Magyar Péter és Románia nem kap kegyelmet Ursula von der Leyentől, és ebben a németek a hibásak
Százhetvenmilliárd forintnyi EU-pénzt veszített el végleg Románia, jelentették be pénteken, majd rá négy napra belebukott a megszorításokba a kormány. Most fejvesztett iramban kell új kormányt alakítaniuk és teljesíteni a brüsszeli feltételeket a jogvesztő határidőig, vagy további milliárdok vesznek. Ugyanez a helyzet Magyarországon, annyi különbséggel, hogy itt napokon belül feláll az új kormány, amely nálunk szilárd gazdasági alapokat örököl. Mézesheteket és halasztást nem azonban nem kap a Magyar-kormány, ha lemarad, hónapok alatt bukja egyik fő választási ígéretét, az EU-pénzek visszaszerzését – ezt az Európai Bizottság egy friss dokumentumban tette világossá.
Korábban, a magyar választás környékén nem volt ez egyértelmű, legalábbis a közvélemény előtt. Hogy mit súgtak Magyar Péter fülébe, nem tudhatjuk. Mindenesetre most leszögezték, hogy nincs kivétel a nyári jogvesztő határidő alól, az Európai Bizottság Iránymutatások a tagállamok számára a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végső szakaszához és lezárásához kapcsolódó operatív szempontokról című dokumentumában. Ez nem tesz mást, mint tisztázza, hogy az RRF rövidítéssel emlegetett – a világjárvány kárainak kompenzálására létrehozott – minden eddiginél nagyobb, euró-százmilliárdokat tartalmazó uniós segélycsomag határidői nem változnak.
Az, hogy erről külön papírt kellett kibocsátani, az önmagában beszédes – azt jelenti, hogy voltak kétségek. Elvégre a bürokrata Brüsszel halogat, ha akar, de ha nem, akkor nem tűri a lezserséget. Ezúttal nem tűri. Nem egy vagy két kormánynak szólt a figyelmeztetés, hogy igyekezzetek, vagy elvesztitek a pénzt. De legalább kettőnek valószínűleg különösen: a megbukó románnak és a napokon belül felálló magyarnak.
A lehívásokban, illetve a feltételek teljesítésében Románia rosszul áll, az ellene folyó túlzottdeficit-eljárás miatt megszorításokat kell végrehajtania, ráadásul kedden ezek miatt még kormányát is elvesztette.
Magyarországgal kapcsolatban még a választási kampány idején, februárban az Európai Parlamentnek készített elemzés külön kiemelte, hogy a neki járó RRF-pénzek „javát elveszítheti, mivel a jogállamisággal kapcsolatos 27 szupermérföldkő továbbra sem teljesült, és nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, eddig csak az előfinanszírozást folyósították”. A mérföldkövek teljesítésében Románia áll nagyjából annyira rosszul, mint Magyarország.
EU-pénzek: ez most Magyar Péter számára a tét – és ez a határidő, hogy cselekedjen
Az RRF teljes összege 577 milliárd euró, amiből 360 milliárd az „ingyenpénz”, és 217 milliárd a kedvezményes kölcsön. Az EP-elemzés már aláhúzta, hogy ez már csökkentett összeg, ami azért ment össze a korábbi 651 milliárdról, mert nyolc tagállam (köztük Románia) eleve csökkentette az igényét a hitelekre.
Ami Magyarországot illeti, ugyanez az analízis rólunk így emlékezik meg: az ország számára 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 3,9 milliárd euró hitelt (a GDP 5,3 százalékát) különítettek el. Eddig azonban mindössze 140 millió euró támogatást és 779 millió euró hitelt folyósítottak előfinanszírozásként.
Az elveszíthető összeg tehát 9,5 milliárd euró (szerdai árfolyamon 3400 milliárd forint). A megtartásához az elvárt törvényalkotást a márpedig igen gyorsan kellene pótolni a bizottsági dokumentumban megerősített határidők szerint. Az új kormánynak erre tokostul-vonóstul alig több mint két és fél hónapja van.
Az RRF-rendelet kimondja, hogy minden mérföldkövet és célkitűzést legkésőbb 2026. augusztus 31-ig teljesíteni kell. Ez következményekkel jár a kifizetések felfüggesztéséről szóló döntések által érintett mérföldkövek és célkitűzések esetében
– erősíti meg a friss dokumentum. Az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember végéig lehet benyújtani.
Ha pénz veszik el, Magyar Péter kormánya nyilván az elődjére mutogat, mindenesetre a pénzek visszaszerzését megígérték a választási kampányban.
Az erőltetett menet során a feladat tehát
- felállítani a kormányt – ha közben a hozzáértőket mind szélnek eresztik, akár búcsúzhatnak is a pénztől,
- a Brüsszellel már lefolytatott első egyeztetések alapján összeállítani egy nagyon komoly jogszabálycsomagot,
- és ezt végig is szavaztatni a parlamenttel.
A parlament tavaszi ülésszaka rendesen június közepén már véget ér, de nincs akadálya a munka meghosszabbításának, és feltehetően most ez fog történni, a nyári szünet akár el is hagyható. Aki most veszi át a parlamenti mandátumot, erre számíthat.
Ilyen terveket egyébként a feltételek teljesítésére a távozó kormány is készített, ezekre utódja is építhet. A történet eddig arról szólt, hogy a visszatartott pénzeket illetően Brüsszel sohasem volt elégedett a magyar kormánytervekkel-intézkedésekkel, és ebből kialakult egy olyan játék, hogy politikai engedmények fejében Orbán Viktor újabb és újabb összegeket sajtolt ki.
Politikai ellentét már nem gátolja a kifizetést, de adott esetben a németek beakasztottak
Az ősellenzékké vált kormányfő leváltását Brüsszel üdvözölte, és többek közt a forint erősödése is jelzi, hogy a várakozások szerint politikai ellentétek a Tisza-kormány esetében immár nem gátolják a kifizetéseket. Az előkép: amikor Lengyelországban több mint két évvel ezelőtt Donald Tusk liberálisai leváltották a konzervatív kormányt,
a korábbi jogállami aggályok hetek alatt felszívódtak, és az ország hatalmas visszatartott pénzt kapott meg Brüsszeltől.
Tusknak azonban nem volt a nyakán olyan közeli jogvesztő határidő, mint a jelen esetben. A Magyarország ellen folyó túlzottdeficit-eljárás esetében a Magyar-kormány engedékenységre számíthat a tavaszi határidő tekintetében a középtávú költségvetési program kidolgozására. Az RRF esetében azonban nem. Miért lezser az egyik esetben Brüsszel, és szigorú a másikban?
Az RRF-et annak idején az EU első közös hitelfelvételével hozták létre, amit bőszen ellenzett több uniós tagország. Végül megegyeztek, de aztán a folyamatot megakasztotta a német alkotmánybíróság eljárása. A testület aztán nem zárta el a hitelfelvétel útját, elfogadva, hogy kivételes és ideiglenes intézkedésről van szó. Ha azonban odébb tologatnák a határidőt, a jogi aggályok ismét megjelennének a programmal kapcsolatban.
Ezt a rizikót Magyar Péter kedvéért sem vállalják. Ilie Bolojan megbuktatott román kormányfő már tudja, hogy ez milyen.