Mindenkinek e-autó kell az olajválság miatt – Európa a kínaiak után eszmélt

Az iráni háború és a nyomában járó olajválság lökést adott az európai elektromosautó-eladásoknak, az újakat és a használtakat is viszik, mint a cukrot. Bár nem ilyen katalizátorra számított, mégis profitál az iparág Trump háborújából, az utóbbi években már-már temetett elektromos autózás szárnyra kapott, s ebben a Európai Unió piacáról büntetővámokkal kiszorítani vagy korlátozni szándékozott kínai gyártóknak hatalmas szerepük van.

Az elektromos autók kereslete ugrásszerűen nőtt az iráni háború kitörése óta / Fotó: Marian Weyo

Az európaiak is igyekeznek, a Volkswagentől a Stellantisig sorra dobják piacra új modelljeiket, de áttörést nem tudtak elérni, a tavalyi 30 százalékos európai villanyautó-eladási bővülés messze alatta van az iparági és a gazdaságossági várakozásoknak. Nem véletlen, hogy az említett két csoport sok milliárd eurós tételben volt kénytelen leírni az elektromos átállásba ölt befektetéseit.

Az elektromos átállás nem akárkitől kapott muníciót

Az autóvásárlókat joggal rémisztette meg a február végi légi támadásokkal elindított újabb közel-keleti háborút követően 100 dollár fölé ugró olajár, amely azóta bakkecskeként ugrál attól függően, hogy az amerikai elnök épp milyen hangulatban próbálja megoldani az általa kirobbantott válságot.

Paradox módon éppen az a klímaszkeptikus Donald Trump segíti az elektromos autók irányába terelni a vásárlókat, aki az elődje által dollármilliárdokkal támogatott zöldátállás alól kihúzta a sámlit, megvonta a támogatásokat, megújuló energiás projekteket lehetetlenített el, hogy kedvezzen az újbóli trónra emelésében segédkező olajlobbinak.

A hatótáv egyre kevésbé szempont, a töltőhálózat egyre sűrűbb / Fotó: Hans Lucas via AFP

Gurjeet Grewal, a villanyautók eladásával és lízingjével foglalkozó brit Octopus Electric Vehicles vezérigazgatóját mindez nem zavarja, szerinte inflexiós ponthoz ért az elektromos átállás, s innentől csak felfelé vezet az út, és egyre dinamikusabbá válik a tempó. Kereskedéseikben éves összevetésben áprilisban 95 százalékkal nőtt az elektromos autók eladása, a használtaké pedig 160 százalékkal.

Nem is csoda, hiszen az olajimportra szoruló briteket az autózási költségek emelkedése az átlagosnál is érzékenyebben érinti. A Renault áprilisi brit értékesítésében más 50 százalékos volt a villanyautók aránya, s ezek kereslete 48 százalékkal nőtt az iráni háború kirobbanása óta. A Reuters piackutatói forrásból származó adatai szerint

áprilisban 34 százalékos ugrást mértek a kontinens azon 16 fejlett államában, ahol a villanyautózásnak már hagyománya van,

melyek a teljes európai forgalom 80 százalékát lefedik. Dánia és Hollandia élen jár ebben, de már gyorsan zárkózik az az Olaszország is, amely eddig nem kezelte prioritásként a zöld autózást. Európa legnagyobb autópiaca sem marad ki a boomból.