Fico két évvel a merénylet után: "ami nem öl meg, erősebbé tesz" - videón a szlovák kormányfő fekvőtámaszai

A Robert Fico elleni merénylet második évfordulóján a szlovák miniszterelnök látványos videóval jelentkezett a közösségi médiában. A kormányfő az X-en közzétett felvételen sportos, testhezálló felsőben sétál egy úton, majd megáll, és fekvőtámaszokat végez – ráadásul keresztbe tett lábbal, ami nehezíti a gyakorlatot.

A videóban Fico ezután a kutyájával együtt megmártózik egy tóban. Amikor kijön a vízből, a kamerába nézve azt mondja: „Emlékezzetek: ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Szép napot.”

A szlovák miniszterelnököt 2024. május 15-én lőtték meg többször, miután egy kormányülést követően távozott a közép-szlovákiai Handlová városában. Fico akkor életveszélyes állapotba került. A támadás elkövetőjét, a 72 éves költőt és aktivistát, Juraj Cintulát 2025 októberében

21 év börtönbüntetésre ítélték.

Fico kevesebb mint egy hónappal a merénylet után nyilvánosan megbocsátott támadójának, ugyanakkor a szlovák ellenzéket hibáztatta azért a politikai légkörért, amely szerinte elvezetett az ellene elkövetett merénylethez.

A kormányfő egyértelmű üzentete: túlélte a támadást, és erősebbnek mutatja magát, mint valaha.

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Tüntetések korlátozása

A merénylet után a kormánykoalíció jelezte, emeli a legfőbb közjogi méltóságok védelmét. Emellett többféle szigorításról is döntöttek:

megnyirbálták a gyülekezési szabályzatot,

és betiltották a demonstrációkat a politikusok lakóhelyének közvetlen közelében.

Fico kaszált

A törvénycsomag szabályai közül a legnagyobb tiltakozást az váltotta ki, hogy Fico – a törvényben meghatározott kritériumoknak egyedüliként megfelelő miniszterelnök – jelentős életjáradékhoz jutott az államtól.

Az is társadalmi feszültséget okoz, hogy a merénylet több részletét azóta is „homály fedi” a közvélemény előtt: vajon tényleg egyedül cselekedett a nyugdíjas? Hogyan kerülhetett közkézre a miniszterelnök kórlapja? Volt-e szerepe az ellenzéknek? – ez csak néhány az (egyelőre) költői kérdések sorában.

Miközben válaszok nincsenek, a kormány előszeretettel hibáztatja az ellenzéket a merényletért, és igyekszik a köztudatban tartani a történteket.