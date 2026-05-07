Komoly baj van az EU-pénzzel, amire Magyar Péter ráindult – Magyarországot kipécézték

Az EU-pénzek visszatartását Orbán Viktor kormányától Brüsszel azzal indokolta, hogy ezáltal az EU-adófizetők pénzét védik meg. A választási győztes Tisza Párttól a nyilatkozatok szerint már kevésbé akarják megvédeni, az Európai Számvevőszék friss jelentése azonban ennél nagyobb problémát talált a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) eurószázmilliárdjait illetően: hogy nem védik meg a pénzt tulajdonképpen senkitől.

Ebből a pénzből Magyarországnak 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel jár, aminek töredékét fizették ki eddig. Magyar Péter egyik fő kampányígérete a megszerzése volt, és ezt rohammunkában kellene elérni, mert a határidő közel, és rajta túl a pénz végleg elveszik.

Az Európai Számvevőszék jelentést készített az RRF-ről, amelynek eredményét szerdán tették közzé. A számvevők komoly hiányosságokra bukkantak a pénzek nyomonkövethetősége és átláthatósága terén, miközben már folynak az uniós jogalkotók tárgyalásai az Unió következő, az RRF „költségfüggetlen finanszírozáson” alapuló kiadási modellje ihlette hétéves költségvetéséről.

EU-pénzek: a z európai emberek elvesztik a bizalmat a közpénzügyekben

Hogy bánik Brüsszel a pénzzel, amit az Orbán Viktor kormányozta Magyarországtól féltettek? Az uniós intézmény meghökkentő megállapításokat tesz:

Az emberek elvesztik a bizalmat a közpénzügyek iránt, ha a pénzt nem teljesen átlátható módon használják fel

– jelentette ki Ivana Maletić, a Számvevőszék ellenőrzésért felelős tagja.

Nem rendelkezünk teljes képpel arról, hogy hogyan használják fel az RRF forrásait. Az embereknek joguk van tudni, hogyan használják fel a közpénzeket, hogy ki és mennyit kap azokból. Jobb lenne elkerülni, hogy az RRF átláthatóságának e hiányosságai az Unió újabb költségvetéseire is átgyűrűzzenek

– tette hozzá.

A pénzt odaadják, aztán már a kutyát se érdekli mi lesz vele

A nekik allokált RRF-összegek megszerzéséért a tagállamoknak un. mérföldkő vállalásokat kell tenniük: ez lesz a felálló Magyar Péter-kormány egyik legsürgetőbb feladata is, ha nem akarja, hogy a hatalmas összegek a kezei közt vesszenek el.