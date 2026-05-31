Enzo Ferrari forog a sírjában - az olaszok teljesen ki vannak akadva nemzeti büszkeségük forog kockán
A Ferrari első teljesen elektromos járműve heves vitát váltott ki Olaszországban a luxusautó-gyártó jövőjéről, és felerősítette a John Elkann, az Agnelli-család dinasztiájának örököse és a Ferrari ügyvezető elnöke körüli vitákat.
A Luce futurisztikus formaterve, szokatlan arányai és a Ferrari belső égésű motorokra épülő örökségétől való szimbolikus elszakadása felháborodást váltott ki rajongók, egykori vezetők és politikusok körében szerte Olaszországban.
Matteo Salvini közlekedési miniszter szerint a Ferrari alapítója, Enzo Ferrari „forog a sírjában”. A Luce-t érő napi kritikák egybeesnek azokkal a kérdésekkel, amelyek Elkann olasz érdekeltségek feletti irányítását firtatják, mind az Agnelli-család holdingtársasága, az Exor vezetőjeként, mind a Ferrari elnökeként.
Az 550 ezer eurós Luce-t a korábbi Apple-fődizájner Jony Ive és Marc Newson közreműködésével tervezték. Az elektromosautó-projekt körülbelül öt évvel ezelőtt indult, és Elkann régi személyes kapcsolatából nőtt ki Ive-val és Newsonnal.
Elkann a Luce bemutatóján nyilvánosan úgy jellemezte az együttműködést, mint a Ferrari első elektromos autójának újragondolására tett szélesebb körű erőfeszítés részét, és kijelentette: a vállalat „tudatos döntést hozott, hogy vezető szerepet vállaljon abban, ami ezután következik”.
Az Agnelli-örökség
Az Agnelli család régóta ellenőrzi Olaszország számos legfontosabb ipari eszközét az Exoron keresztül. Évtizedeken át szinte királyi státuszt élveztek Olaszországban, mivel a Fiat – az ország legnagyobb háború utáni magánszektorbeli munkáltatója – tulajdonosaként az olasz gazdasági és közélet középpontjában álltak. Ám Elkann, az iparmágnás Gianni Agnelli unokája, eladások és összeolvadások sorozatával alakította át a csoportot.
Kritikusai szerint ezzel eltávolította a birodalmat hazájától.
A Mediasetnek adott interjújában Carlo Calenda, Olaszország korábbi ipari minisztere és egykori Ferrari-vezető a Luce elektromos modellt „esztétikai és technológiai sértésnek” nevezte. Azzal is megvádolta Elkannt, hogy el akarja pusztítani a Ferrarit és más, korábban az Agnelli-birodalomhoz tartozó vállalatokat.
Az Exor Elkann nevében nem kívánta kommentálni a reakciókat.
Mióta Elkann 20 éve átvette az Agnelli-birodalom irányítását, számos olyan vállalattól vált meg, amelyeket korábban nemzeti szimbólumként tartottak számon.
- Az eladott eszközök közé tartozott a haszongépjármű-gyártó Iveco és a csúcstechnológiás alkatrészgyártó Magneti Marelli.
- A Fiat a francia PSA-val való egyesülés révén beolvadt a Stellantisba, miközben az olaszok aggódnak az ország autógyárainak jövője miatt.
- Idén Elkann eladta a GEDI médiacsoportot – a La Repubblica és a La Stampa kiadóját – egy görög milliárdosnak.
Calenda hozzátette:
nem értem, miért nem tesz senki semmit, miközben [Elkann] tönkreteszi a Stellantis olasz gyárait, és eladja a Comaut, a Magneti Marellit, az Ivecót, a La Stampát és a La Repubblicát.
Ugyanakkor a Ferrari önmagában az Exor teljes vagyonának mintegy egyharmadát teszi ki. Elkann az év elején visszautasította a Tether kriptodeviza-csoport egymilliárd eurós ajánlatát a Juventus futballklubért. A Stellantis – amely a Maseratit is birtokolja – továbbra is több mint 30 ezer embert foglalkoztat Olaszországban.
Elkann - zseni, vagy szakbarbár?
Az internetes kommentelők azzal vádolták Elkannt, hogy „mindent tönkretett, amihez hozzányúlt”, mielőtt a Ferrarihoz fordult volna. Néhányan azt javasolták, hogy a torinói születésű Elkann hagyja el Olaszországot, és költözzön Hollandiába, ahol az Exor jogi központja található.
Mások viszont „zseniálisnak” nevezték a lépést. Egy nagy követőtáborral rendelkező olasz márkaszakértő szerint a Luce segíthet a Ferrarinak elkerülni a Nokia, a BlackBerry, a Kodak vagy a Blockbuster sorsát – olyan egykor domináns márkákét, amelyeket a technológiai változások tettek tönkre.
„A Ferrari kockázatos fogadást tett, de túltekint a mai vásárlókon” – mondta az influenszer.
A jövő ügyfelei ma 14 évesek, Teslák között nőttek fel, és lehet, hogy nem érdeklik őket a hangos belső égésű motorok.
A Ferrari nemzeti büszkeség - volt?
A reakciók hevessége tükrözi a Ferrari egyedülálló helyét az olasz kultúrában. A vállalat régóta a nemzeti büszkeség, a mérnöki kiválóság és a sportlegendák elegyét testesíti meg. Az ágaskodó ló, az olasz cavallino rampante, az ország egyik legismertebb jelképe.
A rivális Lamborghini szerdán közzétett egy képet hibrid V12-es Revuelto szuperautójáról a közösségi médiában a következő felirattal:
büszkék vagyunk rá, hogy továbbra is álmodozásra késztetünk.
A bejegyzés alatt több ezer hozzászólás jelent meg, köztük olyanok, amelyek azért dicsérték a céget, mert „hű maradt a lelkéhez”, illetve mert „ő az egyetlen reményünk”.
Bár a vállalat nem tett utalást a Ferrarira, az autórajongók úgy értelmezték a posztot, mint a Lamborghini szándékát arra, hogy szembeállítsa saját stratégiáját a Ferrari radikálisabb villamosítási megközelítésével.
A kritikák ellenére a kereslet erős
Még az a döntés is visszafelé sült el, hogy a Luce-t XIV. Leó pápának és Sergio Mattarella államfőnek is bemutatták. Az interneten tovább fokozta a kritikákat, hogy fényképek jelentek meg a pápáról és az államfőről, amint az autóban ülnek. A bírálók szerint a Ferrari ezzel hivatalos támogatást próbált szerezni egy rendkívül megosztó projekthez.
A Ferrari vezetői azonban továbbra is magabiztosak. Benedetto Vigna vezérigazgató egy csütörtöki modenai rendezvényen kijelentette, hogy biztos a kereslet erősségében.
Nézzék meg, kik írnak nekünk, kik adják le a rendeléseket. Vannak köztük meglévő ügyfelek és teljesen újak is
– idézi a Financial Times a vezérigazgatót.
Piero Ferrari, az alapító fia, aki a névadó vállalat tíz százalékos tulajdonosa, szintén kiállt az autó mellett. Az ellenzőknek azt üzente: „Próbálják ki, vezessék el, és lehet, hogy megváltozik a véleményük.”