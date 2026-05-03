Gigantikus fegyverüzletet kötött Izrael: F35-ös és F15IA-s vadászgépeket vásárolnak Trump-tól

Izrael végleges jóváhagyását adta az amerikai Lockheed Martin és Boeing cégektől származó F-35 és F-15IA vadászgépek vásárlási tervének, amelynek értéke több tízmilliárd dollár – jelentette be az izraeli védelmi minisztérium vasárnap, írja a Jerusalem Post.

Gigantikus, több tíz milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Izrael: F35-ös és F15IA-s vadászgépeket vásárolnak Trump-tól

A lap szerint Izrael a következő 10 évben 350 milliárd sékellel növeli védelmi kiadásait, azon felül, hogy az éves védelmi kiadások kevesebb mint 100 milliárd sékelről közel 150 milliárd sékelre emelkedtek.

Ennek része a most jóváhagyott beszerzés, amely során az F-35- ös flottájának méretét 50-ről 100-ra, az új F-15IA flottájának méretét pedig 25-ről 50-re növeli a zsidó állam.

Már az október 7-i támadás előtt, sőt még a háború közepén is heves vita folyt arról, hogy Izrael korlátozott katonai forrásait az F-35-ös flottája növelésére vagy az új F-15IA flotta megvásárlására költse-e. Az elmúlt évben lezajlott két iráni háború után, amelyekben az izraeli védelmi erők nagymértékben használták mind a meglévő F-35-ösöket, mind a régebbi, az új F-15IA-kkal lecserélendő F-15-ösöket, a kormány végül úgy döntött, hogy jelentősen megnöveli a költségvetést mindkettő beszerzése érdekében.

Folyamatosan fejleszi Izrael a védelmi képességeit

Izrael eddig körülbelül 50 F-35-össel rendelkezett, és az elmúlt évben több új F-35-öst is leszállítottak. Ez egy jelentős lépés az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egy évtizedes haderő-felhalmozási tervének végrehajtásában, amelyet Benjamin Netanjahu miniszterelnök hagyott jóvá a jövőre vonatkozó, 350 milliárd sékeles költségvetés keretében, szemben az IDF éves költségvetésével.

Israel Katz védelmi miniszter és Amir Baram vezérőrnagy a beszerzést a minisztérium „szélesebb körű stratégiájának részeként terjesztette a bizottság elé, amelynek célja a felkészültség megerősítése az izraeli biztonság számára kihívást jelentő évtized előtt. Az új századok az IDF hosszú távú haderőfejlesztésének sarokköveiként szolgálnak majd, kezelve a változó regionális fenyegetéseket és megőrizve Izrael stratégiai légi fölényét”.