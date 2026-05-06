Az orosz-ukrán háború csak egy dolog, Putyin árnyékflottáival építi fegyverkereskedelmi központját Európa peremén
Míg a hírek elsősorban az iráni konfliktusról, valamint az orosz-ukrán háborúról szólnak, addig Vlagyimir Putyin a színfalak mögött tovább növeli afrikai befolyását, ennek pedig fő eszköze a fegyverkereskedelem.
A kontinensen nem csupán Oroszország igyekszik kedvező pozíciókat kiépíteni, egyre inkább egy nagyhatalmi csatározás van kibontakozóban.
Fegyverek és harci repülők érkeznek Algériába
Az elmúlt egy évben az orosz kötődésű, katonai repülőgépekből álló flotta több mint száz repülést hajtott végre Algériába, melyek során feltehetően korszerű vadászgépek és egyéb fegyverek érkeztek az afrikai országba − mutatott rá Linus Höller OSINT elemző, a Defense News munkatársa.
A szakértő által végzett kutatás rávilágít arra, hogy Oroszország 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 167 teherszállító járatot indított Algériába, amivel az ország Moszkva egyik kulcsfontosságú, globális logisztikai hálózatának csomópontjává vált. A szállítmányok jelentős része az orosz állami tulajdonban lévő Egyesült Repülőgépgyártó Vállalathoz köthető, melyek megérkezését követően új, orosz gyártású harci repülőgépek jelentek meg Észak-Afrika légterében.
A szakértő szerint Algéria jelenleg Szu-57-es, ötödik generációs lopakodó vadászgépeket, valamint Szu-35-ösöket kap Oroszországtól, emellett pedig egy olyan flottát üzemeltet, amely:
- 60 darab Szu-30-as, multifunkciós vadászgépből
- és 40 darab Mig-29-esből áll.
A szállítmányok egy része nagy valószínűséggel újgenerációs fegyverrendszereket tartalmaztak, amire Margaux Garcia, a washingtoni székhelyű C4ADS vezető elemzője hívta fel a figyelmet:
Ez meglehetősen ésszerű magyarázat ezekre a repülésekre
− mondta, majd hozzátette, hogy Algéria akkor vált Oroszország kulcsfontosságú partnerévé, amikor az ország fegyverexportja meredeken zuhanni kezdett az ukrajnai háború kitörését követően.
A 2018 és 2022 közötti időszakban Algéria fegyverbeszerzéseinek 73 százaléka Oroszországból származott és annak ellenére, hogy az utóbbi években ez az arány némileg csökkent, továbbra is az orosz fegyverek adják az algériai fegyverimport túlnyomó részét. Az afrikai ország az utóbbi időben számos megrendelést adott le olyan harci repülőgépekre, melyeket a teherszállító gépek útvonalán fekvő városok üzemeiben gyártanak.
Az orosz-ukrán háború kitörését követően, a nyugati szankciók miatt, az orosz kormányzati kötődésű légitársaságok szerepe jelentősen megnőtt. A Defense News információi szerint az orosz árnyékflotta repülőgépei rendszeresen megfordulnak az Oum El Bouaghi, Ain Oussera, Annaba, valamint Laghouat repülőterein és a Béchar közelében fekvő katonai bázison.
A repülések egy része nehezen nyomon követhető, mivel az érintett repülőgépek pilótái számos alkalommal lekapcsolt jeladóval repülnek, továbbá hamis útvonalterveket adnak le. Gyakran előforduló jelenség, hogy az Algériából déli irányba tartó járatok eltűnnek a radarokról:
Ezt a módszert pilóták titkos műveletek során alkalmazzák
− nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő, légi áruszállítással foglalkozó szakértő.
Az Algériába tartó teherszállító repülőgépek számos alkalommal megfordultak Komszomolszk-na-Amure városában, ahol a Szu–57 és Szu–35 típusokat gyártják, Irkutszk közelében, továbbá a Novoszibirszk mellett fekvő Jelcovka repülőterén is, mely otthont ad a Szu-34-es bombázók egyetlen karbantartó műhelyének.
A logisztikai hálózat egy másik kiemelten fontos eleme a Minyeralnije Vodi repülőtér, mivel az Afrikába tartó járatok mintegy kétharmada áll meg itt, mielőtt Algériába indul. Ennek oka a település kiváló földrajzi elhelyezkedése lehet, ami alkalmassá teszi logisztikai feladatok ellátására.
A flottáról
Az Il-76-osok az árnyékflotta megbízható igáslovai, ám a szovjet időkből származó teherszállító repülőgép csupán 5000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, ami a direkt fegyverszállítások lehetőségét korlátozza. Ebből kifolyólag Oroszország számára Algéria feltehetően nem csupán az „egyszerű” fegyvervásárló szerepét tölti be, hanem lerakatként is szolgál.
Höller szerint ezt a feltételezést alátámasztja, hogy két Il-76-os nyolc oda-vissza járatot teljesített Oroszország és a guineai Conakry között Algérián keresztül.
Guinea már egy jó ideje kulcsszerepet játszik a nyugat-afrikai régió fegyverellátásában, 2025-ben például több mint 2000 tonna felszerelés érkezett ide Oroszországból vízi úton. Mindemellett az algériai lerakat kapuként szolgálhat Niger irányába is, ahol az orosz paramilitáris erők rendkívül aktívak, mivel az ország jelentős uránkészletekkel rendelkezik. 2026 áprilisa óta egy rendkívül nagy teherbírású, RA-82079 lajstromjelű An-124-es repülőgép nyolcszor hajtott végre repüléseket Algériából Niger irányába.
Orosz jelenlét Afrikában
A repülési mintázatok arra utalnak, hogy ezek a repülőgépek, illetve üzemeltetőik fontos logisztikai feladatokat végeznek a kontinensen működő paramilitáris erők megbízásából. Ilyen félkatonai szervezet például a Wagner-csoport és utódszervezete az Africa Corps is – mutat rá Linus Höller.
Szakértők szerint a járatok számottevő része közvetlenül a Kremlhöz köthető, néhány üzemeltető azonban már nemzetközi szankciók alatt áll. Ilyen például az Aviacon Zitotrans, mely korábban több alkalommal, bizonyítottan szállított katonai felszereléseket.
Beszámolók szerint Oroszország egyre gyakrabban használ polgári nyilvántartásba vett katonai teherszállító repülőgépeket, ezzel megkerülve a korlátozásokat. A Gelix Airlines például egy olyan polgári légitársaság, mely az utóbbi időben rendkívül dinamikus fejlődésen ment keresztül és Nyugat-Afrikába, valamint Latin-Amerikába üzemeltet járatokat, ami gyanúra adhat okot – hívja fel a figyelmet a szokatlan útvonalakra a Defense News.