Európát csapkodják a brutális hullámok, hamarosan dőlnek a dominók: százezrek válhatnak munkanélkülivé az energiaválság miatt már az idén

Európa lakossága már a pénztárcáján érzi az iráni háború miatt elszabaduló energiaárak hatásait. Magyarországon ugyan egyelőre védett áron tankolhatnak az autósok, valamint a lakossági energiaárak is kifejezetten alacsonynak számítanak régiós viszonylatban, azonban a kialakulóban lévő gazdasági válság hatásai elkerülhetetlenek.

Egy friss kutatás szerint az energiaválság közvetett hatásai hamarosan begyűrűznek a munkaerőpiacra is, aminek következtében százezrek veszíthetik el megélhetésüket.

Romló gazdasági mutatók, alacsony fogyasztás, magas munkanélküliségi ráta

A gazdasági válság elsősorban az alacsonyabb jövedelmű régiókat sújthatja majd, Nagy-Britanniában pedig 163 ezer munkahely szűnhet meg 2026-ban – mutat rá az ITEM club elemzése. A szakértők szerint a legjobban érintett régiók:

Dél-Wales, valamint

Humber térsége.

Az előrejelzések szerint 2026-ig Dél-Walesben 5700, Humber térségében pedig 2800 munkahely szűnhet meg.

A legalacsonyabb jövedelmű régiók érzik majd meg leginkább azt, hogy a feldolgozóipari és építőipari vállalatok a növekvő energiaárak és az ellátási láncok zavarai miatt leépítésekre kényszerülnek. Ezekben a térségekben a háztartások általában kevesebb megtakarítással rendelkeznek, aminek következtében a kiskereskedelemben és a vendéglátásban is csökken majd a fogyasztás

− elemezte a helyzetet Tim Lyne, az ITEM club tanácsadója.

A jelentés a teljes Egyesült Királyság területén 0,4 százalékos emelkedést prognosztizál a munkanélküliségi rátában, ami 163 ezer munkahely megszűnését jelenti. A folyamat hátterében a fogyasztás csökkenése, az üzemanyag-, energia-, alapanyag- és élelmiszerköltségek emelkedése, valamint az ellátási láncok zavarai állnak.

Az angol jegybank (Bank of England) nemrég arra figyelmeztetett, hogy

a munkanélküliségi ráta az Egyesült Királyságban a jelenlegi 5,2 százalékról 5,6 százalékra növekedhet az idei év folyamán.

A megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt a háztartások kénytelenek visszafogni a nem létfontosságú kiadásaikat, ezért a kiskereskedelmi és vendéglátóipari szektor teljesítménye jelentősen csökkenhet. Ennek következtében Londonban 25 ezer, Birminghamben 12 500, Leedsben 9800, Glasgowban pedig 6200 munkahely szűnhet meg a felsorolt ágazatokban, az ITEM club elemzői szerint.