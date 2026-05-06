Deviza
EUR/HUF358,04 -0,9% USD/HUF304,79 -1,16% GBP/HUF414,25 -0,99% CHF/HUF391,24 -0,86% PLN/HUF84,58 -0,62% RON/HUF67,97 -1,44% CZK/HUF14,72 -0,67% EUR/HUF358,04 -0,9% USD/HUF304,79 -1,16% GBP/HUF414,25 -0,99% CHF/HUF391,24 -0,86% PLN/HUF84,58 -0,62% RON/HUF67,97 -1,44% CZK/HUF14,72 -0,67%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 899,33 -0,03% MTELEKOM2 520 +1,69% MOL4 198 -2,69% OTP42 760 +0,45% RICHTER12 990 +1,17% OPUS323 -1,97% ANY7 450 +1,64% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 590 +4,08% BUMIX9 106,62 +0,51% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 813,18 +2,24% BUX135 899,33 -0,03% MTELEKOM2 520 +1,69% MOL4 198 -2,69% OTP42 760 +0,45% RICHTER12 990 +1,17% OPUS323 -1,97% ANY7 450 +1,64% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 590 +4,08% BUMIX9 106,62 +0,51% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 813,18 +2,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kínai Népköztársaság
Vajdaság
Szerbia
gumiabroncs

Gumiabroncs köti össze Kínát Szerbiával

A kínai Linglong Group mintegy 645 millió dolláros új beruházást tervez megvalósítani Szerbiában. A Linglong Tire jelenléte Szerbiában az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása, amely főként a Vajdaságot érinti.
Tóth Péter, Vajdaság
2026.05.06, 21:40

A szerbiai hírügynökségek beszámolói szerint a Linglong alelnöke, Sun Songtao a kínai Csinan városában tartott üzleti találkozón jelentette be, hogy a beruházás a gyár második fejlesztési fázisához kapcsolódik. Egy „zöld ipari láncot” hoznának létre a tervek szerint, amely a gumiabroncsok gyártásától egészen az újrahasznosításig lefedné a teljes folyamatot. A vállalat már eddig is, az első szakaszban jelentős összeget, mintegy 990 millió dollárt fektetett be. Mintegy 2500 embert foglalkoztatnak, többségük helyi munkavállaló. Beszállítóikon keresztül még sok ezer munkahely köthető a gyár működtetéséhez.  A cég alelnöke szerint Szerbia – Thaiföld mellett – kulcsszerepet játszik a termelés fejlesztésében és a nemzetközi terjeszkedésben.

A Linglong Tire jelenléte Szerbiában az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása / Fotó: LingLong Tire

Az is kiderült, hogy a további bővítéshez állami támogatást is kértek. Egy lakópark-beruházás kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását, valamint új szakemberek alkalmazásához szükséges ösztönzőket várnak el a szerb álamtól.

A szerb kormányt Adrijana Mesarović gazdasági miniszter képviselte Kínában, aki a bejelentésre reagálva hangsúlyozta, hogy a beruházás a két ország közötti gazdasági együttműködés erősödését jelzi. Reményei szerint további kínai cégek érkezése is várható, miközben Szerbia is igyekszik erősíteni jelenlétét a kínai piacon. Különösen az élelmiszer- és borágazatban lát a szerb oldal lehetőségeket, a termékek piacra juttatásában. 

A Linglong Tire jelenléte Szerbiában az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása, amely főként a Vajdaságot érinti. A vállalat fő projektje a Nagybecskerek közelében épült autógumi-gyár, ami az egyik legnagyobb kínai befektetés Szerbiában. Exportorientált termelés zajlik, főként európai piacra gyártanak gumiabroncsokat. A Linglong beruházása több szempontból is fontos Szerbiának. Erősíti az autóipari beszállítói szektort, miközben munkahelyeket is teremt.  

A Ling Long Group Kína egyik legnagyobb gumiabroncsgyártó cége, világviszonylatban is az első 20 ilyen cég egyike. A nagybecskereki gyárat 2024 szeptemberében nyitották meg. A világ 170 országának piacán jelen vannak. Öt kínai gyártóüzemük mellett egy-egy van még Szerbiában és Thaiföldön.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu