Európa célja, hogy az AI-iparág vezetőjévé váljon – egy valami azonban keresztül húzhatja a számítását

Európa vezető szerepre törekszik a mesterséges intelligenciában (AI). Lemaradóként ehhez először versenyeznie kell az Egyesült Államokkal és Kínával. Szakértők szerint azonban az elszálló energiaárak alááshatják ezeket az ambíciókat.

A kontinens a számítási kapacitásai bővítésével, azaz adatközpontok és más kritikus infrastruktúra létesítésével próbál előnyre szert tenni a versenyben. Az energiaigényes adatközpontok miatt azonban a beruházások különösen érzékenyek az energia áraira, ami pedig Európában az amerikai–iráni háború miatt megemelkedtek.

A szakértők szerint az adatközpont-projekteket inkább Európa alacsonyabb energiaköltségű részeibe létesíthetik, ami nyerteseket és veszteseket hoz létre a kontinensen.

Az európai energiaárak messze magasabbak, mint a versenytárs Amerikában vagy Kínában

„Ha energiaintenzív beruházásokat hajtasz végre, oda mész, ahol a legolcsóbb az energia. Ha én építeném a következő 7 milliárd dolláros adatközpontot, az az Egyesült Államokban vagy Kínában lenne” – mondta Michael Brown, a Franklin Templeton globális befektetési stratégája a CNBC-nek.

Olivier Darmouni, a HEC Paris energetikai átállásra szakosodott docensének kutatásai kimutatták, hogy az adatközpontok gyors növekedése 20–40 százalékkal emelheti a regionális áramköltségeket az olyan térségekben, mint Texas és Virginia az Egyesült Államokban, illetve Slough az Egyesült Királyságban és Párizs Franciaországban.

Az AI ébresztő arra, hogy az energiarendszert a gazdasági szuverenitás kérdéseként kezeljük. Megfizethetőség és infláció, az európai vállalatok versenyképessége, valamint technológiai vezető szerep az AI formájában – ezek közül egyiket sem érhetjük el, ha nem hozzuk rendbe az energiarendszert

– mondta.

Az energiaintenzív iparágak árai Európában tavaly átlagosan nagyjából kétszer akkorák voltak, mint az Egyesült Államokban, és 50 százalékkal magasabbak, mint Kínában és Indiában az Nemzetközi Energiaügynökség közlése szerint.

Az adatközpontok ma már a világ villamosenergia-fogyasztásának 2 százalékát adják az International Data Center Authority ( IDCA) szerdán közzétett jelentése alapján.