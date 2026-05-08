Giorgia Meloni a világ egyik tűzfészkébe lép, rákényszerül, ekkora bajban van Európa

A Perzsa-öbölben zajló háború és a katari gázszállítások kiesése újra előtérbe helyezte Líbiát az olasz energiapolitikában. Róma számára különösen vonzó, hogy az észak-afrikai ország közvetlen vezetékkel kapcsolódik Olaszországhoz, vagyis a gáz nem harmadik országokon keresztül érkezne.

A Greenstream az új olasz álom

Olasz törvényhozókból álló küldöttség utazott Líbiába, hogy felmérje, növelhető-e az energia-kereskedelem a háború sújtotta országgal. A látogatás jól mutatja, hogy Európában és az Egyesült Államokban is nő az érdeklődés Líbia jelentős, de csak részben kiaknázott energiaforrásai iránt. Ezt a figyelmet tovább erősítette a globális energiapiacon kialakult

ellátási nyomás.

Líbia már most is exportál földgázt Olaszországba, de a szállítások a 2011-es polgárháború óta jelentősen visszaestek. A Moammer Kadhafi bukásához vezető konfliktus után az országot félkatonai erőszak, politikai megosztottság és két rivális adminisztráció szembenállása jellemzi. Ez az állapot az energiaszektor fejlesztését is erősen korlátozza.

Sürgős az ügy Giorgia Meloninak

A Politico szerint március közepén egy jelentős katari gázüzem bombázása miatt az olasz gázellátás mintegy 10 százaléka esett ki. Ez különösen érzékenyen érinti Rómát, mert a földgáz az olasz energiamix 40 százalékát adja, ami 16 százalékponttal magasabb az európai átlagnál.

A figyelem középpontjába a Greenstream vezeték került. A tenger alatti infrastruktúra Nyugat-Líbiát köti össze a dél-szicíliai Gelában található terminállal. Éves kapacitása akár 11 milliárd köbméter földgáz is lehet, ami Olaszország teljes

éves keresletének körülbelül egyhatodát fedezhetné.

A vezetéket az olasz Eni és a líbiai National Oil Corporation közösen üzemelteti. Jelenleg ilyen módon azt a gázt juttatják el Olaszországba, amelyet Líbia nem használ fel belföldön. A szállítások azonban az elmúlt években visszaestek, részben azért, mert nőtt a líbiai belső kereslet. A vezeték most kapacitásának mindössze körülbelül 10 százalékán működik.

A korábban ismeretlen földgáznagyhatalom

Líbia azonban 2023-ban 394 milliárd köbláb földgázt termelt, miközben becsült készletei elérik a 80 ezermilliárd köblábat. Ez Afrika ötödik legnagyobb földgázkészletének számít. Az olasz parlament hírszerzési ügyekkel foglalkozó küldöttsége Tripoliban és Bengáziban is tárgyalt. A két város a megosztott ország rivális hatalmi központjait képviseli. A látogatás után Claudio Borghi, a Liga szenátora óvatos optimizmusról beszélt. Szerinte Olaszország szempontjából nagy előny, hogy Líbiával közvetlen összeköttetés áll rendelkezésre, így nincs köztes ország, amely kockázatot jelenthetne.