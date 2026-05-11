Erre figyelnie kell Magyarországnak: benyújtotta a tervét a kelet-európai tagállam az EU-nak, hogyan válik le az orosz gázról – ezzel az országgal váltaná ki

Bulgária felvetette annak lehetőségét, hogy Azerbajdzsánból a korábbinál jóval nagyobb mennyiségű földgázt importáljon annak érdekében, hogy pótolja azokat a mennyiségeket, amelyeket az Azerbajdzsánnal kötött gázszállítási szerződés kezdeti időszakában nem szállítottak le – jelentette ki Traycho Traykov, aki az új kormány várhatóan hétfői megalakulásáig Bulgária energiaügyi miniszteri tisztségét látta el.
„Felmerült annak kérdése, hogy teljes mértékben felhasználjuk azokat a földgázmennyiségeket, amelyeket az Azerbajdzsánnal kötött szerződés hatálybalépésének kezdeti időszakában nem használtunk fel. Ezeket a rendes szállítási mennyiségeken felül, Európa egyik legalacsonyabb árán lehetne országunkba szállítani” – idézte Traykovot az Energiaügyi Minisztérium az energetikai szektor elmúlt két hónapban végzett munkájáról szóló értékelésében.
A tárcavezető szerint ez a lépés közvetlenül hozzájárulna az árképzési struktúra javításához, valamint az energiaárak csökkentéséhez a vállalatok és a háztartások számára egyaránt. A miniszter álláspontja szerint az intézkedés növelni fogja az ipar versenyképességét, és megteremti a feltételeit a szabályozott gázár csökkentésének – írta az Interfax.
Traykov arról is beszélt, hogy Bulgária felgyorsítja a Vertikális Gázfolyosó projekt megvalósítását, amelyet évente akár 10 milliárd köbméter gáz szállítására alkalmas útvonalként terveztek, összekötve Dél- és Közép-Európát. Kiemelte azt is, hogy Bulgária benyújtotta tervét az Európai Bizottságnak a földgázellátás diverzifikálásáról. A terv az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről szóló új uniós rendelettel összhangban készült.
A minisztérium közlése szerint Traykov munkájának lezárását követően átadta miniszteri hatásköreit utódjának, Iva Petrovának.
Mint ismert, Bulgáriának hosszú távú gázszállítási szerződése van Azerbajdzsánnal évi 1 milliárd köbméter földgáz szállításáról.
Azerbajdzsán 2020. december 31-én kezdte meg a gázexportot Európába a Transz-adriai Gázvezetéken (TAP) keresztül, azonban a Görögország és Bulgária közötti összekötő vezeték hiánya miatt az Azerbajdzsánból Bulgáriába irányuló gázexport mennyisége jóval elmaradt a tervezettől: az évi 1 milliárd köbméter helyett mindössze 250–300 millió köbméter volt.
Miután 2022. július 8-án üzembe helyezték a Görögországot és Bulgáriát összekötő IGB vezetéket, Azerbajdzsán megkezdhette a teljes, évi 1 milliárd köbméteres földgázmennyiség szállítását Bulgáriába. Az azeri Energiaügyi Minisztérium adatai szerint Azerbajdzsán 2025-ben 1,65 milliárd köbméter gázt exportált Bulgáriába.
Az IGC gázvezeték teljes hossza 182 kilométer, átmérője 813 milliméter. Jelenlegi, évi 3 milliárd köbméteres kapacitása a jövőben akár 5 milliárd köbméterre is bővíthető.
Ukrajna boldog, Zelenszkij örül: megtalálták az országot, ami olajjal és gázzal árasztja el – Európa is pont rájuk pályázik
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága, a SOCAR és az ukrán Ukrnafta az együttműködés lehetőségeiről tárgyalt – írta április végén az Interfax a SOCAR közleményére hivatkozva.
A megbeszéléseken a SOCAR elnöke, Rovsan Nadzsaf és az Ukrnafta vezérigazgatója, Szerhij Koreckij vett részt. A felek áttekintették a meglévő együttműködés jelenlegi állapotát és annak fejlesztési lehetőségeit” – áll a közleményben.
A találkozót követően Koreckij a közösségi médiában azt írta, hogy közös céljuk a partnerség elmélyítése, a meglévő kezdeményezések továbbfejlesztése és új közös projektek elindítása. Részleteket azonban nem árult el.