Észak-Korea degeszre keresi magát az ukrajnai háborún

Jól keres Észak-Korea az ukrajnai háborún, az Oroszországnak nyújtott fegyverekért és katonákért cserében devizát és energiát kap Moszkvától. Nem csekély összegekről van szó – egyes becslések szerint Phenjan az elmúlt három év alatt a teljes GDP-jével azonos összeget kapott Moszkvától, ami életben tartja a gazdaságot.

Észak-Korea anyagilag jól jár az oroszbarátsággal / Fotó: AFP

Kim Dzsongun észak-koreai vezető harcoló alakulatokat és fegyvereket is küldött az orosz hadsereg megsegítésére, és az idén először részt vettek a katonái a moszkvai győzelem napi parádén is, amelyet a megszokottnál sokkal visszafogottabban, fegyverek felvonultatása nélkül rendeztek.

Phenjan már az ukrajnai támadás megindításának évében, 2022-ben megkezdte a fegyverszállítást Oroszországnak . Pontos adatokat senki nem tud, de a dél-koreai hírszerzés kutatóintézetének becslése szerint e szállítások értéke tavaly 7-13,8 milliárd dollár értékű lehetett.

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy Conservable Economist és egyéb források szerint az ország nemzeti összterméke 2024-ben 26 milliárd dollár körül járt – ami nagyjából megfelel a Kraft Heinz amerikai élelmiszeripari vállalat éves eladásainak.

Egyúttal azt is jelenti, hogy abban

az évben az egy főre jutó GDP ezer dollár volt

– Magyarországon ez az összeg tavaly 29400 euró volt.

Az ország mintha nem is létezne az éjszakai látvány alapján / Fotó: NASA

Olyan szinten nem hozzáférhetőek egyébként a külföldi kutatók számára adatok az elzárt ázsiai országról, hogy 2014-ben a NASA éjszaka készített műholdas felvételein a lakott területek fényei alapján próbálták megbecsülni az ország GDP-jét; Észak-Korea sötét tengernek látszott a fényesen kivilágított Dél-Korea és Kína mellett.

Észak-Korea újabb harmincezer katonát küldhet

Visszatérve a fegyverekre, Észak-Korea a Nikkei Asia gazdasági hírportál összesítése szerint sorozatvetők és lőszerek mellett feltehetően szállított Oroszországnak mintegy 250 darab, állítólag orosz segítséggel kifejlesztett KN-23 rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát is.

Cserébe nem csupán devizát kapott, hanem

közszükségleti cikkeket,

valamint fegyvergyártáshoz szükséges anyagokat

és katonai technológiákat is.

Szakértői becslések szerint Moszkva több mint 600 millió dollárt fizetett az észak-koreai katonákért. Egy februárban Ukrajnába látogató dél-koreai parlamenti képviselő jelentése szerint

az észak-koreai különleges erők tagja körülbelül tízezer tagja maradt a harci övezetben,

és ezen felül tízezer mérnök, valamint több száz drónkezelő és katona nyújt tűztámogatást a frontvonalakon.