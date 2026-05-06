Gumiabroncs köti össze Kínát Szerbiával

A szerbiai hírügynökségek beszámolói szerint a Linglong alelnöke, Sun Songtao a kínai Csinan városában tartott üzleti találkozón jelentette be, hogy a beruházás a gyár második fejlesztési fázisához kapcsolódik. Egy „zöld ipari láncot” hoznának létre a tervek szerint, amely a gumiabroncsok gyártásától egészen az újrahasznosításig lefedné a teljes folyamatot. A vállalat már eddig is, az első szakaszban jelentős összeget, mintegy 990 millió dollárt fektetett be. Mintegy 2500 embert foglalkoztatnak, többségük helyi munkavállaló. Beszállítóikon keresztül még sok ezer munkahely köthető a gyár működtetéséhez. A cég alelnöke szerint Szerbia – Thaiföld mellett – kulcsszerepet játszik a termelés fejlesztésében és a nemzetközi terjeszkedésben.

Az is kiderült, hogy a további bővítéshez állami támogatást is kértek. Egy lakópark-beruházás kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását, valamint új szakemberek alkalmazásához szükséges ösztönzőket várnak el a szerb álamtól.

A szerb kormányt Adrijana Mesarović gazdasági miniszter képviselte Kínában, aki a bejelentésre reagálva hangsúlyozta, hogy a beruházás a két ország közötti gazdasági együttműködés erősödését jelzi. Reményei szerint további kínai cégek érkezése is várható, miközben Szerbia is igyekszik erősíteni jelenlétét a kínai piacon. Különösen az élelmiszer- és borágazatban lát a szerb oldal lehetőségeket, a termékek piacra juttatásában.

A Linglong Tire jelenléte Szerbiában az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása, amely főként a Vajdaságot érinti. A vállalat fő projektje a Nagybecskerek közelében épült autógumi-gyár, ami az egyik legnagyobb kínai befektetés Szerbiában. Exportorientált termelés zajlik, főként európai piacra gyártanak gumiabroncsokat. A Linglong beruházása több szempontból is fontos Szerbiának. Erősíti az autóipari beszállítói szektort, miközben munkahelyeket is teremt.

A Ling Long Group Kína egyik legnagyobb gumiabroncsgyártó cége, világviszonylatban is az első 20 ilyen cég egyike. A nagybecskereki gyárat 2024 szeptemberében nyitották meg. A világ 170 országának piacán jelen vannak. Öt kínai gyártóüzemük mellett egy-egy van még Szerbiában és Thaiföldön.