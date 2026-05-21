A hadiállapot közepette lopták éveken át a gázt Ukrajnától: megtalálták a vezeték gyenge pontját, fel sem tűnt senkinek a mesteri csalás

Elképesztő történet jelent meg a napokban az Ukrán Nemzeti Rendőrség (Nacionalna Policija Ukraini) és a főügyészség közösségi oldalán, egy helyi gázkitermelő magáncég vezetői és alkalmazottai kijátszották a sok sebből vérző, „biztonsági résekben” bővelkedő rendszert és hozzávetőleg nyolcmillió köbméter gázt loptak el az ukrán gázvezeték-hálózatról.

Jól kitervelt csalás Ivano-Frankivszknál: nyolcmillió köbméter gázt loptak el az állami csővezetékből / Fotó: MR.Zanis / Shutterstock

Négy embert vettek őrizetbe abban a gázlopási ügyben, amiben a gyanú szerint 2022 januárja és 2025 októbere között egy csoport rendszerszerűen manipulálta az ukrán állami gázvezeték mérőcsomópontját a magyar határtól 200 kilóméterre található Ivanyó-Frankivszk régióban, Ukrajna délnyugati részén, mintegy nyolcmillió köbméter gáz ellopva ezzel a rendszerből – az okozott kár meghaladja a 200 millió hrivnyát (közel kétmilliárd forintot).

Az epravda beszámolója szerint a tervet egy magán bányászati ​​vállalat vezetője tervelte ki, aki összeállt három beosztottjával. A stratégiájuk viszonylag egyszerű, de hatásos volt, hiszen éveken át „csapolták” illegálisan az ukrán gázt. Azt már az ukrán rendőrség Telegram-csatornája teszi hozzá, hogy az illegálisan megszerzett földgázt később más üzleti vállalkozásoknak értékesítették tovább.

„2022 januárja és 2025 októbere között a rendszer résztvevői szisztematikusan beavatkoztak a gázmérő egység működésébe. A rendszer módszerét tekintve primitív volt, de következményei annál nagyobbak: egy speciális kulcs segítségével lezárták a mérővezeték szelepét, aminek következtében az elektronikus számítógép torzított adatokat rögzített a gázmennyiségekről” – áll az ügyészségi közleményben. „Amikor a gázt ellopják az állami rendszerből, az nem üzlet (...) Ez közvetlen kárt okoz az államnak, és csapást mér az ország energiabiztonságára” – hangsúlyozta Ruslan Kravchenko főügyész.

Adott volt, hogy a GTS-t használják

A csalóknak kézenfekvő volt, hogy egy meglévő hálózatot használjanak a bűnelkövetéshez, de fontos látni, hogy Ukrajnában hogyan működik a szállítás. A GTS (Gazotranszportna Szisztema) Ukrajna állami tulajdonú, stratégiai fontosságú gázszállító csővezeték- és tározórendszere, amit az Ukrán GTS Operátor (GTSOU) üzemeltet. A GTS-en keresztül jut el a gáz a kitermelőktől a fogyasztókhoz.

Az ukrán GTS egykor az orosz gáz Európába juttatásának fő ütőere volt, de a tranzitszerződés lejártával ez a korszak lezárult.

Az üzemeltetőt, a GTSOU-t az Európai Unió energiapiaci szabályaival összhangban hozták létre 2019-ben. Feladata, hogy teljesen függetlenül működjön a gázkitermelőktől és gázkereskedőktől, a csővezeték-hálózat üzemeltetése a kizárólagos hatásköre. A vállalat teljes mértékben állami tulajdonban van, és közvetlenül az Ukrán Energiaügyi Minisztérium alá tartozik. „A csalók az »elszámolást« egy speciális csomóponton keresztül végezték (lásd fotók), amit a fentiek szerint az operátor ellenőriz, és lát el hatósági plombával” – részletezi az ügyészség.