Deviza
EUR/HUF355,11 +0,11% USD/HUF305,81 +0,12% GBP/HUF409,67 0% CHF/HUF387,3 -0,08% PLN/HUF83,85 +0,08% RON/HUF67,68 +0,04% CZK/HUF14,62 +0,09% EUR/HUF355,11 +0,11% USD/HUF305,81 +0,12% GBP/HUF409,67 0% CHF/HUF387,3 -0,08% PLN/HUF83,85 +0,08% RON/HUF67,68 +0,04% CZK/HUF14,62 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 296,82 -0,4% MTELEKOM2 592 -0,31% MOL3 784 +0,9% OTP40 420 -0,96% RICHTER12 380 -0,57% OPUS330 +1,21% ANY7 900 +0,38% AUTOWALLIS146 0% WABERERS4 550 +1,54% BUMIX9 195,79 +0,78% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 858,41 -0,46% BUX131 296,82 -0,4% MTELEKOM2 592 -0,31% MOL3 784 +0,9% OTP40 420 -0,96% RICHTER12 380 -0,57% OPUS330 +1,21% ANY7 900 +0,38% AUTOWALLIS146 0% WABERERS4 550 +1,54% BUMIX9 195,79 +0,78% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 858,41 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
verseny
importvámok
kvóta
Kína
Európai Unió

Az Európai Unió bekeményít Kínával szemben, újabb vámokkal és kvótákkal válaszol az „egzisztenciális” fenyegetésre

Öt tagállam erőteljesebb fellépést sürget Brüsszeltől. Az Európai Unió szerint jobban ki kell használni az egységes piac erejét.
M. Cs.
2026.05.28., 11:52

Az Európai Unió a jövőben szisztematikusabban alkalmazza majd a behozatali kvótákat és vámokat, hogy megvédjen teljes iparágakat a kínai import jelentette „egzisztenciális” fenyegetéstől – ígéri Stéphane Séjourné ipari biztos. A keményebb fellépést egyre több tagállam sürgeti, és erről pénteken egyeztetnek Brüsszelben.

Stéphane Séjourné Európai Unió
Stéphane Séjourné ipari biztos az Európai Unió erőteljesebb fellépését ígéri Kínával szemben / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Általánosabb módon fogjuk alkalmazni a védzáradékokat az ágazatokra, és nem csupán a vállalkozásokra vagy bizonyos nyersanyagokra – mondta Séjourné a Financial Timesnak és más európai sajtóorgánumoknak. – Ez egy kevésbé széttagolt megközelítés lesz, mert a nyolc-kilenc hónapos vizsgálatok nem teszik lehetővé egész ágazatok megmentését” – ismerte el.

Az EU valóban szélmalomharcot vív Kínával, szakértők szerint mindig túl későn és túl aprókat lép ahhoz, hogy csökkentse a világ második legnagyobb gazdaságával folytatott kereskedelemben meglévő egyensúlyhiányt.

Egyesek szerint valami hasonlót kellene 

Brüsszelnek is kidolgoznia, mint az 1974-ben elfogadott amerikai kereskedelmi törvény,

konkrétan annak a 301. szakasza, amelyik lehetőséget ad arra, hogy vámokat vessenek ki olyan országokra, amelyek tisztességtelen, észszerűtlen vagy diszkriminatív gyakorlatukkal kárt okoznak az amerikai külkereskedelemnek. Ezt a szakaszt korábban és jelenleg is használják Kína esetében.

Az Európai Unió is használja a vámfegyvert

A vámfegyvert az EU is alkalmazza, április közepén például 50 százalékra emelte a külföldi acélimportra kivetett tarifákat, emellett 2026 első három hónapjában számos dömpingellenes intézkedést is hoztak kínai termékekre.

Erőteljesebb fellépésre van azonban szükség, mert Séjourné szerint a tisztességtelen kínai verseny tönkretehet olyan európai iparágakat, mint 

  • a vegyipar, 
  • a fémipar 
  • és a tiszta technológia.

„Nem az a célunk, hogy szakítsunk Kínával, hanem egy valódi egyensúly kialakítása” – hangsúlyozta a biztos, aki kiemelte, hogy a 27-ek napi kereskedelmi deficitje elérte az egymilliárd eurót, és a kínai túltermelés 29 millió munkahelyet veszélyeztet.

Az európai vegyipar is veszélyeztetett /  Fotó: AFP

Kína tavaly minden korábbinál nagyobb, ezermilliárd dolláros áruforgalmi többletet halmozott fel.

Kína semmiben sem függ az EU-tól

Séjourné elismerte, hogy Kína nem függ Európától egyetlen szektort illetően sem, de az EU kihasználhatja az egységes piac vonzóerejét.

Az Európai Bizottság vizsgálja öt tagállam – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Litvánia – közös javaslatát is egy „ellenálló képességet” fokozó eszköz kidolgozására, amely 

kvótákat vagy további vámokat vethetne ki a beszállító vállalatokra, amikor importjuk egy bizonyos szintet meghalad.

A Politico értesülése szerint a biztosok által pénteken megvitatandó javaslat felszólítja Brüsszelt, hogy gyakrabban indítson eljárást tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, bár a benyújtott szövegtervezetben nem nevezik meg konkrétan Kínát.

China Steel Export
Az EU 50 százalékra emelte az acélimportra kivetett vámot / Fotó: NurPhoto via AFP

Az öt tagállam azt is sürgeti, hogy az EU „legyen proaktívabb” a kereskedelmi szabályok megsértésének a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) elé terjesztése terén, és több emberi erőforrást biztosítson a nyomozóegységeinek.

Németország vonakodik magára haragítani Pekinget

Séjourné elismerte, hogy Brüsszel a tagállamok haragját kockáztatja, ha nem alkalmaz „erőteljesebb” megközelítést a dömping és az állami támogatások nyújtotta versenyelőny ellen – és a saját hatalmi pozícióját is veszélyezteti.

„Három-négy év múlva azt fogják mondani, hogy nem tudtatok megvédeni minket, ezért visszavesszük az irányítást a kereskedelem felett, és mi magunk fogunk védelmi és határellenőrzési intézkedéseket bevezetni” – mondta. Szerinte ez lenne „a legjobb módja az egységes piac széttöredezésének és önmagunk nemzetközi gyengítésének”.

Azt is elismerte azonban, hogy nem könnyű a bizottság dolga, mert más tagállamok, például Európa legnagyobb gazdasága, Németország, vonakodnak „negatív jelzéseket adni Kínának”.

 

7 perc
importvámok

Az Európai Unió bekeményít Kínával szemben, újabb vámokkal és kvótákkal válaszol az „egzisztenciális” fenyegetésre

Öt tagállam erőteljesebb fellépést sürget Brüsszeltől.
9 perc
drónháború

Állig felfegyverzik a bankokat, béke helyett az égből szakad a halál Oroszországban és Ukrajnában

Közben Zelenszkij ukrán elnök sürgős segítségért folyamodott Donald Trump amerikai elnökhöz.
6 perc
Pázmány Campus

Érvénytelenítették Lázár beruházását, de a legfontosabb kérdés még mindig nyitott – teljes újratervezés jöhet a belváros szívében

Több év után új fordulat jött a józsefvárosi óriásberuházásról. A Pázmány campusról Lázár János korábban még Kelet-Európa egyik legmodernebb egyetemi negyedeként beszélt, Pikó András már az egész projekt újratervezését sürgeti.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu