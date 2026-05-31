Egy csomag rágó olcsóbb, mint az antibiotikum - kiakadt a svájci gyógyszergyár - "ez abszurd"
A Sandoz szerint az olcsó kínai import veszélyezteti Európa antibiotikum-ellátását. Az európai gyógyszeripar elveszítheti kritikus kapacitásait erősebb védelmi intézkedések nélkül – figyelmeztet a vállalat vezérigazgatója.
A svájci székhelyű Sandoz, a világ egyik legnagyobb generikusgyógyszer-gyártója arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tegyen többet annak érdekében, hogy az iparágat ne sorvasszák el az olcsó kínai importtermékek. A vállalat szerint „nevetséges”, hogy az antibiotikumok olcsóbbak, mint egy csomag rágógumi.
Richard Saynor vezérigazgató szerint az európai antibiotikum-gyártók „feladják a harcot” az állami támogatásokkal megtámogatott kínai vállalatok dömpingárai miatt. Figyelmeztetett: beavatkozás hiányában Európa egyre inkább külföldi importtól válhat függővé.
Felháborítónak tartom, hogy az Egyesült Királyságban egy doboz antibiotikumot olcsóbban adunk el, mint egy csomag rágógumit. Ez abszurd
– mondta Saynor a Financial Timesnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok gyógyszerárcsökkentési törekvései is azt mutatják, mennyire fontos a hazai gyártási kapacitások megőrzése.
„Nem arról van szó, hogy száz dollárokat kellene kérni egy antibiotikumért, de szerintem körülbelül 10 font reális ár lenne egy olyan kritikus jelentőségű termék esetében, amely nélkül nem lennének műtétek, fogászati beavatkozások vagy akár alapvető fertőzések kezelése sem. Ez az egészségügy alapja.”
- Az antibiotikumok nélkülözhetetlenek a sebészeti és más orvosi beavatkozásokhoz, és évente több tízmilliárd adag fogy belőlük világszerte.
- Az Európában leggyakrabban használt antibiotikum, a 250 milligrammos amoxicillin 21 darabos kiszerelése mindössze 0,97 fontjába kerül a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak (NHS).
Lázad az európai gyógyszeripar
A bázeli központú Sandoz panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben vizsgálatot sürgetett az amoxicillin hatóanyagának kínai importjával kapcsolatban. A vállalat szerint a kínai állami támogatások torzítják a versenyt. A márciusban benyújtott panasz „jelentős állami beavatkozást” és „nem piaci alapú árképzést” említ, és pótlólagos vámok kivetését javasolja a kínai importra a dömping megakadályozása érdekében.
A 2023-ban a Novartisból kivált Sandoz azon vállalatok sorába lépett, amelyek a szélturbináktól a vegyipari termékekig számos ágazatban panaszkodnak a kínai túltermelésre.
„Az európai kormányokkal folytatott beszélgetéseink lényege, hogy ez a helyzet nyilvánvalóan fenntarthatatlan” – mondta Saynor.
Nyolcvan éve gyártunk antibiotikumokat, és szeretnénk, ha ezt a következő nyolcvan évben is Európában tehetnénk. De az iparág védelme a kormányok felelőssége.
A kínai külügyminisztérium visszautasította a dömpingvádakat, mondván, azok „eltávolodnak az objektív tényektől”, és hangsúlyozta, hogy „a protekcionizmus nem növeli a versenyképességet, mások hibáztatása pedig nem oldja meg a saját problémákat”.
Kína antibiotikum-nagyhatalom lett
Az antibiotikum-gyártás az elmúlt években különösen nehéz helyzetbe került Európában.
- A Roche februárban közölte, hogy vevőt keres egyik fontos antibiotikum-termékére, és bezárná annak svájci gyárát.
- A jelentős antibiotikumhatóanyag-gyártó Xellia Pharmaceuticals pedig tavaly bezárta koppenhágai üzemét, és termelésének egy részét Kínába helyezte át.
A Sandoz több mint ezer szabadalmi védettségüket vesztett gyógyszert gyárt az antibiotikumoktól a vény nélkül kapható készítményekig, valamint élő sejtekből előállított bioszimiláris gyógyszereket is.
A zürichi tőzsdén jegyzett vállalat árbevétele tavaly meghaladta a 11 milliárd dollárt.
Saynor szerint a Sandoz az utolsó nyugati, teljesen integrált antibiotikum-gyártó vállalat, amely a teljes gyártási folyamatot házon belül végzi.
A világon felhasznált gyógyszerek mintegy 80 százaléka szabadalmi oltalom alól kikerült készítmény, és ezek nélkül az egészségügyi rendszerek működésképtelenné válnának.
A vezérigazgató üdvözölte az EU Kritikus Gyógyszerekről szóló jogszabályát (Critical Medicines Act), amely a kulcsfontosságú gyógyszerek hiányának kezelését célozza.
Az uniós tagállamok az elmúlt években többek között antibiotikumokból, inzulinból és fájdalomcsillapítókból is hiányt tapasztaltak.
Az Európai Parlament és a Tanács ebben a hónapban ideiglenes megállapodásra jutott a jogszabályról.
„Ha hihetünk a híreknek, akkor az európai kormányoknak gyógyszerszükségletük jelentős részét európai integrált gyártóktól kell majd beszerezniük” – mondta Saynor. Ugyanakkor hozzátette, hogy ennél jóval több intézkedésre van szükség. „Vannak egyeztetések, de több konkrét lépést szeretnék látni. Jelenleg több cselekvést tapasztalok a ruandai kormány részéről, mint az európai kormányokétól. De legalább elindult valami.”