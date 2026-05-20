Az Apple megint falba ütközött: hiába az ígéret, kétséges az új csúcstelefon idei érkezése – nem tudják megugrani a Samsung szintjét

Technológiai problémába ütközhetett az Apple régóta fejlesztett hajlítható iPhone-ja: a kiszivárgó hírek szerint a vállalat egyelőre nem tudta megoldani a készülék zsanérmechanikájának tartósságát. Az iparági források által iPhone Ultra néven emlegetett modell fejlesztése emiatt lassulhat, miközben az Apple számára különösen nagy a tét, hiszen a cég éveken át tudatosan kimaradt a hajlítható telefonok piacáról, éppen azért, mert nem akart kompromisszumos készüléket piacra dobni.

Az Apple megint falba ütközött: hiába az ígéret, aligha érkezhet idén a hajlítható iPhone – nem tudják megugrani a Samsung szintjét

A kínai Weibo közösségi oldalon publikáló Instant Digital nevű szivárogtató szerint a prototípusok zsanérjai hosszabb távú, intenzív nyitási-csukási teszteken nem feleltek meg az Apple szigorú minőségbiztosítási elvárásainak. A forrás szerint a mechanikai kopás olyan probléma, amelyet tökéletesen kell megoldani, ellenkező esetben a fejlesztés további csúszása sem kizárt.

A mostani információk szerint

a hajlítható iPhone jelenleg nagyjából egy-két hónapos késésben lehet az eredeti ütemtervhez képest, de iparági szereplők ennél nagyobb csúszást is könnyen elképzelhetőnek tartanak,

ha az Apple nem talál gyors megoldást a zsanér problémájára. Ez elsőre meglepőnek tűnhet annak fényében, hogy a Samsung, a Xiaomi vagy a Huawei már évek óta árul hajlítható telefonokat, az Apple azonban teljesen más logikával közelíti meg ezt a piacot.

A Samsung hajlítható mobiljai például technológiai áttörést hoztak, de az elmúlt években rengeteg kritikát kaptak a kijelző gyűrődése, a zsanérok kopása, a porérzékenység és a kijelzők sérülékenysége miatt. A Xiaomi és több kínai gyártó szintén gyorsan piacra lépett, de sok modell inkább technológiai demonstrációként működött, mint valóban kiforrott prémiumtermékként. Az Apple viszont láthatóan nem akar olyan készüléket piacra dobni, amelynél a felhasználóknak együtt kell élniük ezekkel a kompromisszumokkal.

Ez különösen érzékeny kérdés lehet a vállalat számára, mert az Apple üzleti modellje nem arról szól, hogy elsőként jelenjen meg egy új kategóriában, hanem arról, hogy amikor belép, akkor a lehető legstabilabb és legkiforrottabb élményt kínálja. Az első iPhone, az első iPad vagy az Apple Watch esetében is hasonló stratégiát követtek:

kivárták, amíg a technológia elég éretté válik ahhoz, hogy tömeges prémiumterméket lehessen belőle építeni.

A vállalat ezért évek óta különleges anyagokon dolgozik a hajlítható készülékhez. A beszámolók szerint az Apple folyékonyfém-technológiát használna a zsanérban, amelyet hivatalosan amorf ötvözetként vagy metálüvegként emlegetnek. Ez az anyag szerkezetében eltér a hagyományos fémektől: ellenállóbb a deformációval és a hajlítással szemben, miközben könnyebb és tartósabb lehet még a titánötvözeteknél is. Az Apple eddig csak kisebb alkatrészekben – például SIM-tűknél – használta ezt a technológiát, a hajlítható iPhone lenne az első igazán komoly alkalmazása.