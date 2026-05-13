Egyre nagyobb üzleti vállalkozást épít fel a világ egyik legismertebb színésznője

Gwyneth Paltrow színésznő az Egyesült Államok nyugati partja után a keletit is szeretné meghódítani étteremláncával, a Goop Kitchennel, ugyanis Los Angelesből indult vállalkozása megérkezett New Yorkba is.
Világgazdaság
2026.05.13, 21:00

A Goop Kitchen 2021-es indulása óta széles rajongótábort épített ki, amelyben szakácsok, hírességek, wellnessguruk és sportolók egyaránt megtalálhatók, most pedig már a New York-iak is megtudhatják, mitől lett olyan népszerű a gyorsétteremlánc. A világhírű színésznő, Gwyneth Paltrow Los Angeles-i elviteles és házhoz szállító vállalkozása ugyanis megnyitotta első New York-i éttermét a Midtown Westben – számolt be róla az Origo.

Gwyneth Paltrow Goop Kitchen étteremmárkája megjelent New Yorkban is / Fotó: Full Picture Agency via AFP

Több Goop Kitchen is nyílik New Yorkban

Az első, csak házhoz szállítást vállaló helyszínt egy másik követi East Williamsburgben (szintén csak házhoz szállítással), majd egy másik az Upper East Side-on, ahol már elvitelre is lehetőség fog nyílni. Ezeket az egységeket egy újabb követi idén nyáron a Flatiron épületében, de az év végéig további helyszínek nyílnak Manhattanben és Brooklynban – mondta a cég egyik képviselője az Eater New Yorknak.

A Goop Kitchen jelenleg 14 étteremmel rendelkezik Kaliforniában, a márka a következő megjelenést pedig New York után Floridában tervezi.

Az étlapon saláták, pizzák, tészták, wrapek, levesek, grillcsirke és desszertek is szerepelnek, rendelhető náluk egyebek között ropogós tavaszi saláta spárgával, kecskesajttal, zöldborsóval és pulykás bolognai – mindkettő 16,95 dollárért, azaz körülbelül 5200 forintos áron. Az ételek gluténmentesek, és finomított cukor, magolaj, kukorica, földimogyoró, illetve tartósítószerek nélkül készülnek. 

Paltrow saját elmondása szerint részt vesz minden egyes fogás kialakításában. A Goop Kitchen történetéről itt olvashat bővebben.

 

