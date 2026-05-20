Módot talált Brüsszel, világosan megüzente Trumpnak: „Grönland nekünk kell”

„Grönland jövőjéről a grönlandiak döntenek” – közölte korábban Jozef Síkela, az Európai Bizottság nemzetközi partnerségekért felelős biztosa a Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, ahol azt is világossá tette, hogy Európának alapvető érdekei vannak abban, hogyan alakul az északi sarkvidék sorsa.

A Grönlandról szóló vita nem szűnt meg, csak átalakult, Európa sokkal keményebben beleállt a témába / Fotó: AFP

Az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás körüli vitában Grönland már egyszer majdnem robbanóponttá vált. Az Európai Parlament azt szerette volna elérni, hogy az EU akkor is felfüggeszthesse a Washingtonnak adott kereskedelmi kedvezményeket, ha Trump ismét Grönland annektálásával fenyeget. Ez a kitétel végül kimaradt a kompromisszumos szövegből, mert több tagállam túl kockázatosnak tartotta, hogy a világ legnagyobb kereskedelmi kapcsolatát közvetlenül összekössék

az amerikai elnök grönlandi terveivel.

Brüsszel azonban nem volt hajlandó elengedni a témát, inkább másik pályára vitte. A kereskedelmi megállapodásba végül nem került bele a grönlandi vészfék, de az Európai Bizottság közben Nuukban már arról beszél, hogy Grönland nem periféria, hanem stratégiai partner. Síkela szerint az északi sarkvidék gyorsabban melegszik, mint a Föld bármely más térsége, és ezzel együtt új kereskedelmi útvonalak, új nyersanyagforrások és új biztonsági kérdések jelennek meg.

Európa és Amerika óriási téttel játszadoznak

Grönland hatalmas ásványkincsvagyonnal, ritkaföldfémekkel, megújulóenergia-lehetőségekkel és az északi hajózási útvonalakhoz kapcsolódó geopolitikai súllyal rendelkezik. Ezért figyeli egyszerre Washington, Brüsszel, Peking és Moszkva is. Az EU hivatalosan partnerségről, fenntartható fejlesztésről és grönlandi önrendelkezésről beszél, de a háttérben nagyon is kemény gazdasági és biztonságpolitikai verseny zajlik.

Síkela Nuukban azt nyilatkozta, hogy az EU nem Grönlandról akar dönteni, hanem Grönlanddal akar építkezni. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök korábban az amerikai különmegbízottal folytatott egyeztetésen is hangsúlyozta, hogy

Grönland önrendelkezése nem alku tárgya.

Az EU nemcsak politikai nyilatkozatokkal próbálja jelezni, hogy számolni kell vele Grönlandon. A bizottság azt javasolja, hogy a következő költségvetési ciklusban a Grönlandnak szánt támogatási keret 225 millió euróról közel 530 millió euróra emelkedjen.