Az Európai Unió bekeményít Kínával szemben, újabb vámokkal és kvótákkal válaszol az „egzisztenciális” fenyegetésre
Az Európai Unió a jövőben szisztematikusabban alkalmazza majd a behozatali kvótákat és vámokat, hogy megvédjen teljes iparágakat a kínai import jelentette „egzisztenciális” fenyegetéstől – ígéri Stéphane Séjourné ipari biztos. A keményebb fellépést egyre több tagállam sürgeti, és erről pénteken egyeztetnek Brüsszelben.
„Általánosabb módon fogjuk alkalmazni a védzáradékokat az ágazatokra, és nem csupán a vállalkozásokra vagy bizonyos nyersanyagokra – mondta Séjourné a Financial Timesnak és más európai sajtóorgánumoknak. – Ez egy kevésbé széttagolt megközelítés lesz, mert a nyolc-kilenc hónapos vizsgálatok nem teszik lehetővé egész ágazatok megmentését” – ismerte el.
Az EU valóban szélmalomharcot vív Kínával, szakértők szerint mindig túl későn és túl aprókat lép ahhoz, hogy csökkentse a világ második legnagyobb gazdaságával folytatott kereskedelemben meglévő egyensúlyhiányt.
Egyesek szerint valami hasonlót kellene
Brüsszelnek is kidolgoznia, mint az 1974-ben elfogadott amerikai kereskedelmi törvény,
konkrétan annak a 301. szakasza, amelyik lehetőséget ad arra, hogy vámokat vessenek ki olyan országokra, amelyek tisztességtelen, észszerűtlen vagy diszkriminatív gyakorlatukkal kárt okoznak az amerikai külkereskedelemnek. Ezt a szakaszt korábban és jelenleg is használják Kína esetében.
Az Európai Unió is használja a vámfegyvert
A vámfegyvert az EU is alkalmazza, április közepén például 50 százalékra emelte a külföldi acélimportra kivetett tarifákat, emellett 2026 első három hónapjában számos dömpingellenes intézkedést is hoztak kínai termékekre.
Erőteljesebb fellépésre van azonban szükség, mert Séjourné szerint a tisztességtelen kínai verseny tönkretehet olyan európai iparágakat, mint
- a vegyipar,
- a fémipar
- és a tiszta technológia.
„Nem az a célunk, hogy szakítsunk Kínával, hanem egy valódi egyensúly kialakítása” – hangsúlyozta a biztos, aki kiemelte, hogy a 27-ek napi kereskedelmi deficitje elérte az egymilliárd eurót, és a kínai túltermelés 29 millió munkahelyet veszélyeztet.
Kína tavaly minden korábbinál nagyobb, ezermilliárd dolláros áruforgalmi többletet halmozott fel.
Kína semmiben sem függ az EU-tól
Séjourné elismerte, hogy Kína nem függ Európától egyetlen szektort illetően sem, de az EU kihasználhatja az egységes piac vonzóerejét.
Az Európai Bizottság vizsgálja öt tagállam – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Litvánia – közös javaslatát is egy „ellenálló képességet” fokozó eszköz kidolgozására, amely
kvótákat vagy további vámokat vethetne ki a beszállító vállalatokra, amikor importjuk egy bizonyos szintet meghalad.
A Politico értesülése szerint a biztosok által pénteken megvitatandó javaslat felszólítja Brüsszelt, hogy gyakrabban indítson eljárást tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, bár a benyújtott szövegtervezetben nem nevezik meg konkrétan Kínát.
Az öt tagállam azt is sürgeti, hogy az EU „legyen proaktívabb” a kereskedelmi szabályok megsértésének a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) elé terjesztése terén, és több emberi erőforrást biztosítson a nyomozóegységeinek.
Németország vonakodik magára haragítani Pekinget
Séjourné elismerte, hogy Brüsszel a tagállamok haragját kockáztatja, ha nem alkalmaz „erőteljesebb” megközelítést a dömping és az állami támogatások nyújtotta versenyelőny ellen – és a saját hatalmi pozícióját is veszélyezteti.
„Három-négy év múlva azt fogják mondani, hogy nem tudtatok megvédeni minket, ezért visszavesszük az irányítást a kereskedelem felett, és mi magunk fogunk védelmi és határellenőrzési intézkedéseket bevezetni” – mondta. Szerinte ez lenne „a legjobb módja az egységes piac széttöredezésének és önmagunk nemzetközi gyengítésének”.
Azt is elismerte azonban, hogy nem könnyű a bizottság dolga, mert más tagállamok, például Európa legnagyobb gazdasága, Németország, vonakodnak „negatív jelzéseket adni Kínának”.