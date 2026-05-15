Fico két évvel a merénylet után: "ami nem öl meg, erősebbé tesz" - videón a szlovák kormányfő fekvőtámaszai

„Ne feledd: ami nem öl meg, az erősebbé tesz” – közölte a szlovák miniszterelnök az X-en. Robert Fico egészségesebb nem is lehetne legújabb közösségi médiában közzétett posztjai alapján.
Csókási Annamária
2026.05.15, 12:42

A Robert Fico elleni merénylet második évfordulóján a szlovák miniszterelnök látványos videóval jelentkezett a közösségi médiában. A kormányfő az X-en közzétett felvételen sportos, testhezálló felsőben sétál egy úton, majd megáll, és fekvőtámaszokat végez – ráadásul keresztbe tett lábbal, ami nehezíti a gyakorlatot.

Videót közölt Fico a merénylete évfordulóján / Fotó: NurPhoto via AFP

A videóban Fico ezután a kutyájával együtt megmártózik egy tóban. Amikor kijön a vízből, a kamerába nézve azt mondja: „Emlékezzetek: ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Szép napot.”

A szlovák miniszterelnököt 2024. május 15-én lőtték meg többször, miután egy kormányülést követően távozott a közép-szlovákiai Handlová városában. Fico akkor életveszélyes állapotba került. A támadás elkövetőjét, a 72 éves költőt és aktivistát, Juraj Cintulát 2025 októberében 

21 év börtönbüntetésre ítélték. 

Fico kevesebb mint egy hónappal a merénylet után nyilvánosan megbocsátott támadójának, ugyanakkor a szlovák ellenzéket hibáztatta azért a politikai légkörért, amely szerinte elvezetett az ellene elkövetett merénylethez.

A kormányfő egyértelmű üzentete: túlélte a támadást, és erősebbnek mutatja magát, mint valaha.

Tüntetések korlátozása

A merénylet után a kormánykoalíció jelezte, emeli a legfőbb közjogi méltóságok védelmét. Emellett többféle szigorításról is döntöttek:

  • megnyirbálták a gyülekezési szabályzatot, 
  • és betiltották a demonstrációkat a politikusok lakóhelyének közvetlen közelében.

Fico kaszált

A törvénycsomag szabályai közül a legnagyobb tiltakozást az váltotta ki, hogy Fico – a törvényben meghatározott kritériumoknak egyedüliként megfelelő miniszterelnök – jelentős életjáradékhoz jutott az államtól.

Az is társadalmi feszültséget okoz, hogy a merénylet több részletét azóta is „homály fedi” a közvélemény előtt: vajon tényleg egyedül cselekedett a nyugdíjas? Hogyan kerülhetett közkézre a miniszterelnök kórlapja? Volt-e szerepe az ellenzéknek? – ez csak néhány az (egyelőre) költői kérdések sorában. 

Miközben válaszok nincsenek, a kormány előszeretettel  hibáztatja az ellenzéket a merényletért, és igyekszik a köztudatban tartani a történteket.

