Ezt adhatja a világnak az iráni háború: űrsebességre kapcsolhat a zöldátállás és az energiaátmenet

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása a tiszta technológiák terjedésének ugrásszerű felgyorsulását hozhatja magával, ahogy az az orosz–ukrán háború kitörése után is történt – jósolja írásában Michael Liebrich, az energiaátmenet pénzügyi vonatkozásának szakértője.

A nap- és szélerőművek már a globális áramtermelés ötödét adják, az energiaátmenet pedig tovább gyorsulhat

Az energiaátmenet Trump erőfeszítései ellenére is jól halad

Az írás először sorra veszi az energiaátmenet alakulását, mely még az Egyesült Államokban sem lassult le, Donald Trump erőfeszítései ellenére sem. A tengerentúlon továbbra is nő a megújuló energiák termelése, miközben az elektromos autók népszerűségének csökkenése a hálózati energiatárolók terjedését hozza magával.

Más országokban pedig tovább nőnek az energiaátmenetet célzó kiadások, és miközben a globális áramfogyasztás 2,7 százalékkal nőtt tavaly, a gázalapú áramtermelés csak 0,6 százalékkal nőtt, a széntüzelésű erőművek termelése pedig 0,6 százalékkal csökkent is, noha Kína 90 gigawattal növelte kapacitását. Ezzel szemben a szél- és napenergia együttes termelése 18 százalékkal nőtt, ami az áramfogyasztás növekedésének 99,6 százalékát fedte le.

A megújulók áramtermelése – ideértve a vízerőműveket is – tavaly először már a szénerőműveket is megelőzte.

A tavalyi év végére a globális áramtermelés ötödét a szél- és naperőművek adják, miközben az eladott autók negyede elektromos világszerte, sőt Kínában tavaly már a forgalomba állított kamionok negyede is elektromos volt.

Az energiaátmenet haláláról szóló híresztelések túlzóak, és azon a hibás elképzelésen alapulnak, hogy annak első lépése kellene, hogy legyen a fosszilis energiahordozók gyors csökkenése. Az átmenetek azonban nem így működnek, így például a mobiltelefonok előretörése ellenére is 2006-ig nőtt a vezetékes telefonok száma.

A Hormuzi-szoros lezárása óriási sokk

Ebben a helyzetben érkezett meg a Hormuzi-szoros lezárása, ahol békeidőben a globális olaj- és LNG-kínálat ötöde halad át. A globális energiakereskedelem legfontosabb fojtópontjának lezárását azonban mégis viszonylag visszafogott piaci reakciók követték, a befektetők mintha arra számítanának, hogy hamarosan megnyílik a kulcsfontosságú átjáró.