Grasberg: előrébb hozták a csúcstermelési céldátumot a világ egyik legfontosabb bányájánál

A 4100 méteres magasságban működő Grasberg-bányát üzemeltető PT Freeport Indonesia közölte: a teljes termelés helyreállítását 2027 végére tervezik. A létesítmény a világ egyik legnagyobb arany- és rézbányászati komplexuma, saját repülőtérrel és kiterjedt infrastruktúrával.

Az indonéziai Grasberg-bánya a világ egyik legnagyobb réz- és aranykitermelési központja / Fotó: AFP

Sárlavina vetette vissza a termelést a Grasbergben

A Közép-Pápua tartomány elzárt hegyvidékén található bányát tavaly szeptemberben súlyos sárlavina érte. A tragédiában hét munkás vesztette életét, a vállalat pedig kénytelen volt leállítani a föld alatti kitermelést, valamint vis maior helyzetet hirdetett a szállításokra.

Azóta fokozatosan újraindult a termelés, főként a Deep Mill Level Zone és a Big Gossan nevű lelőhelyeken. A legsúlyosabban érintett Grasberg Block Cave (GBC) területen csak nemrég indult újra a működés.

A vállalat szerint a csuszamlás következtében az érctest a vártnál jóval több vizet tart vissza, ezért át kell alakítani a kitermeléshez használt csúszdarendszert. Emellett új biztonsági infrastruktúrát is kiépítenek annak érdekében, hogy hasonló baleset a jövőben ne fordulhasson elő.

2028 helyett ismét 2027 a cél

A termelés helyreállításának üteme körül az elmúlt hónapokban több ellentmondásos információ is napvilágot látott. A vállalat korábbi negyedéves jelentése még arról szólt, hogy az infrastruktúra-helyreállítás lassúsága miatt a teljes kapacitás csak 2028 elejére térhet vissza.

Az amerikai anyavállalat, a Freeport-McMoRan azonban később félrevezetőnek nevezte a késésről szóló híreket, és ismét megerősítette: továbbra is 2027 vége a hivatalos céldátum.

A bánya jelenleg körülbelül 50 százalékos kapacitással működik, ami az év második felére akár 65 százalékra is emelkedhet. Az előrejelzések szerint 2026-ban a kitermelés elérheti a 360 ezer tonna rézkatódot és a 700 ezer uncia aranyat, majd 2027-re ezek az értékek nagyjából másfélszeresükre nőhetnek.

Donald Trump neve is felbukkant a Grasberg körül

A Freeport Indonesia vezetése arról is beszámolt, hogy mintegy 20 milliárd dollár értékű új beruházást készítenek elő a bánya 2041 utáni működésére. A jelenlegi bányászati engedély ekkor jár le.

Az engedély meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatot az év elején írta alá az indonéz elnök, Prabowo Subianto és az amerikai elnök, Donald Trump a találkozójukon.

A megállapodás részeként a Freeport Indonesia további 12 százalékos tulajdonrészt ad át az indonéz államnak. A vállalat piaci értéke jelenleg megközelíti a 87 milliárd dollárt.