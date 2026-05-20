Az EU hajnalra talált utat elkerülni Washington haragját, de Trumpé a végső szó
Az Európai Uniónak sikerült végre ideiglenes megállapodásra jutni az amerikai árukra kivetett importvámok eltörléséről, amely kulcsfontosságú része a júliusban Washingtonnal megkötött kereskedelmi megállapodásnak. A 27-ek így valószínűleg elkerülik az uniós termékeket fenyegető magasabb amerikai vámokat – bár Brüsszelben nem biztosak abban, hogy Washington is tartani fogja magát a kereskedelmi szerződéshez.
Az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság több mint öt órás egyeztetés után, a hajnali órákban jutott kompromisszumra a Politico tudósítása szerint arról, hogy hosszú huzavona után törvénybe iktatja az Ursula von der Leyen és Donald Trump által tavaly nyáron Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást.
A folyamat többször is veszélybe került,
- egyszer Grönland,
- majd az amerikai legfelsőbb bíróság vámdöntése
miatt fagyasztotta be a ratifikálását az EP.
A kereskedelmi megállapodás része az amerikai ipari termékekre kivetett importvámok eltörlése, és preferenciális hozzáférés biztosítása az amerikai mezőgazdasági és tengeri termékekhez. Cserében az Egyesült Államok csak 15 százalékos vámot vet ki a legtöbb uniós árura.
Elfogadta az EU a jogalkotási szöveget
Közel 10 hónappal a keretmegállapodás után most az érintett testületek
megállapodtak egy jogalkotási szövegben, amely lehetővé teszi az uniós vámcsökkentések hatálybalépését.
Arról is döntésre jutottak a Reuters tudósítása szerint, hogy felfüggesztik a kedvezményeket abban az esetben, ha Trump megszegi a megállapodást, valamint egy lejárati záradékról, amely lehetővé teszi a megállapodás 2029 végén történő megszüntetését, kivéve, ha új jogszabály megújítja azt.
A végleges szöveg szerint a Bizottság az EP vagy egy tagállam kérésére felfüggesztheti a kereskedelmi megállapodást abban az eseten is, ha Washington 2026 végéig nem csökkenti az európai acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámokat – ezek jelenleg akár az ötven százalékot is elérhetik.
Nyugalmat hozhat a kompromisszum
A szöveg olyan biztosítékokat is tartalmaz, amelyek előírják a Bizottságnak, hogy akár saját kezdeményezésére, akár három tagállam kérésére vizsgálja ki, hogy az import komoly veszélyt jelent-e a hazai iparra. Ez a kereskedelmi megállapodás részleges vagy teljes felfüggesztéséhez vezethet.
Kimaradt azonban a Politico által látott szövegből az a rész, amelyet az EP követel, vagyis, hogy akkor is függesszék fel a kereskedelmi megállapodást, ha Trump ismét Grönland annektálásával fenyeget, mert ezt több tagállam ellenezte.
A brit hírügynökség értékelése szerint
a végső kompromisszum némi nyugalmat hozat a világ legnagyobb kereskedelmi kapcsolatában,
amelynek éves forgalma 1700-2000 milliárd dollár.
Az EU áruexportjának mintegy 20 százaléka irányul az Egyesült Államokba, Trumpnak azonban eltökélt szándéka, hogy vámok révén csökkentse a blokkal szembeni több mint 200 milliárd dolláros amerikai árukereskedelmi hiányt.
Június közepén szavaz az Európai Parlament
„Büszkén jelentem be, hogy Európa elkerülte a transzatlanti kereskedelmi feszültségek káros eszkalációját, és megvédte az európai vállalatokat, a beruházásokat és több millió munkahelyet az Atlanti-óceán mindkét partján” – értékelte a megállapodást az X közösségi oldalra írt bejegyzésében Zeljana Zovko, az Európai Néppárt vezető kereskedelmi tárgyalója.
Maros Sefcovic, a Bizottság kereskedelmi biztosa ugyancsak az X-en hangsúlyozta, hogy „az EU tartja magát az adott szavához, miközben megvédi az érdekeinket”.
Az amerikai elnök július 4-ig adott időt az EU-nak a kereskedelmi megállapodás életbe léptetésére,
ellenkező esetre azzal fenyegetett, hogy jelentősen megemeli az európai árukra kivetett vámokat.
A végső szavazás június közepére várható az Európai parlamentben.