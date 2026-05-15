Földgáz a tengerből: Egyiptom nem viccel, az egyik nagyvaddal állt össze a mélység meghódítására

Kairó újraosztja a lapokat: miközben Egyiptom közelében háború dúl és az energiaválság fojtogatja a térséget, titkos, de legalábbis eddig kevéssé kiaknázott lehetőséghez nyúl. A tenger fenekén rejtőző, felfoghatatlan méretű gázkészletekkel nemcsak a saját bőrüket menthetik meg, de idővel Európa új gázbeszállítóivá is válhatnak. Most a francia gigásszal, a TotalEnergies-zel szövetkeztek, hogy felszínre hozzák az ősi mélység kincsét.
VG
2026.05.15, 12:40

A néhai fáraók földjén is nagy úr a kényszer: az iráni háború és a közel-keleti felfordulás térdre kényszerítette az energiapiacot, Egyiptom pedig a saját bőrén érzi a fájdalmat: az importfüggőség és a csökkenő hazai termelés miatt rezeg a léc az ország ellátásbiztonsága körül. A kormány ebből a helyzetből offshore földgáztermelésének felpörgetésével törne ki - írja az Origo. Nemrég az egyiptomi földgázholding és a francia TotalEnergies aláírta azt a megállapodást, amely kiterjeszti a feltárási munkálatokat, hosszabb távon pedig sok mindent megváltoztathat. A cél az északnyugati offshore területek letarolása – ott, ahol a tenger mélye még kiaknázatlan földgázkincset rejthet.

Földgáz a tengerből: Egyiptom kiterjeszti tengeri feltárásait (illusztráció)
Földgáz: a Földközi-tenger mélyén dőlhet el a jövő

A megállapodás értelmében a TotalEnergies szakemberei a legmodernebb technológiával fúrnak le a tenger alatti geológiai rétegekbe. „Ez a megállapodás feltárja Egyiptom rejtett mélytengeri potenciálját” – nyilatkozta Nicola Mavilla, a TotalEnergies alelnöke.

Egyiptom egyre nagyobb gáztétekben játszik. Miután a legendás Zohr-mező felfedezése további feltárások felé terelte az országot, most újra szintet lépnének. A tervek között szerepel egy Izraellel közös, gigantikus gázvezeték-fejlesztés is, amivel közvetlenül Európát vennék célba. Ha ez bejön, az orosz gáz után Egyiptom válhat a kontinens egyik új gázbeszállítójává.

Eközben nemcsak a franciák szimatolnak a környéken. Az iparág vezető vállalatai egyaránt jelen vannak a térségben, vagyis a Chevron, az ExxonMobil, a Shell és a bp.

Kairó azt ígéri: a kormány minden meglévő akadályt elhárít annak érdekében, hogy a mélytengeri fúrótornyok minél hamarabb munkába álljanak.

