Óriási csalódás: Románia kihagyja Magyarországot az évszázad fegyverüzletéből, de Erdélyt központnak teszi meg – 4 milliárd euró uniós pénz ömlik rá

A román védelmi minisztérium egy igen hosszú listát állított össze a hadsereg modernizálást illetően, melyet benyújtott a parlamentnek. A fegyverbeszerzések egy része egy több milliárd eurós projekt keretében valósul meg, hamarosan modern gyalogsági harcjárművek érkeznek.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta az Európai Unió tagállamainak többsége rohamtempóban igyekszik fejleszteni védelmi kapacitásait, ami az egyre feszültebb geopolitikai helyzet miatt elengedhetetlen. Mindeközben megindult a hadiipar felpörgetése is, Magyarország már évek óta gyárt modern eszközöket. A román projektből hazánk ugyan kimaradt, de erdélyi honfitársaink mégis örülhetnek a beruházásnak.

Erdélyből érkeznek az új fegyverek

Megszületett a döntés: a román hadsereg a Rheinmetall Lynx KF41 típusú gyalogsági harcjárművét (IFV) választotta az elavult, szovjet MLI–84-esek leváltására. A beruházás tervezett értéke megközelítőleg 3,4 milliárd euró, melynek tetemes részét az Európai Unió által biztosított Security Action for Europe (SAFE) hitelkeret forrásai biztosítják.

A SAFE program lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai egy 150 milliárd eurós hitelkeretből hívjanak le forrásokat, melynek segítségével sürgős és nagyszabású védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre. A hosszú lejáratú hitelek kamata 3 és 3,3 százalék között alakul.

A program keretében az Európai Unió 16,7 milliárd euró értékű hitelt bocsátott Románia rendelkezésére, így Lengyelország után (mely 44 milliárd eurót kapott) a keleti szomszéd lett az intézkedés második legnagyobb nyertese.

A lánctalpas járművek beszerzése mellett Románia a tervek szerint a SAFE program forrásaiból az alábbi területeken hajtana végre fejlesztéseket:

kerekes, páncélozott harcjárművek,

helikopterek,

hadihajók,

pilóta nélküli repülőgépek és drónok,

lőfegyverek és lőszerek beszerzése, továbbá

a légvédelmi rendszerek fejlesztése.

Érkeznek a Lynxek

Az IFV-program több ütemben valósul meg, várhatóan 2030-ra futnak be az utolsó járművek.

A projekt keretében 232 gyalogsági harcjármű beszerzésére kerül sor, a finanszírozást pedig a SAFE mechanizmus biztosítja. A Lynxeket a Rheinmetallnak a romániai Medgyes városában található üzeme fogja gyártani. A fennmaradó egységeket – amelyekkel a darabszám 298-ra emelkedik – alternatív finanszírozási forrásokból fedezzük. A program célja, hogy a szárazföldi erőket összesen 298 járművel szereljük fel

− mondta a minisztérium képviselője.