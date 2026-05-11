Teljesen leválna a kínai akkumulátorokról Európa, kegyetlen összegeket fordítanak beruházásokra – jöhet az autógyárak átalakítása és több millió töltőpont

Európa igyekszik csökkenteni függőségét a kínai akkumulátorgyártástól, ezért több százmilliárd eurónyi beruházást tesz az európai elektromosjármű-ökoszisztéma fejlesztésébe. A pénzek jelentős része akkumulátorokra, autógyárak átalakítására és töltő-infrastruktúrára megy. A beruházások már most több mint százötvenezer munkahelyet támogatnak Európában, és további ennyi új munkahely megteremtése várható.
Németh Anita
2026.05.11, 19:49

Az Európai Gazdasági Térség országai és Svájc csaknem 200 milliárd euró értékű beruházást vállaltak elektromosjármű-ökoszisztémájuk fejlesztésére – derült ki a New Automotive hétfőn közzétett adataiból, amelyet a Reuters közölt. 

Fotó: Northfoto

A beruházások elsősorban az akkumulátor-ellátási láncot érintik, a célra eddig 60 milliárd eurót kötöttek le. A célok közt szerepel, hogy megbontsák Kína akkumulátorgyártási monopóliumát.

Európa ma már minden harmadik, belföldön eladott elektromos autóhoz maga gyárt akkumulátort, és a bejelentett kapacitások teljes kihasználás esetén képesek lehetnek kielégíteni a jövőbeli keresletet

– számolt be a szervezet, amelynek kimondott célja az elektromos autókra való átállás felgyorsítása.

A Nemzetközi Energiaügynökség az év elején még arról írt, hogy 2025-ben Kína gyártotta a világ összes akkumulátorának több mint 80 százalékát, beleértve azokat is, amelyeket nem az elektromosjármű-szektorban használnak fel.

A töltő-infrastruktúra mellett az elektromos autókat is nagy erőkkel fejleszti Európa

Mintegy 60 milliárd eurót fektettek az elektromos járművek gyártásába is. A kutatóintézet szerint ez főként a hagyományos autógyárak átalakítására, valamint néhány új, kizárólag elektromos járműveket gyártó üzem létrehozására irányult. 

A töltő-infrastruktúrába irányuló beruházások 23–46 milliárd euró közösségi kiépítést fedeznek, az infrastruktúra gyártásába több mint 3,5 milliárd eurót fektettek.

Európa-szerte már több mint egymillió nyilvános töltőpontot telepítettek. 

„Ezek a beruházások több mint 150 ezer munkahelyet támogatnak, és további 300 ezer munkahely teremtése várható, ha minden bejelentett projekt teljes mértékben megvalósul” – mondta Chris Heron, az E-Mobility Europe kampányszervezet főtitkára a jelentésről kiadott külön közleményében.

A New Automotive jelentése ugyanakkor országonként jókora különbségeket mutatott ki: Németország, a nagy autógyártó ország, a régió beruházásainak csaknem negyedét adja.

„Az ország egyszerre támasza a belföldi termelésnek és a szélesebb európai értékláncoknak. A nagyobb autógyártók nagy léptékben állnak át, és eközben jelentős nemzetközi akkumulátorgyártók is jelen vannak” – közölte a New Automotive.

Az Európai Bizottság decemberben ismertetett egy tervet, amelynek értelmében visszavonná az Európai Unió új belső égésű motoros autókra vonatkozó, 2035-től hatályos tilalmát. Ez az unió zöldpolitikájának egyik legnagyobb visszavonulását jelenti az elmúlt években.

Heron szerint Németország, Olaszország, valamint Közép- és Kelet-Európa hivatalosan is ellenezte az EU 2035-ös személyautókra és kisteherautókra vonatkozó keretrendszerét, miközben a nyomon követett beruházások több mint fele éppen ezekben a régiókban összpontosul. „Franciaország és Spanyolország szintén a beruházások nagy kedvezményezettjei közé tartozik” – tette hozzá.

A Greenpeace által lefolytatott ellenőrzés világos eredményre jutott. A magyarországi akkumulátorgyárak környezetszennyezését vizsgálták egyebek mellett Gödön és Komáromban a Samsung és az SK Innovation üzemeinél, és teljesen más eredmény született, mint ahogyan azt az elmúlt időszakban állították.

