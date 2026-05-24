Energia a rúnák világából: Európa féktelenül habzsolná, csak érkezzen elég

Norvégia már az orosz–ukrán háború kitörése után is stratégiai energiaszállítóvá lépett elő Európában, amikor az uniós országok sorra csökkentették függőségüket az orosz olajtól és gáztól. Az iráni konfliktus és a közel-keleti szállítási útvonalak bizonytalansága most tovább növelte az északi ország jelentőségét – írja az Origo.

Terje Aasland energiaügyi miniszter (balra) egy bejáráson / Fotó: AFP

Európa egyre inkább támaszkodik a norvég energiaszállításokra

Az Oroszország elleni energiaszankciók bevezetése óta Norvégia vált Európa legnagyobb vezetékesgáz-beszállítójává: a norvég olajexport mintegy 90-95 százaléka európai piacokra kerül, s az Európai Unió földgázimportjának nagyjából harmada is Norvégiából érkezik.

A szakértők szerint azonban az ország már közel jár termelési kapacitásának határához, erről a Világgazdaság oldalán nemrég írtunk.

A meglévő mezőkből csak korlátozott mértékben lehet tovább növelni a kitermelést, ráadásul az előrejelzések szerint 2030 után csökkenés indulhat el, hacsak nem kezdődnek új beruházások és feltárások.

A norvég kormány ennek ellenére kitart a bővítés mellett. Terje Aasland energiaügyi miniszter korábban hangsúlyozta: Norvégia célja, hogy hosszú távon stabil és kiszámítható energiaszállító maradjon Európa számára. A politikai támogatás is erősnek tűnik, mivel a legtöbb párt szerint az ország fosszilisenergia-termelése továbbra is alapvető szerepet játszik az európai energiabiztonság fenntartásában.

Harminc év után újranyithatnak régi gázmezőket

A norvég energiapolitika egyik leglátványosabb eleme lehet, hogy Oslo ismét fejlesztené az Északi-tenger egyes korábban bezárt mezőit.

A kormány tervei szerint 2028 végéig újraindíthatják az Albuskjell, a Vest Ekofisk és a Tommeliten Gamma gázmezőket Norvégia déli partjai közelében – csaknem három évtizeddel bezárásuk után.

A kabinet szerint a projektek

hozzájárulhatnak az orosz energiahordozók kiesésének pótlásához, valamint

mérsékelhetik a közel-keleti konfliktusok miatt kialakuló ellátási zavarok hatását.

A cél az, hogy Norvégia olaj- és gáztermelése legalább a jelenlegi szinten maradjon a következő években is.