Az orosz-ukrán háború csak egy dolog, Putyin árnyékflottáival építi fegyverkereskedelmi központját Európa peremén

Míg a hírek elsősorban az iráni konfliktusról, valamint az orosz-ukrán háborúról szólnak, addig Vlagyimir Putyin a színfalak mögött tovább növeli afrikai befolyását, ennek pedig fő eszköze a fegyverkereskedelem.

Fegyverkereskedelmi központ épül Európa peremén / Fotó: EvrenKalinbacak / Shutterstock

A kontinensen nem csupán Oroszország igyekszik kedvező pozíciókat kiépíteni, egyre inkább egy nagyhatalmi csatározás van kibontakozóban.

Fegyverek és harci repülők érkeznek Algériába

Az elmúlt egy évben az orosz kötődésű, katonai repülőgépekből álló flotta több mint száz repülést hajtott végre Algériába, melyek során feltehetően korszerű vadászgépek és egyéb fegyverek érkeztek az afrikai országba − mutatott rá Linus Höller OSINT elemző, a Defense News munkatársa.

A szakértő által végzett kutatás rávilágít arra, hogy Oroszország 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 167 teherszállító járatot indított Algériába, amivel az ország Moszkva egyik kulcsfontosságú, globális logisztikai hálózatának csomópontjává vált. A szállítmányok jelentős része az orosz állami tulajdonban lévő Egyesült Repülőgépgyártó Vállalathoz köthető, melyek megérkezését követően új, orosz gyártású harci repülőgépek jelentek meg Észak-Afrika légterében.

A szakértő szerint Algéria jelenleg Szu-57-es, ötödik generációs lopakodó vadászgépeket, valamint Szu-35-ösöket kap Oroszországtól, emellett pedig egy olyan flottát üzemeltet, amely:

60 darab Szu-30-as, multifunkciós vadászgépből

és 40 darab Mig-29-esből áll.

A szállítmányok egy része nagy valószínűséggel újgenerációs fegyverrendszereket tartalmaztak, amire Margaux Garcia, a washingtoni székhelyű C4ADS vezető elemzője hívta fel a figyelmet:

Ez meglehetősen ésszerű magyarázat ezekre a repülésekre

− mondta, majd hozzátette, hogy Algéria akkor vált Oroszország kulcsfontosságú partnerévé, amikor az ország fegyverexportja meredeken zuhanni kezdett az ukrajnai háború kitörését követően.

A 2018 és 2022 közötti időszakban Algéria fegyverbeszerzéseinek 73 százaléka Oroszországból származott és annak ellenére, hogy az utóbbi években ez az arány némileg csökkent, továbbra is az orosz fegyverek adják az algériai fegyverimport túlnyomó részét. Az afrikai ország az utóbbi időben számos megrendelést adott le olyan harci repülőgépekre, melyeket a teherszállító gépek útvonalán fekvő városok üzemeiben gyártanak.