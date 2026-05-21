Északi Áramlat felrobbantása: mindenkit leültetnek, részletes vizsgálat jöhet – most világosan látszani fog, ki az, aki inkább hallgatna

Egy csapásra megváltozott Németország energiagazdasága és ellátásbiztonsága, amikor 2022 őszén felrobbantották az Északi Áramlat 1. és 2. gázvezetéket. A körülmények még mindig nem teljesen tiszták, ezért az AfD vizsgálóbizottság felállítását sürgeti – derült ki a Berliner-Zeitung cikkéből.

Az Északi Áramlat 1. és 2. végórái

Amit tudni lehet az eseményről, az az, hogy egy héttagú különleges ukrán kommandó 2022. szeptember 26-án az Andromeda nevű jachttal kifutott a németországi Rügen szigetén lévő Wiek kikötőjéből. Ezután áthajóztak a Balti-tengeren, és a dán Bornholm szigete közelében lehorgonyoztak. Négy különleges búvár leereszkedett a 70 méter mély vízbe, egészen a tengerfenékre, majd robbanószerkezeteket erősítettek a gázvezetékekre. Az első detonáció hajnali 2 óra 3 perckor szétroncsolta az Északi Áramlat 2. A ágát, a második pedig Bornholm és Öland között 19 óra 3 perckor megrongálta az Északi Áramlat 1. mindkét ágát, valamint ismét az A ágat.

Az Északi Áramlat 2.-ről 2015-ben állapodtak meg az oroszokkal Angela Merkel kormányzása alatt, azonban az Ukrajna elleni orosz invázió miatt soha nem állt üzembe. Az Északi Áramlat 1. azonban tizenegy éven át működött, ám karbantartási műveletek miatt 2022 augusztusában leállították. A szabotázsakció után azonban a visszaüzemelés nem történt meg, mivel az Északi Áramlat 1. mindkét ága működésképtelenné vált.

A gázszállítás leállása miatt a németeknek gyorsan máshonnan kellett pótolniuk a kieső mennyiséget, ami megdobta a gáz tőzsdei árát, és közvetve a lakosság energiaszámláit, de a német gazdaságra is óriási negatív hatással volt.

Az ukrán kommandósok közül

az egyik elkövető állítólag már meghalt,

egyet Lengyelországban tartanak fogva,

egyet Németországban,

a másik négy, valamint egy további háttérember pedig állítólag Ukrajnában tartózkodik.

Lengyelország nem akarja kiadni az elfogott robbantót. Donald Tusk lengyel miniszterelnök tavaly októberben pedig úgy fogalmazott, hogy „Európa problémája nem az, hogy felrobbantották az Északi Áramlat 2.-t – a probléma az, hogy megépült”.