Teljesen leválna a kínai akkumulátorokról Európa, kegyetlen összegeket fordítanak beruházásokra – jöhet az autógyárak átalakítása és több millió töltőpont

Az Európai Gazdasági Térség országai és Svájc csaknem 200 milliárd euró értékű beruházást vállaltak elektromosjármű-ökoszisztémájuk fejlesztésére – derült ki a New Automotive hétfőn közzétett adataiból, amelyet a Reuters közölt.

A beruházások elsősorban az akkumulátor-ellátási láncot érintik, a célra eddig 60 milliárd eurót kötöttek le. A célok közt szerepel, hogy megbontsák Kína akkumulátorgyártási monopóliumát.

Európa ma már minden harmadik, belföldön eladott elektromos autóhoz maga gyárt akkumulátort, és a bejelentett kapacitások teljes kihasználás esetén képesek lehetnek kielégíteni a jövőbeli keresletet

– számolt be a szervezet, amelynek kimondott célja az elektromos autókra való átállás felgyorsítása.

A Nemzetközi Energiaügynökség az év elején még arról írt, hogy 2025-ben Kína gyártotta a világ összes akkumulátorának több mint 80 százalékát, beleértve azokat is, amelyeket nem az elektromosjármű-szektorban használnak fel.

A töltő-infrastruktúra mellett az elektromos autókat is nagy erőkkel fejleszti Európa

Mintegy 60 milliárd eurót fektettek az elektromos járművek gyártásába is. A kutatóintézet szerint ez főként a hagyományos autógyárak átalakítására, valamint néhány új, kizárólag elektromos járműveket gyártó üzem létrehozására irányult.

A töltő-infrastruktúrába irányuló beruházások 23–46 milliárd euró közösségi kiépítést fedeznek, az infrastruktúra gyártásába több mint 3,5 milliárd eurót fektettek.

Európa-szerte már több mint egymillió nyilvános töltőpontot telepítettek.

„Ezek a beruházások több mint 150 ezer munkahelyet támogatnak, és további 300 ezer munkahely teremtése várható, ha minden bejelentett projekt teljes mértékben megvalósul” – mondta Chris Heron, az E-Mobility Europe kampányszervezet főtitkára a jelentésről kiadott külön közleményében.

A New Automotive jelentése ugyanakkor országonként jókora különbségeket mutatott ki: Németország, a nagy autógyártó ország, a régió beruházásainak csaknem negyedét adja.

„Az ország egyszerre támasza a belföldi termelésnek és a szélesebb európai értékláncoknak. A nagyobb autógyártók nagy léptékben állnak át, és eközben jelentős nemzetközi akkumulátorgyártók is jelen vannak” – közölte a New Automotive.