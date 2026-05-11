Elektromos autó: a németek szerint megvan az év meglepetése, amelyet a Mercedes és egy kínai gyártó közösen rakott össze

A Smart #5-öt valószínűleg kevesen tartják számon különösen fontos új elektromos autóként, pedig a WELT-teszten az autómodell minden döntő kategóriában kiemelkedő értékeket produkál – írja a Welt.

A Mercedes-Benz és a Geely közös márkája a Smart #5 Brabus elektromos autóval egy 646 lóerős, tágas és rendkívül gyorsan tölthető elektromos SUV-t mutatott be / Fotó: Jenson

A Smart #5 Brabus az egyik legjobb elektromos autó lett, és nem csak papíron

Ennek a márkának az autói a korábbi bevásárlókocsikkal már csak a nevükben rokonok. Nincs többé 2,50 méteres városi kisautó, nincs parkolási trükk. A Smart ma már nagyobb autókat gyárt.

A márka radikálisan átalakult, a miniautóból középkategóriás elektromos SUV lett.

Mögötte ma már nem egyedül a Mercedes áll, hanem a német Mercedes-Benz és a kínai Geely 50-50 százalékos vegyesvállalata. A Mercedes főként a márkát, a dizájnt és az európai pozicionálást adja, a Geely pedig a platformért, a fejlesztésért és a gyártásért felel Kínában.Ennek a műhelynek a legújabb darabja az a Smart #5, amely nemcsak nagy, de nagyon sportos SUV is. A Smart #5 Brabus 4,70 méter hosszú, 1,92 méter széles, 1,71 méter magas, nagyjából 2,4 tonnát nyom, és 646 lóerős.

Az első Smart 45 lóerős volt. A mai pedig már olyan autó, amely a Volkswagennel, Skodával, a Teslával, a Hyundaijal, a Kiával, az Audival és a BMW-vel akar versenyezni. A Welt szerint a Smart #5 Brabus az elmúlt évek egyik legnagyobb pozitív elektromosautó-meglepetése, mivel minden döntő kategóriában kiemelkedő értékeket hoz, ráadásul jó áron.

A Smart gyorsan megy, gyorsan tölt, és érthetően kommunikál

A nagydarab autó szokatlan, négyszögletes megjelenést kapott, belül pedig valahol a felső-középkategória és a luxuskategória között mozog. Az anyagok jó minőségűnek hatnak, az üvegtető világossá teszi az utasteret, a hátsó sorban pedig rengeteg a hely. A csomagtartó 630 és 1530 liter közötti befogadóképességű, összességében egy teljes értékű családi autó is lehet. Nagy képernyők és modern kezelési koncepció várja a felhasználót.

Látni a töltési teljesítményt, a hátralévő időt, a feszültséget, az előrehaladást. Látni, mi történik. Ez banálisan hangzik, de még mindig nem magától értetődő

– írja a német lap, amely megjegyzi, sok gyártó úgy bánik a vezetővel a töltőoszlopnál, mint egy kisgyerekkel: tessék várni, az autó majd elintézi. A Smart azonban elmagyarázza, mit csinál.