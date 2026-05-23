Az e-cigaretta piacát is elfoglalták a kínaiak, az Egyesült Államok után Németország a fő célpontjuk

A kínaiak monopolhelyzete egész szokatlan ágazatokban is egyre nyilvánvalóbbá válik, ők ellenőrzik például a német e-cigaretta piacának több mint 90 százalékát az eladási érték alapján, így egyre nagyobb figyelmet fordítanak rájuk a hatóságok is. Nem csekély mennyiségről van szó, Európa legnagyobb gazdaságában évi ötmilliárd euró értékben forgalmaznak e-cigit, ennek fele pedig csempészáru, ami után nem fizetnek adót.

A szigorú szabályok és a magas adók miatt a helyi gyártók egyre inkább kiszorulnak az e-cigaretta német piacáról / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Unióban is hasonló az arány, ami milliárdos adóbevétel-kiesést és egyre nagyobb versenyhátrányt is okoz a legális szereplőknek. A szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. Jelzésértékű, hogy

az érintett termékek mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Nem csoda, hogy amint megnyílt a hónap elején Frankfurtban a VaporFair, Németország legnagyobb és legfontosabb ágazati szakkiállítása, a német vámtisztek azonnal ellepték a kínai kiállítók standjait, hogy ellenőrizzék a szabálytalanságokat, például azt, hogy kínálnak-e a két milliliteres határértéknél nagyobb tartályú gőzölőket, kimondottan a fiatalokat vonzó csomagolásokat vagy adójegy nélküli termékeket.

Az e-cigaretta német piaca egyre vonzóbb a kínai vállalatok számára, részben azért, mert 2022-ben a pekingi kormány szigorú ellenőrzést vezetett be a gyártásban és forgalmazásban, és betiltott minden ízesítést, így otthon visszaszorulóban vannak.

Részben pedig azért, mert a német piac folyamatosan bővül, az Euromonitor International piackutató becslése szerint az idén várhatóan további 4 százalékkal fog növekedni.

Nagy az e-cigaretta német piaca, érdemes lecsapni rá

Miután megszereztük első tengerentúli piacunkat az Egyesült Államokban, Németország lesz a következő fókuszpontunk, tekintettel az itteni e-cigaretta felhasználói bázisának nagyságára

– ismerte el a Nikkei Asia gazdasági portál tudósítása szerint a kiállításon Alvin Wang, a sencseni székhelyű Kangertech értékesítési vezetője; a cég vape-eket és e-liquideket – hozzáadott nikotinnal ízesített folyadékokat – gyárt Timi márkanév alatt.