Ilyen csak a mesében van: majdnem 100 ezer eurót fizethet a magyaroknak is egy nyugat-európai ország, ha odaköltöznek – elfogyott a lakossága

Egyre több európai ország küzd az elnéptelenedő vidéki térségek problémájával, de kevés helyen próbálják olyan látványos pénzügyi ösztönzőkkel megállítani a folyamatot, mint Írországban. Az ír kormány olyan programmal állt elő, mely keretén belül egyes esetekben akár 84 ezer euró (jelenlegi árfolyamon mintegy 33,5 millió forint) támogatás is járhat azoknak, akik vállalják egy régóta üresen álló ingatlan megvásárlását és felújítását az ország part menti szigetein, ahol szinte elfogyott a lakosság.

Számos kisebb ír sziget és vidéki település lakossága évek óta csökken, a fiatalok a nagyobb városokba vagy külföldre költöznek, miközben egyre több ház marad üresen. A kormány ezért néhány éve olyan programot indított, amely egyszerre próbálja megmenteni a használaton kívüli ingatlanokat és új lakókat vonzani ezekre a területekre.

A támogatás azonban nem jár automatikusan bármilyen házra. Az érintett ingatlannak legalább két éve üresen kell állnia, régebbi építésűnek kell lennie, és jelentős felújításra kell szorulnia. A cél nem új nyaralók vagy befektetési célú ingatlanok építése, hanem a már meglévő lakóházak újrahasznosítása.

A legnagyobb összegek az Írország nyugati partjai mentén található kisebb szigeteken érhetők el.

Ezeken a területeken a lakosságfogyás már a helyi szolgáltatások fennmaradását is veszélyezteti, ezért a kormány kiemelten támogatja az új beköltözőket. A program keretében a rosszabb állapotú épületek esetében érhető el a maximális támogatási összeg.

Az ír kezdeményezés egy szélesebb európai trend része. Az elmúlt években egyre több ország próbálja különböző támogatásokkal újraéleszteni a vidéki térségeket. Olaszországban jelképes összegért kínált házak váltottak ki nagy érdeklődést, míg Spanyolország és Portugália egyes régiói adókedvezményekkel és támogatásokkal próbálnak új lakosokat vonzani.

Elfogyott a lakosság vidéken, de sokan vágynak vissza

A program iránt különösen azok érdeklődhetnek, akik távmunkában dolgoznak vagy nyugdíjasként keresnek nyugodtabb életformát. A covid-járvány óta Európa-szerte megnőtt azok száma, akik kevésbé ragaszkodnak a nagyvárosi élethez, és inkább kisebb településeken vagy természeti környezetben képzelik el a mindennapjaikat.