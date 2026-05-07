Lépett a világ egyik legnagyobb kitermelője: megtartják maguknak a gázt, már szóltak is a Shellnek, hogy álljanak le – „Ez nyilván nem fog mindenkinek tetszeni!”
A gázkitermelés 20 százalékát a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk a jövőben Ausztrália földgázt exportáló vállalatainak – jelentette be csütörtökön Chris Bowen energiaügyi miniszter, aki ezt azzal indokolta, hogy így jobban meg tudják védeni Ausztráliát a világpiaci árak ingadozásától, amelyet az iráni konfliktus idézett elő.
Ausztrália a világ egyik legjelentősebb LNG-exportőre, több gázt szállít más országoknak, mint amennyit maga felhasznál. A Japán által használt cseppfolyósított gáz mintegy 40 százaléka például Ausztráliából érkezik, de jelentős vásárlója Kína és Dél-Korea is.
Chris Bowen elmondta, hogy az intézkedés jövő év júliusától lép érvénybe, és biztosított afelől, hogy hatályos szerződések rendelkezéseit nem érinti.
A földgázkészletek elkülönítésének kötelezettsége három fontos LNG-kitermelőt, az Origin Energy, a Shell és a Santos energiavállalatokat fogja érinteni Ausztrália keleti partján.
„Gondosan átgondolt modellt vezetünk be, amely garantáltan Ausztrália érdekeit helyezi az első helyre. Nyilvánvalóan nem fog mindenkinek tetszeni, ahogyan az a jó intézkedésekkel gyakran megesik, de ez jó intézkedés” – mondta az energiaügyi miniszter újságírók előtt.
„Lefelé fogja nyomni az árakat, és bizonyos mértékig függetleníti az ausztrál földgázt a nemzetközi árak mozgásában tapasztalható kiugrásoktól” – tette hozzá.
Ausztrália nagy gáztartalékai nagyrészt az ország északnyugati részén találhatók, távol a sűrűbben lakott délkeleti régiótól, ahol a kereslet koncentrálódik. Nyugat-Ausztrália szövetségi államban már korábban bevezették, hogy a készletek 15 százalékát az exportőröknek a helyi piac számára kell fenntartaniuk.
Új gázhatalom születik Magyarország közvetlen szomszédjában: egész Európa erre várt – most lesz fölösleges Oroszország?
Kulcsfontosságú szakaszába lépett Románia nagyszabású fekete-tengeri gázkitermelési projektje. A napokban megkezdődött annak a tengeralatti vezetéknek a lefektetése, amely a Neptun Deep mezőből szállítja majd a földgázt a romániai partra. A beruházás kivitelezése rendkívül összetett, és nagyszabású logisztikai koordinációt igényel.
Az Economedia román gazdasági portál cikke szerint a projektben részt vevő szakemberek arról számoltak be, hogy a munkálatok során mintegy 50 hajónak kell tökéletes összhangban együttműködnie, hogy a munkálatok biztonságosan és pontosan haladjanak. A tengeralatti vezetéket speciális hajók segítségével fektetik le, amelyek a csövek szállítását, hegesztését és a tengerfenéken történő elhelyezését végzik. A művelet több egymásra épülő fázisból áll, amelyek szigorú időzítést és folyamatos koordinációt igényelnek.