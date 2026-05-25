Történelmi pillanat: bemutatja a Ferrari az első teljesen elektromos autóját – már az ára is megvan, ami egészen döbbenetes lesz

Nagy dobásra készül a híres olasz autógyártó vállalat. A Ferrari ugyanis bemutatja az első teljesen elektromos autóját, aminek az ára 500 ezer euró, azaz 180 millió forint lesz. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy nem elhibázott döntés-e a cég részéről az eletrifikáció, ami a legtöbb autógyártót nehéz helyzetbe hozta.
Járdi Roland
2026.05.25, 12:10
Frissítve: 2026.05.25, 12:15

Hétfőn mutatja be a Ferrari a „Luce” modellt, ami az olasz cég történetének első teljesen elektromos autója. A lépés kockázatosnak azonban tűnhet, mivel számos sportkocsigyártó lassítja az elektromosítási folyamatot a Reuters szerint. Az elektromos autók iránti kereslet meglehetősen hullámzóan alakult az utóbbi időben.

Történelmi pillanat: bemutatja a Ferrari az első teljesen elektromos autóját már az ára is megvan, ami egészen brutális lesz / Fotó: Giuliano Berti

A hírügynökség szerint olasz autógyártó Rómában fogja hivatalosan is bemutatni az első teljesen elektromos modelljét, ami történelmi pillanat a márka számára, amelyet évtizedek óta a belső égésű motorokhoz és azok jellegzetes hangjához kötnek.

A modell négyajtós lesz, végsebessége 310 km/h, az induló ára pedig meghaladja majd az 500 000 eurót (180 millió forint).

A cég abban bízik, hogy a hagyományos belső égésű motor nélkül is meg tudja őrizni a márka sajátos élményét.

A „Luce” számára a cég egy speciális audiorendszert fejlesztett ki, amely felerősíti az elektromos motor rezgéseit, hogy jellegzetes hangzást hozzon létre anélkül, hogy mesterségesen utánozná a belső égésű motor zaját. A bevezetés évekig tartó villamosítási beruházásokat követ, beleértve egy új maranellói gyártóüzem fejlesztését, amelynek 

első ügyfeleinek történő szállításai októberre várhatók.

Az elektromos autók piaca azonban továbbra is bizonytalan. A Ferrari legalább 2028-ig elhalasztotta a második elektromos modelljére vonatkozó terveit a gyenge kereslet miatt, a rivális Lamborghini pedig elvetette az elektromos modell 2030-as bevezetésének tervét.

A vállalat csökkentette villamosítási céljait is. A tisztán elektromos autók várhatóan a Ferrari kínálatának 20 százalékát teszik majd ki 2030-ra, szemben a korábbi 40 százalékos céllal. Az autógyártó továbbra is gyárt hibrid és hagyományos hajtású modelleket.

A Ferrari abban reménykedik, hogy az új modell a tehetősebb vásárlók fiatalabb generációját fogja megszólítani, akik nyitottabbak az elektromos járművekre, és az elektrifikációs folyamatot a Hormuzi-szoros blokádja okozta energiaválság is ösztönözheti.

