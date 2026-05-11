Európát csapkodják a brutális hullámok, hamarosan dőlnek a dominók: százezrek válhatnak munkanélkülivé az energiaválság miatt már az idén

Számos elemző már néhány héttel korábban is figyelmeztetett arra, hogy a Hormuzi-szoros elhúzódó blokádja beláthatatlan következményekkel jár majd. Az energiaválság első hullámai ugyan már elérték Európát, ám a közvetett gazdasági hatások fájnak majd igazán a lakosságnak. Egy friss kutatás szerint százezrek veszíthetik el megélhetésüket.
Nagy Krisztián
2026.05.11, 15:29
Frissítve: 2026.05.11, 16:29

Európa lakossága már a pénztárcáján érzi az iráni háború miatt elszabaduló energiaárak hatásait. Magyarországon ugyan egyelőre védett áron tankolhatnak az autósok, valamint a lakossági energiaárak is kifejezetten alacsonynak számítanak régiós viszonylatban, azonban a kialakulóban lévő gazdasági válság hatásai elkerülhetetlenek.

Hamarosan dőlnek a dominók: százezrek maradhatnak munka nélkül az iráni konfliktus nyomán kialakuló gazdasági válság miatt / Fotó: Northfoto

Egy friss kutatás szerint az energiaválság közvetett hatásai hamarosan begyűrűznek a munkaerőpiacra is, aminek következtében százezrek veszíthetik el megélhetésüket.

Romló gazdasági mutatók, alacsony fogyasztás, magas munkanélküliségi ráta

A gazdasági válság elsősorban az alacsonyabb jövedelmű régiókat sújthatja majd, Nagy-Britanniában pedig 163 ezer munkahely szűnhet meg 2026-ban – mutat rá az ITEM club elemzése. A szakértők szerint a legjobban érintett régiók:

  • Dél-Wales, valamint
  • Humber térsége.

Az előrejelzések szerint 2026-ig Dél-Walesben 5700, Humber térségében pedig 2800 munkahely szűnhet meg.

A legalacsonyabb jövedelmű régiók érzik majd meg leginkább azt, hogy a feldolgozóipari és építőipari vállalatok a növekvő energiaárak és az ellátási láncok zavarai miatt leépítésekre kényszerülnek. Ezekben a térségekben a háztartások általában kevesebb megtakarítással rendelkeznek, aminek következtében a kiskereskedelemben és a vendéglátásban is csökken majd a fogyasztás

− elemezte a helyzetet Tim Lyne, az ITEM club tanácsadója.

A jelentés a teljes Egyesült Királyság területén 0,4 százalékos emelkedést prognosztizál a munkanélküliségi rátában, ami 163 ezer munkahely megszűnését jelenti. A folyamat hátterében a fogyasztás csökkenése, az üzemanyag-, energia-, alapanyag- és élelmiszerköltségek emelkedése, valamint az ellátási láncok zavarai állnak.

Az angol jegybank (Bank of England) nemrég arra figyelmeztetett, hogy

a munkanélküliségi ráta az Egyesült Királyságban a jelenlegi 5,2 százalékról 5,6 százalékra növekedhet az idei év folyamán.

A megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt a háztartások kénytelenek visszafogni a nem létfontosságú kiadásaikat, ezért a kiskereskedelmi és vendéglátóipari szektor teljesítménye jelentősen csökkenhet. Ennek következtében Londonban 25 ezer, Birminghamben 12 500, Leedsben 9800, Glasgowban pedig 6200 munkahely szűnhet meg a felsorolt ágazatokban, az ITEM club elemzői szerint.

Néhány régiót kevésbé negatívan érint majd a változás. Cambridge-ben az idei évben nőhet a foglalkoztatottság, míg Belfast és Edinburgh mérsékelt gazdasági visszaeséssel számolhat.

Nyílik az olló, mélyülhet a szegénység

Az elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy a feldolgozó és az építőipar különösen érzékeny a jelenlegi, negatív irányú gazdasági folyamtokra, míg a tech szektor ellenálló képessége magasabb:

Az egész Egyesült Királyságban gyengülni fog a munkaerőpiac, de Dél-Wales és Humber térsége különösen sebezhető, mivel erősen kitettek azoknak a feldolgozóipari vállalatoknak, amelyeknél jelentősen emelkednek az alapanyagköltségek. Ezzel szemben az olyan fejlettebb régiók, mint Cambridge, nagyobb ellenálló képességgel rendelkeznek

− mutatott rá Tim Lyne.

Habár a jelentés szerint a közalkalmazottak száma – elsősorban az oktatásban, a közigazgatásban, valamint a szociális és egészségügyi ellátásban – növekedhet, ez nem lesz képes ellensúlyozni a leépítéseket.

Az ITEM club szerint különösen nagy probléma, hogy az iráni háború nyomán kialakuló gazdasági válság tovább mélyítheti az eltérő társadalmi csoportok közötti életszínvonal-beli különbségeket.

Mivel az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező háztartások bevételeik számottevő részét az olyan alapvető szükségleteikre költik, mint az élelmiszer, üzemanyag vagy háztartási energia, ezért kiadásaik meredeken emelkedni fognak. Ezt a különbséget jól példázza, hogy míg Newcastle, Belfast és Birmingham lakossága elkölthető jövedelmének 13 százalékát energiára és élelmiszerre költi, addig Londonban ez az arányszám csupán 9 százalék.

A pozitív év eleji adatok ellenére a közelgő válságra a brit kormányszóvivő is figyelmeztetett:

A legfrissebb adatok szerint az év elején pozitív irányú változás volt tapasztalható a munkaerőpiacon: a munkanélküliségi ráta 5 százalék alá csökkent, így 332 ezerrel többen dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt

− nyilatkozta, majd az iráni háború gazdasági hatásairól beszélt:

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk az ország lakosságát és gazdaságát ebben az időszakban, ezért készen állunk akár 25 százalékkal csökkenteni a vállalatok energiaszámláit.

A szóvivő szerint a fosszilis energiahordozók kivezetése lehetővé teszi, hogy a háztartások és vállalatok költségei csökkenjenek, valamint kiküszöböli az energiaárak ingadozásából adódó gazdasági nehézségeket is. A kormány Clean Power 2030 elnevezésű programjának célja, hogy 2030-ra Nagy-Britannia áramszükségletének 95 százalékát megújuló energiaforrásokból fedezze.

