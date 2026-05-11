Erre figyelnie kell Magyarországnak: benyújtotta a tervét a kelet-európai tagállam az EU-nak, hogyan válik le az orosz gázról – ezzel az országgal váltaná ki

Bulgária felvetette annak lehetőségét, hogy Azerbajdzsánból a korábbinál jóval nagyobb mennyiségű földgázt importáljon annak érdekében, hogy pótolja azokat a mennyiségeket, amelyeket az Azerbajdzsánnal kötött gázszállítási szerződés kezdeti időszakában nem szállítottak le – jelentette ki Traycho Traykov, aki az új kormány várhatóan hétfői megalakulásáig Bulgária energiaügyi miniszteri tisztségét látta el.

„Felmerült annak kérdése, hogy teljes mértékben felhasználjuk azokat a földgázmennyiségeket, amelyeket az Azerbajdzsánnal kötött szerződés hatálybalépésének kezdeti időszakában nem használtunk fel. Ezeket a rendes szállítási mennyiségeken felül, Európa egyik legalacsonyabb árán lehetne országunkba szállítani” – idézte Traykovot az Energiaügyi Minisztérium az energetikai szektor elmúlt két hónapban végzett munkájáról szóló értékelésében.

A tárcavezető szerint ez a lépés közvetlenül hozzájárulna az árképzési struktúra javításához, valamint az energiaárak csökkentéséhez a vállalatok és a háztartások számára egyaránt. A miniszter álláspontja szerint az intézkedés növelni fogja az ipar versenyképességét, és megteremti a feltételeit a szabályozott gázár csökkentésének – írta az Interfax.

Traykov arról is beszélt, hogy Bulgária felgyorsítja a Vertikális Gázfolyosó projekt megvalósítását, amelyet évente akár 10 milliárd köbméter gáz szállítására alkalmas útvonalként terveztek, összekötve Dél- és Közép-Európát. Kiemelte azt is, hogy Bulgária benyújtotta tervét az Európai Bizottságnak a földgázellátás diverzifikálásáról. A terv az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről szóló új uniós rendelettel összhangban készült.

A minisztérium közlése szerint Traykov munkájának lezárását követően átadta miniszteri hatásköreit utódjának, Iva Petrovának.

Mint ismert, Bulgáriának hosszú távú gázszállítási szerződése van Azerbajdzsánnal évi 1 milliárd köbméter földgáz szállításáról.

Azerbajdzsán 2020. december 31-én kezdte meg a gázexportot Európába a Transz-adriai Gázvezetéken (TAP) keresztül, azonban a Görögország és Bulgária közötti összekötő vezeték hiánya miatt az Azerbajdzsánból Bulgáriába irányuló gázexport mennyisége jóval elmaradt a tervezettől: az évi 1 milliárd köbméter helyett mindössze 250–300 millió köbméter volt.