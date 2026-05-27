Oroszország látványosan felgyorsította saját LNG-technológiáinak fejlesztését: a Novatek 2025 végére már hat külföldi joghatóságban jegyeztette be azokat a szabadalmait, amelyekkel az Északi-sarkvidéken akarja új szintre emelni a cseppfolyósított földgáz előállítását. A vállalat vezetése szerint azonban ezek a megoldások annyira speciálisak, hogy Európában gyakorlatilag értelmetlen lenne alkalmazni őket – az egész rendszert kifejezetten a sarkköri környezetre fejlesztették.

Ilyen nincs: soha nem látott módon állítják elő az oroszok a gázt, ettől remélnek mindent – Európa teljesen kimarad, ott „életképtelen a technológia” / Fotó: lastdjedai

A Novatek vezérigazgatója, Leonyid Mihelszon korábban nyíltan beszélt arról, hogy a vállalat saját fejlesztésű LNG-technológiája kizárólag az arktiszi környezetben működik hatékonyan. Szerinte még Oroszország európai részén sem lenne gazdaságos használni a rendszert, mert azt extrém hidegre, speciális logisztikára és északi kitermelési körülményekre optimalizálták – írja az Interfax.

A fejlesztés jelentőségét jól mutatja, hogy

a Novatek már összesen 38 érvényes szabadalommal rendelkezik, és ezek több mint ötöde közvetlenül az LNG-termelés hatékonyságának javításához kapcsolódik.

Az orosz vállalat az elmúlt években különösen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a nyugati technológiák és berendezések kiesését saját fejlesztésekkel pótolja.

Ennek stratégiai jelentősége van Oroszország számára. Az ukrajnai háború után bevezetett szankciók miatt az orosz energiaszektor egyre nehezebben jut hozzá nyugati LNG-technológiákhoz, speciális turbinákhoz, kriogénberendezésekhez és vezérlőrendszerekhez. A Novatek ezért most gyakorlatilag párhuzamos technológiai infrastruktúrát próbál kiépíteni hazai és „baráti országokból” származó beszállítókkal.

Saját LNG-technológiát épít az orosz energiaipar

A vállalat közlése szerint jelenleg 22 kutatás-fejlesztési projekt fut az orosz kormánnyal együttműködésben annak érdekében, hogy 2030-ig teljesen lokalizált LNG-berendezéseket tudjanak gyártani. Már üzembe helyeztek speciális tesztállomásokat kriogén dinamikus eszközökhöz és nagy teljesítményű kompresszorokhoz is.

A Novatek három különböző LNG-technológiát is szabadalmaztatott. Az egyik az Arctic Cascade rendszer, amely évente 900 ezer tonna LNG előállítására képes. Emellett fejlesztették az Arctic Cascade Modified változatot is, amely már 3 millió tonnás kapacitással működhet, valamint az Arctic Mix technológiát, amelyet kifejezetten nagyléptékű sarkvidéki projektekhez terveztek. Ez utóbbi egyetlen termelési egységgel évente több mint 6 millió tonna LNG előállítására lehet alkalmas.

A technológia lényege, hogy az északi-sarkköri extrém hideget is felhasználják a földgáz cseppfolyósításának optimalizálására.

Ez jelentősen eltér a hagyományos LNG-üzemektől, amelyek általában sokkal energiaigényesebb hűtési rendszerekkel dolgoznak mérsékeltebb éghajlaton. A Novatek szerint éppen ezért nincs értelme a rendszert európai környezetben alkalmazni.