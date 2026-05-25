Szenzáció: óriási gázmezővel hozták hírbe Magyarországot, az MVM-re figyel most mindenki – rengeteg energia érkezhet, de ez nem tetszik mindenkinek

Az OMV Petrom elindította a Fekete-tengerből, a Neptun Deep mezőből kitermelendő földgáz értékesítésének előkészítési folyamatát – és ezzel egy időben komoly dilemma elé került a román állam. A vállalat több évre szóló megállapodást kötne több milliárd köbméternyi gáz eladásáról, amely iránt a magyar állami energetikai cég, az MVM is érdeklődik – írja a Maszol a a HotNews.ro alapján.

A helyzet érzékenységét az adja, hogy a román offshore-törvény értelmében az államot elővásárlási jog illeti meg a tengeri gázkészletek esetében. Ez azt jelenti, hogy az OMV Petrom köteles elsőként a román államnak felajánlani az eladásra szánt mennyiséget, és csak akkor értékesítheti másnak, ha Bukarest visszautasítja az ajánlatot vagy nem válaszol időben. Csakhogy jelenleg ügyvivő kormány vezeti az országot, a jogköre korlátozott, ezért nem hozhat olyan stratégiai döntést, amely hosszú évekre meghatározza Románia energiapolitikáját.

A törvény mindössze hét napot ad az államnak a döntéshozatalra. Az OMV Petrom május 8-án küldte el hivatalos ajánlatát, így a válaszadási határidő május 15-én lejárt. A román fél végül az utolsó pillanatban jelezte: élni kíván az elővásárlási joggal, ugyanakkor kérte a tárgyalások elhalasztását június közepéig, abban bízva, hogy addig teljes jogkörű kormány alakul.

A kabinet attól tart, hogy ha nem sikerül időben megállapodniuk, a fekete-tengeri gáz jelentős része exportra kerülhet.

A Neptun Deep projekt Románia egyik legfontosabb energetikai beruházása: a kitermelést 2027-ben indítaná az OMV Petrom és az Romgaz. A szakértői becslések szerint a mező mintegy 100 milliárd köbméter földgázt rejt, ami jelentősen növelheti Románia termelését, és akár regionális energetikai szereplővé is teheti az országot.

A magyar MVM neve nem először merül fel román energetikai ügyekben. A vállalat korábban megpróbálta felvásárolni az E.ON romániai leányvállalatát is, ám a tranzakció végül nem kapott jóváhagyást a hatóságoktól. Bukarest akkor nemzetbiztonsági és energiabiztonsági aggályokra hivatkozott.