Reggelihez ültek az EU-gazdagok kitalálni, hogy ne fizessenek Magyarországnak
Könnyű reggeli mellé tonnás témát tettek az asztalra kedden az EU-kormányképviselők, de másoknak fekszi meg a gyomrát, ha egyezségre jutnak. A munkareggelin, amelyen részt vesz minden harmadik európai uniós tagállam, azt ötlenék ki, miként tudják elkerülni, hogy fizessenek Magyarországnak.
Nem csak Magyarországnak: a másik oldalon azok a tagországok állnak, akik elvileg több pénzt kapnak az EU-költségvetésből, mint amit oda befizetnek. A kért csoport most, miképp a reggeli demonstrálja, most szembekerült egymással.
A keddi találkozó résztvevői Svédország mellett várhatóan
- Dánia,
- Finnország,
- Ausztria,
- Hollandia,
- Németország,
- Franciaország,
- Írország
- és Belgium
– adta hírül négy résztvevő diplomatáira hivatkozva a brüsszelita Politico.
Hatalmas a tét, Ursula von der Leyen árgusan figyel, miközben átszervezi a hadosztályokat
A tét hatalmas, összességében 2 ezermilliárd euró, az unió 2028-tól induló hétéves költségvetési kerete (az MFF).
Korábbi hírek szerint ennek a véglegesítését még azelőtt keresztül szeretné nyomni Ursula von der Leyen Európai Bizottsága, mielőtt a jövő tavaszi francia választások esetleg a kemény jobboldal győzelmét hozva megakasztaná a küllőket. A korábbi akadály, Orbán Viktor miniszterelnök – akivel a visszatratott péntek adagolgatásával alkudoztak – az áprilisi magyar választási vereséggel távozott az asztal mellől.
Csakhogy akár ott ül, akár nem, a bizottsági elnök terveinek van ellenzéke: a nettó befizetők nem hajlanak teljesíteni tervét a hozzájárulásuk növelésére, miközben az unió hatalmas összegeket költ Ukrajnára, fegyverkezésre és már ftörlesztenie kell a Covid hatásainak kivédésére felvett hatalmas kölcsönt is.
Az elnök semmit nem bíz a véletlenre, központi hatalmát rohamléptekkel építi tovább, különös tekintettel a pénzosztás ügyeire, hogy felkészüljön a költségvetés tetőt alá hozásának nagy feladatára.
Mindenki Ursula von der Leyentől fog rettegni, ha ezt megvalósítja – kő kövön nem marad Brüsszelben, főleg ami alatt pénz van
Az Európai Bizottság elnöke pont az ellenkezőjét csinálja, mint amire protezsáltja, Magyar Péter esküszik. Ursula von der Leyen központi hatalma kiépítésének most újabb lépcsőjéhez érkezett: lapértesülés szerint mindenhez hozzányúl , ahol csak az Európai Unió pénzt oszt.
Két tömb, amelyeket Brüsszel nem tud félresöpörni
A keddi reggeli résztvevőinek listájára pillantva látható, hogy ekkora érdekcsoportot félresöpörni várhatóan ő sem tud. A kérdés, mire jutnak. A negbeszélést a brüsszeli Általános Ügyek Tanácsa előtt tartanak, ahol az MFF lesz a téma, a "jogállamisági" ügyek mellett.
Az utóbbi szorosan kötődik a költségvetéshez. Ezt megtanulhattuk Magyarország és a korábbi lengyel jobboldali kormány példáján, a pénzek visszatartására szolgáló fegyvert egyre többet villogtatják, az új hétéves
Azok az EU-tagállamok, amelyek nettó befizetőként finanszírozzák az uniós költségvetés nagy részét, fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy visszafogják Brüsszel javasolt, 1,8 ezermilliárd eurós hosszú távú költségvetési ciklusban pedig a bizottsági szándék szerint Brüsszel sztenderd fegyverévé válik.
A kormányt váltó Magyarország nincs a témák listáján, de a két megbeszélésről bennünket közvetlenül érintő hírek is érkezhetnek: ha az új kormány nem lesz képes betartani ígéreretét, a nyár végére Magyarország hatalmas összegeket veszíthet el végleg. Egy másik listán azonban biztosan szerepelünk.
Ursula von der Leyen költségvetése: innen is elvesz, meg onnan is
A nettó befizetők közös célja elérni, hogy az MFF ne növelje hozzájárulásaikat, miközben Brüsszel úgy növelné a költségvetést, hogy enélkül bizonyos eddigi célokra kevesebb jut.
A költségvetés volumenét jelentősen csökkenteni kell
— mondta a Politicónak a találkozó előtt Jessica Rosencrantz svéd EU-ügyi miniszter. „Egyszerűen nincs mozgástér Svédország vagy bármely más nettó befizető hozzájárulásának drasztikus növelésére. Svédország és más országok ezt teljesen világossá fogják tenni a következő Európai Tanács előtt.”
Ezzel szemben áll a másik, 16 országból álló tábor — akik ellenzik a tervezett megszorításokat: szerintük növelni kellene a mezőgazdaságra, a szegényebb régiók támogatására és a halászatra fordított összegeket, amelyek a Bizottság javaslatában már kevesebb mint a teljes költségvetés felét teszik ki.
„A Bizottság javaslatában a kohéziós politika, a KAP (Közös Agrárpolitika) és a KHP (Közös Halászati Politika) az egyetlen olyan területek, amelyek reálértéken csökkenést szenvednek el, annak ellenére, hogy az új MFF teljes mérete növekszik” — írták a tagállamok hétfő esti közös nyilatkozatukban, amelyet Románia koordinált.
Az aláírók:
- Bulgária,
- Horvátország,
- Csehország,
- Észtország,
- Görögország,
- Magyarország,
- Olaszország,
- Lettország,
- Litvánia,
- Málta,
- Lengyelország,
- Portugália,
- Románia,
- Szlovákia,
- Szlovénia
- és Spanyolország.
Az EU-költségvetés és a befizetők: mindenre a pénz a megoldás? Vörös vonalakat húznának
Az Európai Bizottság azt szeretné, ha a tagállamok jóváhagynák azt a javaslatot, amely szerint az EU 2028 és 2034 között akár 1,8 ezermilliárd eurót költene el.
A Covid-időszakból származó adósságok törlesztésével együtt a teljes kiadás közel 2 ezermilliárd euróra rúgna, ami az összes EU-ország együttes nemzeti jövedelmének 1,26 százaléka. Összehasonlításképpen: a jelenlegi, 2021–2027 közötti uniós költségvetés a tagállamok összesített GDP-jének körülbelül 1,1 százalékának felel meg – emlékeztet a hírportál.
„El kell mozdulnunk attól a brüsszeli reflexszerű gondolkodástól, hogy minden problémát több pénzzel próbáljunk megoldani” — idézik Claudia Bauer osztrák EU-ügyi miniszter. „Különösen most, amikor sok tagállamnak nemzeti szinten megtakarításokat és nehéz költségvetési döntéseket kell hoznia, az EU-nak is nagyobb önmérsékletre van szüksége... Ezért koordinálják szorosabban álláspontjukat a nettó befizető országok” — tette hozzá.
Közös megközelítéssel és — ahol szükséges — világos vörös vonalakkal a következő uniós költségvetéssel kapcsolatban.
Sógorok a célkeresztben
Ausztria, ahol botladozik az életszínvonal és állandó a belpolitikai feszültség, nem véletlenül lépett a színtérre. Öt nettó befizető külön a másik oldal célkeresztjébe került.
A 16-ok fokozzák a nyomást arra az öt államra — Németországra, Svédországra, Ausztriára, Dániára és Hollandiára —, amelyek kedvezményeket (rebate-eket) élveznek az EU-költségvetéshez való hozzájárulásukból.
Nyilatkozatukban ismét felszólították a Bizottságot e kedvezmények megszüntetésére, arra hivatkozva, hogy „nincs sem politikai, sem gazdasági indok azok újbóli bevezetésére”.
A 16 ország azt is jelezte, hogy nyitott lenne az EU Covid utáni hitelfelvételének törlesztése egy részének elhalasztására – akármit jelentsen ez, a Politico nem részletezte–, ami a következő költségvetési ciklusban várhatóan 168 milliárd euróba kerülne. Közben Ukrajna javára már készítik a következő méretes hitelfelvételt, amiből Orbán Viktor ellenállásnak köszönhetően Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad.
