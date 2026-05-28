Itt az újabb FIFA-botrány? Vizsgálat indul a szövetség ellen a drasztikusan magas jegyárai miatt

A torna, ahol a vébék történetében először lép pályára 48 válogatott, június 11-én kezdődik és július 19-ig tart. A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok 11 városában, valamint három mexikói és két kanadai helyszínen bonyolítják le. Az esemény közeledtével azonban egyre nagyobb a botrány a vébét rendező FIFA háza táján, mivel a dühös focirajongók tábora mellett, most már az amerikai ügyészségek is „mesterséges árfelhajtással”, valamint a „szurkolók félrevezetésével” vádolják a világfutball irányító testületét – számolt be róla a BBC.

A FIFA-t rengeteg kritika érte a vébébelépők drasztikusan magas árai miatt / Fotó: AFP

A vizsgálat azután indult, hogy Rob Bonta kaliforniai főügyész a hónap elején levelet küldött a FIFA-nak, amelyben aggodalmát fejezte ki a „potenciálisan félrevezető jegyértékesítési gyakorlatok” miatt, amely a dinamikus árazás rendszerére összpontosít. A módszer a jegyárak emelkedését a kereslet függvényében határozza meg, és lehetővé tette a FIFA számára, hogy a 104 mérkőzésből mintegy 90 esetében átlagosan 34 százalékkal emelje az árakat. Emellett sok szurkoló arról is beszámolt, hogy „félrevezették” őket az ülőhelyek elhelyezkedésével kapcsolatban, ugyanis egyes, már megvásárolt jegyek értesítés nélkül alacsonyabb kategóriákba kerültek.

A 2026-os világbajnokságon az Európai Futball Szurkolók (Football Supporters Europe, FSE) elnevezésű szervezet által közzétett adatok szerint

a katari világbajnoksághoz képest megdöbbentő módon 370 százalékkal emelkedtek az árak.

Ráadásként a FIFA áprilisban azt közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után a még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli. Így aki a legjobb helyekről akarja nézni a focivébé utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban, annak körülbelül 3,67 millió forintot kell a belépőért fizetnie – írta az Origo.

A nyomozás során a FIFA-nak többek közt arra is választ kell adnia, hogyan lehetséges az, hogy a 2026-os vébé jegyárai ilyen jelentős mértékben emelkedtek az előző tornák belépőihez képest. Az idézés a FIFA-t meghatározott belső dokumentumok és információk kiadására kötelezi. A szövetség egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.