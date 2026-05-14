Magányos Európa: sötét jövőkép körvonalazódik, egyre kevesebb a gyermek − a szlovák rendszer működik a legjobban, de a migráció nem jó alternatíva

Megdöbbentő folyamat zajlik az Európai Unióban, melynek hosszú távú hatásaival a jövő nemzedékeinek kell majd megbirkózni. A születések száma egyre csökken, a háztartások több mint háromnegyede pedig gyermektelen.

Magányos Európa / Fotó: Pexels

Néhány országban a tömeges migráció ugyan képes volt fékezni a fejlett társadalmakat rendszerint sújtó, negatív irányú trendet, de ennek magas ára volt. Egy olyan gyökeres átalakulás kezdődött, melynek következtében a kontinens lakosságának szerkezete néhány generáción belül teljesen átalakulhat.

A gyermekek száma az Európai Unió országaiban

A legfrissebb statisztikák szerint az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4 százalékában éltek gyermekek, ami azt jelenti, hogy 203,1 millióból 47,4 millióban. Ezeknek 14,7 százaléka párkapcsolatban élő, gyermekes háztartás, 5,6 százaléka egyéb gyermekes háztartás (például: nagyszülő, nevelőszülő stb.), 3 százaléka pedig gyermekét egyedül nevelő szülő. A fennmaradó 76,6 százalék gyermek nélküli háztartás, amiből az egyedülálló felnőttek aránya az összértékhez viszonyítva 37,5 százalékot, a gyermek nélküli párok 24,1 százalékot, illetve az egyéb háztartások 15,1 százalékot tesznek ki.

A nyers számok igen negatív képet festenek, és a 2016 és 2025 közötti trendek is lefelé mutatnak:

Az egyedülálló háztartások száma 19,2 százalékkal (63,9 millióról 76,1 millióra),

míg a gyermektelen párok háztartásainak száma 3,3 százalékkal (47,3 millióról 48,9 millióra) emelkedett.

Ezzel szemben a gyermekes párok háztartásainak száma 6,3 százalékkal (31,9 millióról 29,9 millióra),

az egyéb gyermekes háztartások száma pedig 3,5 százalékkal esett vissza (11,8 millióról 11,4 millióra).

Országonként eltérő ugyan a helyzet, de az eredmények nem túl biztatók, egyedül Szlovákia volt képes tömeges migráció nélkül fenntartani a népszaporulatot. Az ország lakossága a rendszerváltozás óta megközelítőleg 200 ezer fővel növekedett, a gyermekes háztartások száma 2025-ben pedig 35,4 százalék volt. Ezzel az eredménnyel Szlovákia abszolút vezetőnek számít az unióban, míg a legrosszabbul Finnország teljesített, ahol a vonatkozó arányszám csupán 18,2 százalék.

A kedvező számokra magyarázatot adhat, hogy a szlovák társadalom európai tekintetben konzervatívnak számít, így jellemző a korai gyermekvállalás, továbbá erős hagyománya van a kétgyermekes családmodellnek is. Ez kiegészül az állami támogatások rendszerével, amely lehetővé teszi például a kétéves szülési szabadságot, illetve támogatja a nők munkába való visszatérését is.

Az Európai Unióban a gyermekes háztartások 50,2 százalékában csupán egy gyermek élt, 37,6 százalékukban kettő, míg 12,2 százalékukban három vagy annál több. Ez az adat azért különösen fontos, mert