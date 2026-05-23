Az e-cigaretta piacát is elfoglalták a kínaiak, az Egyesült Államok után Németország a fő célpontjuk
A kínaiak monopolhelyzete egész szokatlan ágazatokban is egyre nyilvánvalóbbá válik, ők ellenőrzik például a német e-cigaretta piacának több mint 90 százalékát az eladási érték alapján, így egyre nagyobb figyelmet fordítanak rájuk a hatóságok is. Nem csekély mennyiségről van szó, Európa legnagyobb gazdaságában évi ötmilliárd euró értékben forgalmaznak e-cigit, ennek fele pedig csempészáru, ami után nem fizetnek adót.
Az Európai Unióban is hasonló az arány, ami milliárdos adóbevétel-kiesést és egyre nagyobb versenyhátrányt is okoz a legális szereplőknek. A szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. Jelzésértékű, hogy
az érintett termékek mintegy 90 százaléka Kínából származik.
Nem csoda, hogy amint megnyílt a hónap elején Frankfurtban a VaporFair, Németország legnagyobb és legfontosabb ágazati szakkiállítása, a német vámtisztek azonnal ellepték a kínai kiállítók standjait, hogy ellenőrizzék a szabálytalanságokat, például azt, hogy kínálnak-e a két milliliteres határértéknél nagyobb tartályú gőzölőket, kimondottan a fiatalokat vonzó csomagolásokat vagy adójegy nélküli termékeket.
Az e-cigaretta német piaca egyre vonzóbb a kínai vállalatok számára, részben azért, mert 2022-ben a pekingi kormány szigorú ellenőrzést vezetett be a gyártásban és forgalmazásban, és betiltott minden ízesítést, így otthon visszaszorulóban vannak.
Részben pedig azért, mert a német piac folyamatosan bővül, az Euromonitor International piackutató becslése szerint az idén várhatóan további 4 százalékkal fog növekedni.
Nagy az e-cigaretta német piaca, érdemes lecsapni rá
Miután megszereztük első tengerentúli piacunkat az Egyesült Államokban, Németország lesz a következő fókuszpontunk, tekintettel az itteni e-cigaretta felhasználói bázisának nagyságára
– ismerte el a Nikkei Asia gazdasági portál tudósítása szerint a kiállításon Alvin Wang, a sencseni székhelyű Kangertech értékesítési vezetője; a cég vape-eket és e-liquideket – hozzáadott nikotinnal ízesített folyadékokat – gyárt Timi márkanév alatt.
„Ismerjük a német szabályozási követelményeket, így azoknak könnyű megfelelni, de a határok átlépése kissé bonyolult, mivel az egyes uniós tagállamokban azok már eltérőek” – tette hozzá.
Brüsszel ráadásul szorgalmazza az eldobható e-cigaretták értékesítésének betiltását a kiskorúak védelme, valamint a vape-ekben használt nem megfelelően ártalmatlanított lítium-ion akkumulátorok okozta környezeti károk és tűzveszély megelőzése érdekében.
Tanulmányok kimutatták, hogy a vape-et használó fiatalok nagyobb valószínűséggel fognak később cigarettát szívni. A vape-ek ráadásul használhatóak az etomidát, egy potenciálisan függőséget okozó érzéstelenítő fogyasztására is.
A szigorú szabályok a feketepiacot erősítik
Ami a környezeti károkat illeti, a Remondis hulladék-újrahasznosító 2024-es becslése szerint csak Németországban ötmillió vape-et dobnak el hetente. Elsőként Belgiumban, majd az Egyesült Királyságban is betiltották már ezek forgalmazását, és jövőre életbe lép az uniós tilalom is.
Wang szerint azonban ennek csak annyi eredménye lesz, hogy a feketepiacra hajtja az embereket. Ez történt egyébként az Egyesült Államokban is, ahol annak ellenére lett az egyik legnépszerűbb és legkelendőbb ízesített párologtató a Geek Bar, hogy az árusítását hivatalosan nem engedélyezték.
A nehézségek nem riasztják el a kínaiakat. Mivel otthon nehéz engedélyt kapni, a rúzshoz hasonlító e-cigarettákat gyártó New Dream is az Egyesült Államokban jött létre – és most Németországban próbál terjeszkedni.
Határozottabb fellépést sürgetnek a helyi gyártók
A helyi cégeknek természetesen nem tetszik, hogy a kínaiak elfoglalják a piacukat.
Horst Winkler, a Német E-cigaretta Kiskereskedők Szövetségének szóvivője szerint a kormány jobban tenné, ha határozottabban lépne fel az illegális árusok ellen, és elvetné az e-cigaretták 13 összetevőjének betiltására vonatkozó tervét.
Betiltandó összetevők némelyike aroma és kémiai hűsítőanyag, például mentol, amelyek
jobbá teszik a vape-ek ízét, a kritikusok szerint ezért vonzzák a fiatalabb felhasználókat.
A politika teszi tönkre a német cégeket
Winkler a magas adók és szigorú szabályozás miatt is bírálta a kormányt a frankfurti vásáron, amelyek szerinte számos helyi vállalatot tönkretettek.
„A múltban nagy kereslet volt a német gyártmányú, jó minőségű párologtató eszközök iránt, de a szabályozás és az adózás a piacot az olcsó, eldobható eszközök, a kínai import felé terelte” – panaszkodott Winkler.
Az illegális kínai termékek holland kikötőkön keresztül jutnak be Németországba, és a hatóságok igyekeznek fellépni a szervezett bűnbandák ellen. Az elkövetők
- pénzbírságot
- és akár öt év börtönbüntetést
is kaphatnak, és a dohányipari szövetség létrehozott egy portált is, amelyen keresztül az emberek bejelenthetik az illegális vape-értékesítést.