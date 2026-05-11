Elektromos autó: a németek szerint megvan az év meglepetése, amelyet a Mercedes és egy kínai gyártó közösen rakott össze
A Smart #5-öt valószínűleg kevesen tartják számon különösen fontos új elektromos autóként, pedig a WELT-teszten az autómodell minden döntő kategóriában kiemelkedő értékeket produkál – írja a Welt.
A Smart #5 Brabus az egyik legjobb elektromos autó lett, és nem csak papíron
Ennek a márkának az autói a korábbi bevásárlókocsikkal már csak a nevükben rokonok. Nincs többé 2,50 méteres városi kisautó, nincs parkolási trükk. A Smart ma már nagyobb autókat gyárt.
A márka radikálisan átalakult, a miniautóból középkategóriás elektromos SUV lett.
Mögötte ma már nem egyedül a Mercedes áll, hanem a német Mercedes-Benz és a kínai Geely 50-50 százalékos vegyesvállalata. A Mercedes főként a márkát, a dizájnt és az európai pozicionálást adja, a Geely pedig a platformért, a fejlesztésért és a gyártásért felel Kínában.Ennek a műhelynek a legújabb darabja az a Smart #5, amely nemcsak nagy, de nagyon sportos SUV is. A Smart #5 Brabus 4,70 méter hosszú, 1,92 méter széles, 1,71 méter magas, nagyjából 2,4 tonnát nyom, és 646 lóerős.
Az első Smart 45 lóerős volt. A mai pedig már olyan autó, amely a Volkswagennel, Skodával, a Teslával, a Hyundaijal, a Kiával, az Audival és a BMW-vel akar versenyezni. A Welt szerint a Smart #5 Brabus az elmúlt évek egyik legnagyobb pozitív elektromosautó-meglepetése, mivel minden döntő kategóriában kiemelkedő értékeket hoz, ráadásul jó áron.
A Smart gyorsan megy, gyorsan tölt, és érthetően kommunikál
A nagydarab autó szokatlan, négyszögletes megjelenést kapott, belül pedig valahol a felső-középkategória és a luxuskategória között mozog. Az anyagok jó minőségűnek hatnak, az üvegtető világossá teszi az utasteret, a hátsó sorban pedig rengeteg a hely. A csomagtartó 630 és 1530 liter közötti befogadóképességű, összességében egy teljes értékű családi autó is lehet. Nagy képernyők és modern kezelési koncepció várja a felhasználót.
Látni a töltési teljesítményt, a hátralévő időt, a feszültséget, az előrehaladást. Látni, mi történik. Ez banálisan hangzik, de még mindig nem magától értetődő
– írja a német lap, amely megjegyzi, sok gyártó úgy bánik a vezetővel a töltőoszlopnál, mint egy kisgyerekkel: tessék várni, az autó majd elintézi. A Smart azonban elmagyarázza, mit csinál.
A szerző szerint az igazi szenzáció azonban a hajtás. Két motor, összkerékhajtás, 475 kilowatt, vagyis 646 lóerő, 710 newtonméter. Nulláról 100 kilométer per órára 3,8 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége hivatalosan 210 kilométer per óra.
A döntő pont, hogy
a fogyasztás nem csökken le hirtelen a nagyobb gyorsítások, a sportos vezetés következtében, ami hihetővé teszi a hatótáv-kalkulációt. Ez pedig ritka az elektromos autók esetében.
Ezt az autót kifejezetten a sportos, dinamikus vezetésre tervezték
Az #5 a Pro+ verziótól kezdve 800 voltos architektúrát használ töltése, a nagy akkumulátor kapacitása bruttó 100 kilowattóra, nettó 94 kilowattóra. Hivatalosan akár 400 kilowattos egyenáramú töltési teljesítmény is lehetséges. Az akkumulátornak körülbelül 18 perc alatt kell 10-ről 80 százalékra feltöltődnie – ez pedig a valóságban is így van a Welt tesztje szerint.
Sőt, még nagyjából 70 százalékos töltöttségnél is bőven 200 kilowatt feletti töltési teljesítményt vesz fel.
Ha pedig az akkumulátor már csak körülbelül 15 százalékon áll, az autó ténylegesen akár 340 kilowattot is felvesz. Ez olyan szint, amelyet a WELT eddigi mintegy 200 elektromosautó-tesztje során még egy autó sem ért el.
A hátránya, hogy magas a fogyasztása: autópályán a 28-30 kilowattóra per 100 kilométer, ami azt jelenti, hogy ilyen úton mintegy 300 kilométer tehető meg egyhuzamban. A valamivel gyengébb #5-változatoknál az értékek alacsonyabbak, a hatótáv pedig érezhetően nagyobb.
Menetdinamikailag a Brabus nem sportautó. Brutálisan gyors egyenesben, de nem kanyarkirály. Ehhez túl nagy, túl nehéz, túl magas. Aki elektromos Porsche-helyettesítőt keres, az nem találja meg benne a számítását. Aki viszont nagyon gyors, nagyon tágas elektromos SUV-ot keres, az igen – foglalta össze a német lap.
A Brabus Németországban hivatalosan 60 900 euróba kerül (21,5 millió forint), ami ahhoz képest nem sok, hogy számos adatban még a jóval drágább elektromos autókat is lepipálja.
A Smart #5 Pro+ 363 lóerővel és hátsókerék-hajtással, nagy akkumulátorral már 50 900 eurótól (18 millió forint) indul. A Premium változat ugyanezt a hosszú távú technikát kínálja több kényelemmel. A Pulse összkerékhajtást és 588 lóerőt ad. Ezek a változatok a mindennapokban aligha lesznek sokkal kevésbé meggyőzők, miközben kevesebbe kerülnek, vagy kiegyensúlyozottabbnak hatnak.
A Brabus tehát az élményautó, nem a kötelező vétel.
