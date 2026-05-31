Egy csomag rágó olcsóbb, mint az antibiotikum - kiakadt a svájci gyógyszergyár - "ez abszurd"

A Sandoz szerint az olcsó kínai import veszélyezteti Európa antibiotikum-ellátását. Az európai gyógyszeripar elveszítheti kritikus kapacitásait erősebb védelmi intézkedések nélkül – figyelmeztet a vállalat vezérigazgatója.

Kína antibiotikum-nagyhatalom lett, aggódik az európai gyógyszeripar / Fotó: NurPhoto via AFP

A svájci székhelyű Sandoz, a világ egyik legnagyobb generikusgyógyszer-gyártója arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tegyen többet annak érdekében, hogy az iparágat ne sorvasszák el az olcsó kínai importtermékek. A vállalat szerint „nevetséges”, hogy az antibiotikumok olcsóbbak, mint egy csomag rágógumi.

Richard Saynor vezérigazgató szerint az európai antibiotikum-gyártók „feladják a harcot” az állami támogatásokkal megtámogatott kínai vállalatok dömpingárai miatt. Figyelmeztetett: beavatkozás hiányában Európa egyre inkább külföldi importtól válhat függővé.

Felháborítónak tartom, hogy az Egyesült Királyságban egy doboz antibiotikumot olcsóbban adunk el, mint egy csomag rágógumit. Ez abszurd

– mondta Saynor a Financial Timesnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok gyógyszerárcsökkentési törekvései is azt mutatják, mennyire fontos a hazai gyártási kapacitások megőrzése.

„Nem arról van szó, hogy száz dollárokat kellene kérni egy antibiotikumért, de szerintem körülbelül 10 font reális ár lenne egy olyan kritikus jelentőségű termék esetében, amely nélkül nem lennének műtétek, fogászati beavatkozások vagy akár alapvető fertőzések kezelése sem. Ez az egészségügy alapja.”

Az antibiotikumok nélkülözhetetlenek a sebészeti és más orvosi beavatkozásokhoz, és évente több tízmilliárd adag fogy belőlük világszerte.

Az Európában leggyakrabban használt antibiotikum, a 250 milligrammos amoxicillin 21 darabos kiszerelése mindössze 0,97 fontjába kerül a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak (NHS).

Lázad az európai gyógyszeripar

A bázeli központú Sandoz panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben vizsgálatot sürgetett az amoxicillin hatóanyagának kínai importjával kapcsolatban. A vállalat szerint a kínai állami támogatások torzítják a versenyt. A márciusban benyújtott panasz „jelentős állami beavatkozást” és „nem piaci alapú árképzést” említ, és pótlólagos vámok kivetését javasolja a kínai importra a dömping megakadályozása érdekében.