Deviza
EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01% EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 831,15 +0,69% BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 831,15 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
üzlet
Észak-Korea
Kim Dzsongun

Észak-Korea degeszre keresi magát az ukrajnai háborún

Deviza és energia fegyverekért és katonákért. Észak-Korea gazdasági fejlődése is felgyorsult, mióta a oroszok segítéségre siettek.
M. Cs.
2026.05.11., 15:02

Jól keres Észak-Korea az ukrajnai háborún, az Oroszországnak nyújtott fegyverekért és katonákért cserében devizát és energiát kap Moszkvától. Nem csekély összegekről van szó – egyes becslések szerint Phenjan az elmúlt három év alatt a teljes GDP-jével azonos összeget kapott Moszkvától, ami életben tartja a gazdaságot.

Észak-Korea
Észak-Korea anyagilag jól jár az oroszbarátsággal / Fotó: AFP

Kim Dzsongun észak-koreai vezető harcoló alakulatokat és fegyvereket is küldött az orosz hadsereg megsegítésére, és az idén először részt vettek a katonái a moszkvai győzelem napi parádén is, amelyet a megszokottnál sokkal visszafogottabban, fegyverek felvonultatása nélkül rendeztek.

Phenjan már az ukrajnai támadás megindításának évében, 2022-ben megkezdte a fegyverszállítást Oroszországnak . Pontos adatokat senki nem tud, de a dél-koreai hírszerzés kutatóintézetének becslése szerint e szállítások értéke tavaly 7-13,8 milliárd dollár értékű lehetett.

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy Conservable Economist és egyéb források szerint az ország nemzeti összterméke 2024-ben 26 milliárd dollár körül járt – ami nagyjából megfelel a Kraft Heinz amerikai élelmiszeripari vállalat éves eladásainak.

Egyúttal azt is jelenti, hogy abban 

az évben az egy főre jutó GDP ezer dollár volt

– Magyarországon ez az összeg tavaly 29400 euró volt.

Az ország mintha nem is létezne az éjszakai látvány alapján / Fotó: NASA

Olyan szinten nem hozzáférhetőek egyébként a külföldi kutatók számára adatok az elzárt ázsiai országról, hogy 2014-ben a NASA éjszaka készített műholdas felvételein a lakott területek fényei alapján próbálták megbecsülni az ország GDP-jét; Észak-Korea sötét tengernek látszott a fényesen kivilágított Dél-Korea és Kína mellett.

Észak-Korea újabb harmincezer katonát küldhet

Visszatérve a fegyverekre, Észak-Korea a Nikkei Asia gazdasági hírportál összesítése szerint sorozatvetők és lőszerek mellett feltehetően szállított Oroszországnak mintegy 250 darab, állítólag orosz segítséggel kifejlesztett KN-23 rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát is.

Cserébe nem csupán devizát kapott, hanem 

Szakértői becslések szerint Moszkva több mint 600 millió dollárt fizetett az észak-koreai katonákért. Egy februárban Ukrajnába látogató dél-koreai parlamenti képviselő jelentése szerint 

az észak-koreai különleges erők tagja körülbelül tízezer tagja maradt a harci övezetben,

és ezen felül tízezer mérnök, valamint több száz drónkezelő és katona nyújt tűztámogatást a frontvonalakon.

Phenjan egyes jelentések szerint további harmincezer katonát tervez küldeni.

A szankciók óta nem bővült ilyen ütemben a gazdaság

Azok is jól járnak, akik túlélik az orosz „kiküldetést”: a harcoló alakulatok tagjai havi kétezer dollárnak megfelelő zsoldot kapnak, a haláluk esetén a családjuk pedig tízezer dollárt. Szöuli adatok szerint eddig hatezren vesztették életüket vagy sebesültek meg.

Hősként fogadják az ukrajnai háborúból hazatérő katonákat / Fotó: AFP

A hazatérőket nemzeti hősként fogadják, az elesettek családja pedig luxuslakást kap Phenjanban Kim Dzsonguntól.

Az Oroszországtól kapott kompenzáció hatása látszik az ország gazdasági teljesítményén is. A dél-koreai jegybank becslése szerint az észak-koreai GDP 2024-ben 3,7 százalékkal bővült – ez volt a legmagasabb arány azóta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2016-ban szankciókat vezetett be az ország ellen nukleáris- és rakétatesztek miatt.

Az Oroszországba irányuló hadianyag-ellátás növekedése hosszú távú változásokat hozhat Észak-Korea ipari szerkezetében és technológiai képességeiben

– állítja Nam Dzsinvuk, a dél-koreai kormány alá tartozó Korea Development Institute kutatója.

A virágzó fegyveripar és a javuló energiaellátás kedvező hatással van az észak-koreai főváros lakóira is. Egy tavaly odalátogató forrás szerint „jelentősen több az utakon a luxusautó a korábbiakhoz képest”, jó néhány magánrendszámmal közlekedő japán és európai autót is látott.

Azt azonban senki sem tudja, hogy a vidéken élők is tapasztalják-e az együttműködés kézzel fogható előnyeit.


 

7 perc
Észak-Korea

Észak-Korea degeszre keresi magát az ukrajnai háborún

Deviza és energia fegyverekért és katonákért.
4 perc
bérlet

Kiderült, mi lesz az országbérlet sorsa – úgy megdicsérte Vitézy a kormányt, hogy csend lett a teremben

Vitézy Dávid úgy látja, az egységes bérletrendszer fontos lépés volt a közösségi közlekedés fejlesztésében.
6 perc
energiaválság

Kiderült, mi lesz az orosz olaj és gáz sorsa Magyarországon: meglepő fordulat jöhet, nem erre számítottunk – hiába támadták, nem térnek le Kapitányék az orbáni útról

A kijelentések alapján több ponton is folytatódhat az a stratégia, melyet az Orbán-kormány az elmúlt években követett.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu