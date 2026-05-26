Ursula von der Leyen brutális döntésre készül, ebből óriási balhé lehet Amerikával: agyonbírságolhatja az egyik legfontosabb cégüket – Trump ezt nem fogja tűrni

Az Európai Unió rekordmagasságú, több százmilliós eurós bírságot szabhat ki a Google anyavállalatára, az Alphabetre – értesült a német sajtó bizottsági forrásokra hivatkozva. A lap szerint a digitális piaci törvény (DMA) megsértése miatt folytatott eljárás a lezáráshoz közeledik, a döntést pedig még a nyári szünet előtt hivatalosan bejelenthetik. A végső szó Ursula von der Leyen bizottsági elnöké.

Az EU keményen lecsaphat a Google-ra a digitális piaci szabályok megsértése miatt / Fotó: AFP

A vizsgálat tárgya az a vád, hogy a Google a saját online keresőjén belül előnyben részesíti a saját termékeit és szolgáltatásait a versenytársakéival szemben. A DMA épp ezt hivatott megakadályozni: a piacon meghatározó erővel rendelkező vállalatokat arra kötelezi, hogy biztosítsanak valódi teret a versenynek, és ne szoríthatják ki a kisebb szereplőket.

Az Európai Bizottság (EB) megkeresésre azt közölte, hogy önmagában egy bírság nem oldja meg a vállalkozásokat és a polgárokat érintő problémákat, ezért párbeszédet folytatnak a Google-lal a szabályok betartásáról. A testület hangsúlyozta: a DMA végrehajtását komolyan veszi, és nem fog habozni, hogy mielőbb megtegye a szükséges lépéseket. A Google egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A vizsgálatot 2025 márciusában indította el a z uniós testület. Május elején azt is közölték, hogy a cégnek több időt adtak aggályaik eloszlatására, miután az Alphabet korábbi javaslatai nem elégítették ki az uniós hatóságokat. Ha valóban több százmilliós eurós bírságot kap a vállalat, akkor ez lehet az legmagasabb összegű büntetés, amelyet az EU a DMA alapján valaha kiszabott.

Kolosszális profitot villantott az Alphabet

A mesterséges intelligenciára fordított minden egyes dollár busásan megtérül, ezt igazolja a Alphabet első negyedéves gyorsjelentése, melyben 62,5 milliárd dolláros tiszta nyereségről számolnak be. A Google anyavállalata sorozatban immár a tizenegyedik negyedévben is két számjegyű bevételnövekedést ért el, ezúttal a 22 százalékos bővülés 109,9 milliárd dolláros forgalmat eredményezett.

Az Alphabet az emelkedő forgalmát a felhő- és mesterségesintelligencia-kínálata iránt megnyilvánuló dinamikusan növekedő keresletnek köszönheti, ami egyben igazolja, hogy nem kútba dobott pénz volt az adatközpontokra és az MI-boomhoz kapcsolódó fejlesztésekre költött dollár tízmilliárdok.