Európa lebukott, ezt vállalnia kell: minden gázt megvesz Oroszországtól, a háború előtt se volt ilyen – nem lesz itt semmilyen tilalom
Az Európai Unió 2026 első négy hónapjában példátlan mennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszország legnagyobb LNG-projektjéből, a Yamal LNG-ből. A friss, hajózási adatokon alapuló elemzés szerint a blokk 91 szállítmányt fogadott január és április között, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben.
Ez a projekt 2017-es indulása óta a legmagasabb azonos időszaki volumen.
A beszerzések értéke körülbelül 3,88 milliárd euró a piaci referenciaárak alapján számolva. A számok azt jelzik, hogy nemcsak a volumen nőtt, hanem az árak is jelentősen emelkedtek az év elején kibontakozó energiapiaci sokkhatások miatt.
A piaci feszültségeket több tényező erősítette. A Közel-Keleten zajló háborús helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása komoly fennakadásokat okozott a globális LNG-szállításokban. A világ cseppfolyósított földgázforgalmának mintegy ötöde halad át ezen az útvonalon, így annak kiesése azonnali kínálati szűkülést eredményezett Európa számára is.
A hatás gyorsan megjelent az árakban. Az európai gázpiaci referencia, a TTF árfolyama januárban még 35 euró körül mozgott megawattóránként, márciusra viszont 52,87 euróra emelkedett. Áprilisban az átlagár 45,21 euró volt. Ez azt jelentette, hogy minden egyes orosz LNG-szállítmány jelentősen drágábbá vált a korábbi hónapokhoz képest.
Nem csökkent az EU étvágya az orosz gázra
Az elemzést készítő Urgewald szerint ez a trend nem átmeneti jelenség. Sebastian Rötters, a szervezet szankciós kampányosa úgy fogalmazott, hogy Európa történelmi csúcsot döntött a Yamal LNG importjában, és hónapokon keresztül minden, a végső célállomásra érkező szállítmány az EU-ba került.
Az adatok szerint az Európai Unió a Yamal export 98 százalékát vette át az adott időszakban. Ez gyakorlatilag teljes függőséget mutat egyetlen piac irányába, legalábbis a rövid távú kereskedelmi útvonalakon.
Külön figyelemre méltó, hogy Kína – amelyet Moszkva évek óta alternatív felvevőpiacként épít – mindössze két szállítmányt kapott, februárban és márciusban pedig egyet sem. Ez tovább erősíti Európa szerepét az orosz LNG-export fenntartásában.
A Yamal LNG működése erősen kötődik speciális logisztikához is. A projekt csak Arc7 jégtörő tankerekkel képes szállítani, amelyek az északi-sarkvidéki jégtakaróban is közlekednek.
Ezek a hajók gyors kikötői fordulóidőt igényelnek, és európai terminálokra vannak optimalizálva a téli és átmeneti időszakokban.
A belga Zeebrugge LNG terminál vált az egyik legfontosabb belépési ponttá, ahol az első négy hónapban 25 rakományt fogadtak. Ez nagyjából négy-öt naponta egy tanker érkezését jelenti.
Elemzők szerint az európai infrastruktúra nélkül a Yamal éves kapacitása jelentősen visszaesne, akár 270 szállítmányról 120-130 körülire. Ez azt mutatja, hogy a projekt működése strukturálisan is erősen függ az EU piacától.
A beszerzéseket tovább növelte a politikai időzítés is. Az EU márciusban igyekezett készleteket felhalmozni, mielőtt életbe léptek az új, rövid távú orosz LNG-szerződésekre vonatkozó korlátozások. Ezek április 25-én léptek hatályba, ami egy egyszeri vásárlási hullámot indított el.
Az EU energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen korábban jelezte, hogy a blokk hosszabb távon sem kíván visszatérni az orosz energiaimporthoz, ugyanakkor a piaci adatok szerint a hosszú távú szerződések továbbra is megkerülik a korlátozások jelentős részét.
