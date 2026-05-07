Komoly baj van az EU-pénzzel, amire Magyar Péter ráindult – Magyarországot kipécézték
Az EU-pénzek visszatartását Orbán Viktor kormányától Brüsszel azzal indokolta, hogy ezáltal az EU-adófizetők pénzét védik meg. A választási győztes Tisza Párttól a nyilatkozatok szerint már kevésbé akarják megvédeni, az Európai Számvevőszék friss jelentése azonban ennél nagyobb problémát talált a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) eurószázmilliárdjait illetően: hogy nem védik meg a pénzt tulajdonképpen senkitől.
Ebből a pénzből Magyarországnak 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel jár, aminek töredékét fizették ki eddig. Magyar Péter egyik fő kampányígérete a megszerzése volt, és ezt rohammunkában kellene elérni, mert a határidő közel, és rajta túl a pénz végleg elveszik.
Az Európai Számvevőszék jelentést készített az RRF-ről, amelynek eredményét szerdán tették közzé. A számvevők komoly hiányosságokra bukkantak a pénzek nyomonkövethetősége és átláthatósága terén, miközben már folynak az uniós jogalkotók tárgyalásai az Unió következő, az RRF „költségfüggetlen finanszírozáson” alapuló kiadási modellje ihlette hétéves költségvetéséről.
EU-pénzek: az európai emberek elvesztik a bizalmat a közpénzügyekben
Hogy bánik Brüsszel a pénzzel, amit az Orbán Viktor kormányozta Magyarországtól féltettek? Az uniós intézmény meghökkentő megállapításokat tesz:
Az emberek elvesztik a bizalmat a közpénzügyek iránt, ha a pénzt nem teljesen átlátható módon használják fel
– jelentette ki Ivana Maletić, a Számvevőszék ellenőrzésért felelős tagja.
Nem rendelkezünk teljes képpel arról, hogy hogyan használják fel az RRF forrásait. Az embereknek joguk van tudni, hogyan használják fel a közpénzeket, hogy ki és mennyit kap azokból. Jobb lenne elkerülni, hogy az RRF átláthatóságának e hiányosságai az Unió újabb költségvetéseire is átgyűrűzzenek
– tette hozzá.
A pénzt odaadják, aztán már a kutyát se érdekli mi lesz vele
A nekik allokált RRF-összegek megszerzéséért a tagállamoknak un. mérföldkő vállalásokat kell tenniük: ez lesz a felálló Magyar Péter-kormány egyik legsürgetőbb feladata is, ha nem akarja, hogy a hatalmas összegek a kezei közt vesszenek el.
Az ellenőrzés azonban tulajdonképpen ennyiben merül ki a jelentés szerint.
Ami az RRF-költések nyomonkövethetőséget illeti – sommáz a sarkalatos EU-intézmény közleménye –, a tagállamok általában megfelelnek a szabályozási követelményeknek, és többségük nyomon tudja követni a-kifizetéseket a forrástól a végső felhasználásig. Nem minden ország gyűjti azonban szisztematikusan a szükséges adatokat, és egyes esetekben az információkat csak kérésre bocsátják rendelkezésre, ami több hónapos késedelmet okozhat. Az információk ezért kevésbé hasznosak az elszámoltathatóság és az elemzés szempontjából.
Az Európai Bizottság ugyanakkor nem gyűjt adatokat az RRF egyes intézkedései keretében ténylegesen kifizetett összegekről, még akkor sem, ha a tagállamoknál megvannak ezek az adatok. Az adatok hiánya miatt a Bizottság nem tudja teljes körűen értékelni, hogy a tagállamok hatékonyan használták-e fel az RRF-forrásokat.
Azaz pont azt nem teszi, amit az Orbán-kormányon számon kért.
Mi lett a kiadott pénz eredménye? Ki tudja azt
- A magyar választás után pár nappal Maciej Berestecki bizottsági szóvivő megismételte a korábban évekig hangoztatott tételt: a források eléréséhez Magyarországnak demonstrálnia kell, hogy hatékonyan megvédi az EU pénzügyi érdekeit és erősítette az igazságszolgáltatás függetlenségét.
- Ezután derült ki, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte igazságügyminiszternek. A hír nemzetközi figyelmet váltott ki.
- Hogy a fordulat érdekli-e a magyar pénzkérelmek elbírálóit, azt nem tudni, a számvevőszéki jelentés szerint a pénzek felhasználása ugyanakkor már nem nagyon.
- A pénzek felhasználásának átláthatóságát illetően megjegyzik: a tagállamok a mérföldkövek és célok elérése tekintetében adatokat tesznek közzé,,
mivel azonban ezek az adatok gyakran inkább az outputokra, semmint az eredményekre helyezik a hangsúlyt, a tényleges eredményekre és az átfogó célkitűzések elérésére vonatkozó információk minimálisak.