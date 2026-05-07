Deviza
EUR/HUF357,14 -0,39% USD/HUF303,49 -0,55% GBP/HUF413,39 -0,33% CHF/HUF390,17 -0,43% PLN/HUF84,45 -0,3% RON/HUF67,84 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,37% EUR/HUF357,14 -0,39% USD/HUF303,49 -0,55% GBP/HUF413,39 -0,33% CHF/HUF390,17 -0,43% PLN/HUF84,45 -0,3% RON/HUF67,84 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 151,65 +0,19% MTELEKOM2 522 +0,08% MOL4 180 -0,43% OTP43 110 +0,81% RICHTER12 930 -0,46% OPUS318 -1,57% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +2,01% WABERERS4 600 +0,22% BUMIX9 182,02 +0,83% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 829,66 +0,59% BUX136 151,65 +0,19% MTELEKOM2 522 +0,08% MOL4 180 -0,43% OTP43 110 +0,81% RICHTER12 930 -0,46% OPUS318 -1,57% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +2,01% WABERERS4 600 +0,22% BUMIX9 182,02 +0,83% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 829,66 +0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Ausztrália
gáz
gázkitermelés

Lépett a világ egyik legnagyobb kitermelője: megtartják maguknak a gázt, már szóltak is a Shellnek, hogy álljanak le – „Ez nyilván nem fog mindenkinek tetszeni!”

Súlyos döntést hoztak Ausztrália gázexportőrei. A gázkitermelés 20 százalékát a hazai piac számára kell fenntartaniuk a jövőben.
VG/MTI
2026.05.07, 08:10
Frissítve: 2026.05.07, 08:38

A gázkitermelés 20 százalékát a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk a jövőben Ausztrália földgázt exportáló vállalatainak – jelentette be csütörtökön Chris Bowen energiaügyi miniszter, aki ezt azzal indokolta, hogy így jobban meg tudják védeni Ausztráliát a világpiaci árak ingadozásától, amelyet az iráni konfliktus idézett elő.

Gas,Manometer,On,A,Gas,Development,Plant.,Industrial,Gas,Development gáz gas
A gázkitermelés 20 százalékát a hazai piac számára kell fenntartaniuk a jövőben az ausztrál gázexportőröknek / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Ausztrália a világ egyik legjelentősebb LNG-exportőre, több gázt szállít más országoknak, mint amennyit maga felhasznál. A Japán által használt cseppfolyósított gáz mintegy 40 százaléka például Ausztráliából érkezik, de jelentős vásárlója Kína és Dél-Korea is.

Chris Bowen elmondta, hogy az intézkedés jövő év júliusától lép érvénybe, és biztosított afelől, hogy hatályos szerződések rendelkezéseit nem érinti.

A földgázkészletek elkülönítésének kötelezettsége három fontos LNG-kitermelőt, az Origin Energy, a Shell és a Santos energiavállalatokat fogja érinteni Ausztrália keleti partján.

„Gondosan átgondolt modellt vezetünk be, amely garantáltan Ausztrália érdekeit helyezi az első helyre. Nyilvánvalóan nem fog mindenkinek tetszeni, ahogyan az a jó intézkedésekkel gyakran megesik, de ez jó intézkedés” – mondta az energiaügyi miniszter újságírók előtt.

„Lefelé fogja nyomni az árakat, és bizonyos mértékig függetleníti az ausztrál földgázt a nemzetközi árak mozgásában tapasztalható kiugrásoktól” – tette hozzá.

Ausztrália nagy gáztartalékai nagyrészt az ország északnyugati részén találhatók, távol a sűrűbben lakott délkeleti régiótól, ahol a kereslet koncentrálódik. Nyugat-Ausztrália szövetségi államban már korábban bevezették, hogy a készletek 15 százalékát az exportőröknek a helyi piac számára kell fenntartaniuk.

Új gázhatalom születik Magyarország közvetlen szomszédjában: egész Európa erre várt – most lesz fölösleges Oroszország?

Kulcsfontosságú szakaszába lépett Románia nagyszabású fekete-tengeri gázkitermelési projektje. A napokban megkezdődött annak a tengeralatti vezetéknek a lefektetése, amely a Neptun Deep mezőből szállítja majd a földgázt a romániai partra. A beruházás kivitelezése rendkívül összetett, és nagyszabású logisztikai koordinációt igényel.

Az Economedia román gazdasági portál cikke szerint a projektben részt vevő szakemberek arról számoltak be, hogy a munkálatok során mintegy 50 hajónak kell tökéletes összhangban együttműködnie, hogy a munkálatok biztonságosan és pontosan haladjanak. A tengeralatti vezetéket speciális hajók segítségével fektetik le, amelyek a csövek szállítását, hegesztését és a tengerfenéken történő elhelyezését végzik. A művelet több egymásra épülő fázisból áll, amelyek szigorú időzítést és folyamatos koordinációt igényelnek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu