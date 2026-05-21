A hadiállapot közepette lopták éveken át a gázt Ukrajnától: megtalálták a vezeték gyenge pontját, fel sem tűnt senkinek a mesteri csalás
Elképesztő történet jelent meg a napokban az Ukrán Nemzeti Rendőrség (Nacionalna Policija Ukraini) és a főügyészség közösségi oldalán, egy helyi gázkitermelő magáncég vezetői és alkalmazottai kijátszották a sok sebből vérző, „biztonsági résekben” bővelkedő rendszert és hozzávetőleg nyolcmillió köbméter gázt loptak el az ukrán gázvezeték-hálózatról.
Négy embert vettek őrizetbe abban a gázlopási ügyben, amiben a gyanú szerint 2022 januárja és 2025 októbere között egy csoport rendszerszerűen manipulálta az ukrán állami gázvezeték mérőcsomópontját a magyar határtól 200 kilóméterre található Ivanyó-Frankivszk régióban, Ukrajna délnyugati részén, mintegy nyolcmillió köbméter gáz ellopva ezzel a rendszerből – az okozott kár meghaladja a 200 millió hrivnyát (közel kétmilliárd forintot).
Az epravda beszámolója szerint a tervet egy magán bányászati vállalat vezetője tervelte ki, aki összeállt három beosztottjával. A stratégiájuk viszonylag egyszerű, de hatásos volt, hiszen éveken át „csapolták” illegálisan az ukrán gázt. Azt már az ukrán rendőrség Telegram-csatornája teszi hozzá, hogy az illegálisan megszerzett földgázt később más üzleti vállalkozásoknak értékesítették tovább.
„2022 januárja és 2025 októbere között a rendszer résztvevői szisztematikusan beavatkoztak a gázmérő egység működésébe. A rendszer módszerét tekintve primitív volt, de következményei annál nagyobbak: egy speciális kulcs segítségével lezárták a mérővezeték szelepét, aminek következtében az elektronikus számítógép torzított adatokat rögzített a gázmennyiségekről” – áll az ügyészségi közleményben. „Amikor a gázt ellopják az állami rendszerből, az nem üzlet (...) Ez közvetlen kárt okoz az államnak, és csapást mér az ország energiabiztonságára” – hangsúlyozta Ruslan Kravchenko főügyész.
Adott volt, hogy a GTS-t használják
A csalóknak kézenfekvő volt, hogy egy meglévő hálózatot használjanak a bűnelkövetéshez, de fontos látni, hogy Ukrajnában hogyan működik a szállítás. A GTS (Gazotranszportna Szisztema) Ukrajna állami tulajdonú, stratégiai fontosságú gázszállító csővezeték- és tározórendszere, amit az Ukrán GTS Operátor (GTSOU) üzemeltet. A GTS-en keresztül jut el a gáz a kitermelőktől a fogyasztókhoz.
Az ukrán GTS egykor az orosz gáz Európába juttatásának fő ütőere volt, de a tranzitszerződés lejártával ez a korszak lezárult.
Az üzemeltetőt, a GTSOU-t az Európai Unió energiapiaci szabályaival összhangban hozták létre 2019-ben. Feladata, hogy teljesen függetlenül működjön a gázkitermelőktől és gázkereskedőktől, a csővezeték-hálózat üzemeltetése a kizárólagos hatásköre. A vállalat teljes mértékben állami tulajdonban van, és közvetlenül az Ukrán Energiaügyi Minisztérium alá tartozik. „A csalók az »elszámolást« egy speciális csomóponton keresztül végezték (lásd fotók), amit a fentiek szerint az operátor ellenőriz, és lát el hatósági plombával” – részletezi az ügyészség.
Vannak gyenge pontok
Bár Ukrajna, hogy megfeleljen az EU-s transzparenciának, már elkezdte modernizálni a mérőrendszereit, hálózata túlméretezett, rendkívül összetett. Mivel sok esetben hiányoznak a modern rendszerek, így azok a mérőpontok, amik kevésbé meghekkelhetőek azon az úton, ahogy a mostani elkövetők tették, lényegesen könnyebb előidézni úgynevezett lokális nyomáskülönbségeket. Ennek ellenére az akcióra bőven kellett készülni, hiszen a mechanikus beavatkozás mellett a gázelszámolási csomópont mérőberendezéseit szoftveres úton is manipulálták, amihez kell tudás és technikai ismeret,
ezek nem otthoni csapok, amiket egy fogóval elzárunk.
De mi is történt technikailag?
Ki lopott el és mit? Állami gázt loptak el? Hogyan fértek hozzá? – a történtek megértéséhez fontos tudni, hogy a GTS-en keresztül nem szállíthatnak csak úgy magánszemélyek gázt, kizárólag olyan cégek tehetik ezt meg, amelyek rendelkeznek a megfelelő állami gázkereskedelmi vagy gázkitermelői licenccel, és hivatalos kapacitásszerződést kötöttek a GTS Operátorral.
Ahogy összeáll a kép, jól megtervezett és a rendszer gyengeségei miatt (lásd később – a szerk.) hosszabb ideig is működő történet rajzolódik ki: szó sincs itt a vezeték megfúrásáról, vagy valami filmbe illő trükkről, a magánkézben lévő gázkitermelőnek megvolt minden törvényes engedélye és fizikai hozzáférésük is a rendszerhez.
Mivel tiszta volt a terep, amikor átáramlott a saját gázuk, egy speciális kulccsal elzárták a mérővonalon lévő csapot, megzavarva az elektronikus rendszert, ami így valóságosnál sokkal kisebb mennyiséget könyvelt el nekik. A Vikna ukrán hírportál szerint a cégvezető utasítására a művezető és két üzemeltető saját malmukra havi 176 ezer köbméterrel növelte az állítólagosan termelt gáz mennyiségét. Fiktív üzemanyag-átutalási dokumentumokat készítettek és bérleti díjat is fizettek, hogy a rendszer legitimnek tűnjön. Miután lecsökkentették a számláló által mutatott értéket, a fiktív – valójában az állam tulajdonát képező – gázt eladták.
Jól jártak? Jól! Csalást követtek el és a törvény ereje lesújtott rájuk (ráadásul a hadiállapot miatt még durvább büntetésre számíthatnak), de csak ha az anyagiakat nézzük, mivel az általuk bevallott mennyiség után fizették ki a minimális adókat, bányajáradékokat és rendszerhasználati díjakat, ezért az állami elszámolást teljesen megkerülve bőven hozott a konyhára az üzlet.
Mennyit loptak?
A hírek szerint nyolcmillió köbméter gázt. Ha úgy nézzük, ez a mennyiség megfelel a leállás előtti napi Magyarországról érkező gázimportnak, akkor becsapós lehet. Valójában ez egy jól kitervelt csalás volt csupán, amellett, hogy naponta csak hatezer köbméter gáz eltulajdonításáról van szó, meg sem kottyan a gáz szempontjából lassan teljesen függetlenedő, háború sújtotta országnak, a nyolcmillió köbméter mindössze 1,5–2 órányi országos gázigényét fedezné szomszédunknak.