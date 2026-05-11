Deviza
EUR/HUF354,99 -0,07% USD/HUF302,11 +0,06% GBP/HUF410,34 -0,04% CHF/HUF387,6 -0,16% PLN/HUF83,74 -0,09% RON/HUF68,04 +0,03% CZK/HUF14,6 -0,06% EUR/HUF354,99 -0,07% USD/HUF302,11 +0,06% GBP/HUF410,34 -0,04% CHF/HUF387,6 -0,16% PLN/HUF83,74 -0,09% RON/HUF68,04 +0,03% CZK/HUF14,6 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
bulgáriai gázvezeték
azerbajdzsáni gáz
Azerbajdzsán
Bulgária
gáz

Erre figyelnie kell Magyarországnak: benyújtotta a tervét a kelet-európai tagállam az EU-nak, hogyan válik le az orosz gázról – ezzel az országgal váltaná ki

Bulgária tovább bővítené az együttműködését Azerbajdzsánnal. Az EU-s tagállam leválna az orosz gázról, és azerivel pótolná azt.
VG
2026.05.11, 06:43
Frissítve: 2026.05.11, 06:50

Bulgária felvetette annak lehetőségét, hogy Azerbajdzsánból a korábbinál jóval nagyobb mennyiségű földgázt importáljon annak érdekében, hogy pótolja azokat a mennyiségeket, amelyeket az Azerbajdzsánnal kötött gázszállítási szerződés kezdeti időszakában nem szállítottak le – jelentette ki Traycho Traykov, aki az új kormány várhatóan hétfői megalakulásáig Bulgária energiaügyi miniszteri tisztségét látta el.

gázcső, gázvezeték, vezeték, cső Török Áramlat olaj
Bulgária leválna az orosz gázról / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

„Felmerült annak kérdése, hogy teljes mértékben felhasználjuk azokat a földgázmennyiségeket, amelyeket az Azerbajdzsánnal kötött szerződés hatálybalépésének kezdeti időszakában nem használtunk fel. Ezeket a rendes szállítási mennyiségeken felül, Európa egyik legalacsonyabb árán lehetne országunkba szállítani” – idézte Traykovot az Energiaügyi Minisztérium az energetikai szektor elmúlt két hónapban végzett munkájáról szóló értékelésében.

A tárcavezető szerint ez a lépés közvetlenül hozzájárulna az árképzési struktúra javításához, valamint az energiaárak csökkentéséhez a vállalatok és a háztartások számára egyaránt. A miniszter álláspontja szerint az intézkedés növelni fogja az ipar versenyképességét, és megteremti a feltételeit a szabályozott gázár csökkentésének – írta az Interfax.

Traykov arról is beszélt, hogy Bulgária felgyorsítja a Vertikális Gázfolyosó projekt megvalósítását, amelyet évente akár 10 milliárd köbméter gáz szállítására alkalmas útvonalként terveztek, összekötve Dél- és Közép-Európát. Kiemelte azt is, hogy Bulgária benyújtotta tervét az Európai Bizottságnak a földgázellátás diverzifikálásáról. A terv az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről szóló új uniós rendelettel összhangban készült.

A minisztérium közlése szerint Traykov munkájának lezárását követően átadta miniszteri hatásköreit utódjának, Iva Petrovának.

Mint ismert, Bulgáriának hosszú távú gázszállítási szerződése van Azerbajdzsánnal évi 1 milliárd köbméter földgáz szállításáról.

Azerbajdzsán 2020. december 31-én kezdte meg a gázexportot Európába a Transz-adriai Gázvezetéken (TAP) keresztül, azonban a Görögország és Bulgária közötti összekötő vezeték hiánya miatt az Azerbajdzsánból Bulgáriába irányuló gázexport mennyisége jóval elmaradt a tervezettől: az évi 1 milliárd köbméter helyett mindössze 250–300 millió köbméter volt.

Miután 2022. július 8-án üzembe helyezték a Görögországot és Bulgáriát összekötő IGB vezetéket, Azerbajdzsán megkezdhette a teljes, évi 1 milliárd köbméteres földgázmennyiség szállítását Bulgáriába. Az azeri Energiaügyi Minisztérium adatai szerint Azerbajdzsán 2025-ben 1,65 milliárd köbméter gázt exportált Bulgáriába.

Az IGC gázvezeték teljes hossza 182 kilométer, átmérője 813 milliméter. Jelenlegi, évi 3 milliárd köbméteres kapacitása a jövőben akár 5 milliárd köbméterre is bővíthető.

Ukrajna boldog, Zelenszkij örül: megtalálták az országot, ami olajjal és gázzal árasztja el – Európa is pont rájuk pályázik

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága, a SOCAR és az ukrán Ukrnafta az együttműködés lehetőségeiről tárgyalt – írta április végén az Interfax a SOCAR közleményére hivatkozva.

A megbeszéléseken a SOCAR elnöke, Rovsan Nadzsaf és az Ukrnafta vezérigazgatója, Szerhij Koreckij vett részt. A felek áttekintették a meglévő együttműködés jelenlegi állapotát és annak fejlesztési lehetőségeit” – áll a közleményben.

A találkozót követően Koreckij a közösségi médiában azt írta, hogy közös céljuk a partnerség elmélyítése, a meglévő kezdeményezések továbbfejlesztése és új közös projektek elindítása. Részleteket azonban nem árult el. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu