említ azok közül, akik „megúszták” az újítást.
Az egyik maga Ursula von der Leyen. Az elnök asszony szó szerint súlyos indokkal mentesül az elektromos autókkal kapcsolatos kellemetlenségek alól. Az Európai Bizottság elnökének autóját biztonsági okokból páncélozni kell – mondta egy tisztviselő a Politicónak, hozzátéve, hogy jelenleg nincs megfelelő páncélozott elektromos modell.
A másik a magyar Várhelyi Olivér, akit úgymond ebben a cikkben „feldobtak”. Három tisztviselő szerint
a magyar Várhelyi Olivér időnként egy kisbusszal utazott Strasbourgba a csapatával, mellőzve a hivatalos autót.
Várhelyi kabinetje nem válaszolt a Politico megkeresésére, ezzel mi is megpróbálkoztunk, ha jön válasz, közöljük. Mindenesetre, ha a hír igaz, a magyar biztos egy kisiklott példamutatásból maradt ki.
Akiben egyébiránt felmerül a kérdés, miért nem vonatoznak az EU-biztosok, az próbálja megsaccolni, egy többórás út alatt hány telefonhívást kell elintéznie egy uniós vezető bürokratának. Ha ezeknek a hívásoknak a tartalmát ismeretlenek is hallják, az jó? Nem biztos.
A Politico tovább is megy a történet ismertetésénél. Az EU-biztosok panaszai „visszhangozzák azoknak a politikai csoportoknak és iparági lobbistáknak az érveit, akik szerint a bizottság gyorsabban akarja végrehajtani a zöldátállást, mint ahogyan azt a fogyasztói szokások vagy a töltő-infrastruktúra lehetővé teszik” – írják.
Miközben a bizottság 2035-től fokozatosan ki akarta vezetni a belső égésű motorral hajtott új autók értékesítését, az autóipar és politikai támogatói következetesen azt állították, hogy sem az infrastruktúra, sem a vásárlói szokások nem tartanak ezen az ütemterven.
A bizottság időközben engedett az európai autógyártók kibocsátási céljaival kapcsolatban, és lehetővé tette, hogy 2035 után is mindenféle hajtáslánc forgalomban maradhasson, amennyiben a gyártók klímakompenzációs intézkedéseket alkalmaznak. Ez a lazítás azonban még nem jutott el a saját alkalmazottaihoz.
Azt mondták nekik, hogy menjenek lassan az autópályán
A töltési megállók szükségességének kérdése az év elején egy biztosi kollégiumi ülésen is felmerült – mondta egy másik tisztviselő –, miután az egyik biztos panaszkodott az elektromos autók kényelmetlenségére. Azt a választ kapta, hogy forduljon Piotr Serafin költségvetési biztoshoz, aki az adminisztrációért felel. Az alternatíva a megállás helyett az, hogy az autópályán nagyon lassan haladnak az akkumulátor kímélése érdekében.
De ez valójában nem működik
– mondta egy feldühödött biztos munkatársa, aki névtelenséget kapott, akárcsak a cikk többi megszólalója. Így az út akár hét óráig is elhúzódhat – mondta egy másik tisztviselő.
A bizottság júliusban készül bemutatni régóta várt villamosítási tervét, miután a csomag az eredetileg tervezett június közepei időpontról csúszott. A terv részeként az EU végrehajtó szerve várhatóan egy „ambiciózus villamosítási célt” is ismertet majd – mondták tisztviselők. A csomagot Von der Leyen áprilisban jelentette be az EU szélesebb körű törekvéseinek részeként, amelyek célja a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése a közel-keleti válság nyomán – emlékeztet a Politico.